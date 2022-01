Der Goldpreis legte erneut zu und etablierte sich damit weiter über der Marke von 1.800 Dollar. "Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Gold ein Raumschiff ist und die Inflation sein Treibstoff", sagte Peter Spina von GoldSeek.com. "Jetzt, wo sich die Inflation als fest im System verankert erweist und das Bewusstsein für Inflation wächst, wird Gold in großem Maße davon profitieren."

- In der Hoffnung auf ein Ende der Pandemie im Zuge der Omikron-Variante verkürzt die Schweizer Regierung die Quarantäne-Zeiten. Allerdings werden andere Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen verlängert, wie das Kabinett am Mittwoch beschloss.

- Dänemark beginnt mit der Verabreichung einer vierten Impfdosis gegen das Coronavirus.

Die USA haben eine detaillierte Begründung vorgelegt, warum Chinas Ansprüche auf weite Teile des Südchinesischen Meers "unrechtmäßig" sein sollen. In dem am Mittwoch veröffentlichten 47 Seiten starken Forschungspapier erklärte das Büro für Ozeane und internationale Umwelt- und Wissenschaftsangelegenheiten des US-Außenministeriums, China habe weder völkerrechtliche, noch geografische oder historische Grundlagen für seine Ansprüche.

Der Iran sowie sieben weitere Staaten haben wegen eines Zahlungsrückstands der Beiträge ihr Stimmrecht bei den Vereinten Nationen verloren. Kein Stimmrecht haben demnach außer dem Iran auch der Sudan, Venezuela, Antigua und Barbuda, die Demokratische Republik Kongo, Guinea, Vanuatu und Papua-Neuguinea.

Die US-Wirtschaft hat in den letzten Wochen des vergangenen Jahres einer Erhebung der US-Notenbank zufolge moderat zugelegt. Das Wachstum wurde in vielen Distrikten jedoch weiterhin durch Störungen der Lieferketten und Engpässen am Arbeitsmarkt begrenzt, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book hervorgeht. Auch die rapide Verbreitung der Omikron-Variante dämpfte das Wachstum.

Der globale PC-Markt ist im vergangenen Jahr kräftig gewachsen. Wegen Engpässen bei Komponenten konnte die Branche das Wachstum im vierten Quartal aber nicht halten. Die weltweiten PC-Auslieferungen stiegen 2021 um 14,8 Prozent auf 348,8 Millionen Einheiten, wie der Marktforscher IDC mitteilte. Im Schlussquartal legten sie noch um 1 Prozent zu. Ganz vorne war der chinesische Hersteller Lenovo, mit deutlichem Abstand folgten HP, Dell und Apple.

geht eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Horisont Energi aus Norwegen ein. Die beiden Unternehmen wollen ein europaweites Dienstleistungsangebot für die Abscheidung, den Transport und die Speicherung von Kohlendioxid sowie den Aufbau von Wertschöpfungsketten und die Produktion von sauberem Wasserstoff und Ammoniak entwickeln. Im Rahmen der langfristig angelegten strategischen Zusammenarbeit wird sich Eon zudem mit 25 Prozent an Horisont Energi beteiligen. Dazu wird eine Privatplatzierung von Aktien durchgeführt, die bis Ende Januar abgeschlossen sein soll.

will auch in diesem Jahr eigene Aktien zurückkaufen. Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2022 sollen bis zu 4,2 Millionen Aktien der Gesellschaft über die Börse erworben werden, das entspricht ca. 3,28 Prozent des Grundkapitals, wie die Freenet AG mitteilte. Dafür will das Unternehmen insgesamt bis zu 22 Millionen Euro ausgeben.

senkt die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2021. Wie das Unternehmen mitteilte, werde das EBITDA nun zwischen 20 und 30 Millionen Euro erwartet, nach zuvor 50 bis 65 Millionen Euro. Hintergrund seien laufende Verhandlungen bezüglich eines bestehenden Servicevertrags im Bereich Betriebsführung und Wartung für Photovoltaik-Kraftwerke.

Die ungebremste Halbleiter-Nachfrage hat Umsatz und Gewinn des weltgrößten Auftragsfertigers TSMC kräftig angeschoben. Wie die Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) mitteilte, kletterte der Nettogewinn im vierten Quartal 2021 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf ein neues Rekordhoch von 166,23 Milliarden Neue Taiwan Dollar oder umgerechnet rund 5,3 Milliarden Euro. Das ist mehr, als von S&P Global Market Intelligence befragte Analysten mit im Mittel 161,12 Milliarden Taiwan Dollar erwartet hatten. Auch der Umsatz erreichte mit einem Anstieg um 21 Prozent auf 438,19 Milliarden Taiwan Dollar ein neues Rekordniveau.

