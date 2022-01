Am Ölmarkt zeigten sich die Preise mit Abgaben, nachdem die Förderung in Kasachstan und Libyen wieder angelaufen ist. Die libysche Ölproduktion ist nach Angaben des Energieministers des Landes um 200.000 Barrel pro Tag gestiegen, nachdem eine wichtige Pipeline wieder in Betrieb genommen wurde. Und die Produktion in Kasachstan sei nach den schweren Protesten auf das normale Niveau zurückgekehrt, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.809,40 1.801,64 +0,4% +7,76 -1,1%

Silber (Spot) 22,54 22,47 +0,3% +0,07 -3,3%

Platin (Spot) 954,99 944,90 +1,1% +10,09 -1,6%

Kupfer-Future 4,38 4,35 +0,7% +0,03 -1,8%

Der Goldpreis legte leicht zu, und sprang über die Marke von 1.800 Dollar je Feinunze. Händler verwiesen auf die zurückgekommenen Renditen am Anleihemarkt.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Der Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 387,9 an. Am Vortag hatte sie bei 375,7 gelegen, vor einer Woche bei 239,9. Wie das RKI mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 45.690 Neuinfektionen verzeichnet. Vor einer Woche waren es 30.561.

- Der Nachweis über die Genesung von einer Covid-19-Erkrankung soll künftig nur noch digital in Form eines QR-Codes erfolgen. Darauf einigten sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern bei einer virtuellen Konferenz am Montag.

US-GELDPOLITIK

US-Notenbankpräsident Jerome Powell will sicherstellen, dass die im vergangenen Jahr beobachtete höhere Inflation keine tiefen Wurzeln in der Wirtschaft schlagen kann. "Wir werden unsere Instrumente einsetzen, um die Wirtschaft und einen starken Arbeitsmarkt zu unterstützen und zu verhindern, dass sich eine höhere Inflation verfestigt", wird Powell laut einer vorab veröffentlichten Kopie seiner vorbereiteten Ausführungen vor dem Bankenausschuss des Senats am Dienstag sagen. Das Gremium hält eine Anhörung zur Nominierung von Powell für eine zweite vierjährige Amtszeit ab.

US-NOTENBANK

Der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank, Richard Clarida, hat seinen Rücktritt erklärt. Seine Amtszeit läuft Ende diesen Monats aus. Sein Rücktritt folgt auf Fragen zu Finanztransaktionen, die er zu Beginn der Coronavirus-Pandemie durchgeführt hatte. Er ist ein enger Vertrauter von US-Notenbankpräsident Jerome Powell.

NORDKOREA

hat erneut eine mutmaßliche Rakete Richtung Ostchinesisches Meer abgefeuert. Der mutmaßliche Test erfolgte an dem Tag, an dem die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats über den jüngsten Raketentest Nordkoreas vergangene Woche diskutieren wollten.

AIRBUS

hat sein Jahresziel für die Auslieferung von Verkehrsflugzeugen erreicht. Wie der Konzern mitteilte, hat er im vergangenen Jahr 611 Maschinen an Kunden ausgeliefert und damit 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Den Auftragsbestand konnte Airbus um brutto 771 (netto: 507) neue Aufträge auf 7.082 zum Jahresende steigern. Der US-Flugzeugvermieter Azorra hat bei Airbus zweiundzwanzig Maschinen aus der A220-Familie bestellt.

COMMERZBANK / DEUTSCHE BANK

Der Finanzinvestor Cerberus trennt sich Agenturberichten zufolge von Commerzbank- und Deutsche-Bank-Aktien. Wie Reuters und Bloomberg unter Berufung auf die mit der Transaktion betraute Investmentbank berichten, verkauft Cerberus 25,3 Millionen Commerzbank-Papiere und 21 Millionen Deutsche-Bank-Aktien. Von Cerberus war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Cerberus hält gut 5 Prozent an der Commerzbank, was rund 63 Millionen Aktien entspricht. Bei der Deutschen Bank beträgt die Beteiligung etwa 3 Prozent, das sind etwa 62 Millionen Aktien.

DELIVERY HERO

rechnet damit, im zweiten Halbjahr 2022 für den Bereich Essenslieferungen die Gewinnschwelle zu erreichen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird für das vierte Quartal des laufenden Jahres ein bereinigtes EBITDA zwischen null und 100 Millionen Euro erwartet. Zudem bestätigte die Online-Bestell- und Lieferplattform das langfristige Ziel einer bereinigten EBITDA-Marge von fünf bis acht Prozent.

