ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,13 77,85 -0,9% -0,72 +2,6%

Brent/ICE 79,93 80,80 -1,1% -0,87 +2,6%

Wie die Aktienkurse reagierte auch das Öl negativ auf das Fed-Protokoll. Die Preise kamen von den Tageshochs zurück und schlossen auf Vortagsniveau. Als zwischenzeitlichen Treiber hatten Marktteilnehmer Unruhen im Ölförderland Kasachstan ausgemacht, wo der Präsident die Regierung entlassen hat nach heftigen Protesten der Bevölkerung wegen hoher Gaspreise. Kasachstan fördert täglich rund 1,6 Millionen Barrel. Analyst Tom Kloza von Oil Price Information Service sprach mit Blick auf die Unruhen von einem "Schwarzen Schwan" - also einem gänzlich unerwarteten Ereignis.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.803,67 1.810,30 -0,4% -6,67 -1,4%

Silber (Spot) 22,64 22,77 -0,6% -0,14 -2,9%

Platin (Spot) 977,68 985,71 -0,8% -8,04 +0,7%

Kupfer-Future 4,39 4,41 -0,6% -0,03 -1,8%

Der Goldpreis büßte zwischenzeitlich moderate Gewinne wieder ein und gab um 0,3 Prozent nach. Angesichts weiter steigender Marktzinsen war das zinslose Edelmetall als Anlage nicht gesucht.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Der Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist erneut stark gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz mit 285,9 an. Am Vortag hatte sie bei 258,6 gelegen, vor einer Woche bei 207,4. Wie das RKI weiter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 64.340 Neuinfektionen verzeichnet. Am Vortag hatte der Wert noch bei 58.912 gelegen, vor einer Woche bei 42.770. Damit ist die Zahl nicht mehr weit vom bisherigen Tageshöchstwert entfernt.

-Angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen wegen der Omikron-Variante hat Italien eine Impfpflicht für alle Menschen über 50 Jahre beschlossen.

- Mit rund 335.000 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages hat Frankreich einen neuen Höchstwert verzeichnet. Es ist zugleich das erste Mal, dass in Frankreich mehr als 300.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet wurden.

- In den Niederlanden hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchstwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Die Zahl erreichte innerhalb eines Tages 24.590.

- Arbeitnehmer in Tschechien müssen sich ab dem 17. Januar zweimal wöchentlich einem Antigentest auf das Coronavirus unterziehen.

- Angesichts des dynamischen Pandemiegeschehens hat sich die Kultusministerkonferenz (KMK) für eine Überarbeitung der Quarantäneregeln an Schulen ausgesprochen, wie eine Verkürzung der Quarantäne etwa für Lehrkräfte. Zudem verständigte sich die Konferenz darauf, dass auch bereits immunisierte Schüler beziehungsweise das Personal auf das Coronavirus getestet werden können, wenn es angemessen erscheint.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Dezember verbessert. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 53,1 (November: 52,1) Punkte.

NORDKOREAKRISE

Nordkorea hat nach eigenen Angaben erfolgreich eine Hyperschall-Rakete getestet. Die Rakete habe einen Sprengkopf transportiert, der "präzise ein Ziel in 700 Kilometern Entfernung getroffen habe", meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Nordkorea hatte erstmals im vergangenen Jahr den erfolgreichen Test einer Hyperschall-Rakete gemeldet. Waffen dieser Art können mehr als die fünffache Schallgeschwindigkeit erreichen und sind im Flug manövrierfähig. So sind sie für die herkömmliche Luftabwehr schwer auszumachen und abzufangen.

KASACHSTAN/RUSSLAND

Ein von Moskau geführtes Militärbündnis hat die Entsendung von "Friedenstruppen" in das von Unruhen erschütterte Kasachstan angekündigt. Zuvor hatte Kasachstans Staatschef Kassym-Schomart Tokajew Hilfe bei dem Bündnis angefordert angesichts heftiger Proteste in Lamd gegen hohe Energiepreise.

ERNEUERBARE ENERGIEN DEUTSCHLAND

Der Deutsche Städtetag unterstützt die Forderung nach einem runden Tisch zur Umsetzung der Ausbauziele für die Windkraft an Land. "Nur wenn wir die erneuerbaren Energien rasch ausbauen, sind die Klimaziele auch für die Kommunen zu erreichen", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städtetags, Helmut Dedy. Dazu gehöre neben dem Ausbau der Windenergie auch der Bau von mehr Photovoltaikanlagen. Der Bundesverband Windenergie (BWE) hatte zuvor einen runden Tisch von Bund, Ländern und Kommunen gefordert.

FLUGGESELLSCHAFTEN EUROPA

Angesichts der andauernden Corona-Pandemie wächst der Druck auf die EU-Kommission, die Regeln für Start- und Landerechte für Fluggesellschaften weiter zu lockern. Der belgische Verkehrsminister Georges Gilkinet forderte in einem Brief an die EU-Verkehrskommissarin Adina Valean die Lockerung von bestehenden Vorgaben, um Leerflüge zu vermeiden. Damit Airlines ihre Start- und Landerechte nicht verlieren, müssen sie normalerweise ihre Slots nutzen.

MERCK KGAA

Die zu Merck gehörende Ares Trading hat eine vierte Lizenzoption zur Entwicklung eines weiteren bispezifischen Programms im Rahmen der laufenden Immuno-Onkologie-Kooperation mit der F-Star Therapeutics Inc ausgeübt. Danmit belaufen sich die potenziellen verbleibenden meilensteinbasierten Einnahmen von F-Star auf insgesamt 765 Millionen Dollar.

FLATEXDEGIRO

verzeichnete 2021 eine Kundenbasis von 2,06 Millionen Konten, abgewickelt wurden 91,0 Millionen Transaktionen. Mit einem Plus von 46 Prozent wurde die höchste absolute Zahl an Neukunden (+408.000) in den Kernmärkten erreicht, während die Wachstumsmärkte mit 285.000 Neukunden ein Plus von 75 Prozent zeigten. Für 2022 rechnet Flatexdegiro mit einem Anstieg der Kundenkonten um 30 bis 40 Prozent auf 2,7 bis 2,9 Millionen und mit 95 bis 115 Millionen Transaktionen.

STELLANTIS/AMAZON

wollen bei der Entwicklung von Fahrzeugsoftware und deren Einsatz künftig zusammenarbeiten. Im Rahmen einer separaten Vereinbarung soll Amazon der erste kommerzielle Kunde für das neue Ram Promaster Batterie-Elektroauto von Stellantis werden, das 2023 auf den Markt kommt.