HELLOFRESH

kauft eigene Aktien zurück. Wie das DAX-Unternehmen mitteilte, hat es ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 250 Millionen Euro beschlossen. Das entspreche beim aktuellen Börsenkurs etwa 2,4 Prozent der rund 174 Millionen ausgegebenen Aktien. Der Rückkauf der ersten Tranche über bis zu 125 Millionen Euro startet am Dienstag und läuft bis Ende März.

VOLKSWAGEN

rechnet damit, dass sich die Inflation im Laufe des Jahres abschwächen wird, warnt aber davor, dass sich die weltweite Halbleiterknappheit nicht wesentlich verbessern wird. VW-Finanzvorstand Arno Antlitz sagte dem Wall Street Journal am Montag, dass das Unternehmen gut gegen die steigende Inflation abgesichert ist. Die Preise für viele Rohstoffe und Teile, die die Autohersteller benötigen, seien im vergangenen Jahr erheblich gestiegen, aber auch die Autopreise. Antlitz ergänzte, Volkswagen habe die Auswirkungen der Preissteigerungen bei Rohstoffen und Bauteilen durch rigorose Kostensenkungen abgefedert, und die höheren Preise hätten sich noch nicht in höheren Löhnen niedergeschlagen.

Die weltweite Chipkrise hat Volkswagen vergangenes Jahr auf dem weltgrößten Automarkt China einen Absatzeinbruch beschert. Insgesamt wurden mit rund 3,3 Millionen Fahrzeugen rund 14 Prozent weniger Einheiten verkauft, wie VW-China-Chef Stephan Wöllenstein in einem Mediengespräch sagte. Dieses Jahr wolle der Konzern die Verkäufe in China, dem wichtigsten Markt für den Wolfsburger Konzern, wieder spürbar erhöhen. Der Manager rechnet mit einem Absatzplus von etwa 15 Prozent, sofern sich die Versorgung mit Komponenten verbessere.

ABOUT YOU

Der Online-Modehändler hat im dritten Quartal mehr umgesetzt und ein weiteres Kundenwachstum erreicht. Für das laufende Geschäftsjahr 2021/22, das bis Ende Februar läuft, rechnet About You nun mit einem Umsatz in der oberen Hälfte der Spanne von 1,725 bis 1,775 Milliarden Euro.

ADVA OPTICAL

Die Hürden für die Übernahme der Adva Optical Networking SE sinken: Der Käufer Acorn Holdco Inc habe die Mindestannahmeschwelle seines Übernahmeangebots von 70 Prozent auf 60 Prozent gesenkt, teilte Adva mit. Durch die Herabsetzung verlängere sich die ursprünglich am 12. Januar 2022 auslaufende Annahmefrist um zwei Wochen bis zum 26. Januar 2022.

ECKERT & ZIEGLER

Der Strahlentherapie-Spezialist hat sich langfristig Zugriff auf ein für eine Krebstherapie wichtiges Vorprodukt gesichert.

VEOLIA ENVIRONNEMENT

Beim Entsorgungskonzern liegen die Funktionen des CEO und des Verwaltungsratsvorsitzenden künftig nicht mehr in einer Hand. Wie Veolia mitteilte, wird COO Estelle Brachlianoff im Juli den CEO-Posten von Antoine Frerot übernehmen, der dann nur noch als Chairman des Verwaltungsrats agieren wird. Frerot gibt den CEO-Posten, den er seit 2009 innehat, auf eigenen Wunsch ab.

MODERNA

Der US-Biotechkonzern hat sich für dieses Jahr bereits Produktumsätze in Höhe von rund 18,5 Milliarden US-Dollar gesichert. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden Verkaufsvereinbarungen für Produkte in dieser Höhe unterzeichnet, nach 17,5 Milliarden im Jahr 2021. Im November hatte Moderna für 2022 noch Produktumsätze von 17 Milliarden angekündigt.

INTEL / MICRON

Der Chipkonzern Intel hat einen Nachfolger für den im Mai in den Ruhestand gehenden George Davis gefunden. David Zinsner, derzeit noch CFO bei Micron Technology Inc, wird den Posten übernehmen, wie die Intel Corp mitteilte. Micron kündigte an, dass Chief Business Officer Sumit Sadana vorübergehend auch die Rolle des CFO übernehmen werde. Die Suche für einen Nachfolger habe begonnen.

