METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.817,01 1.819,55 -0,1% -2,55 -0,7%

Silber (Spot) 22,97 23,23 -1,1% -0,26 -1,5%

Platin (Spot) 974,00 976,50 -0,3% -2,50 +0,4%

Kupfer-Future 4,43 4,43 +0,3% +0,01 -0,7%

Beim Goldpreis tat sich am Montag nichts.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Der Inzidenzwert bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat den nächsten Höchstwert erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstagmorgen mit 553,2 (Vorwoche: 387,9) an. Am Vortag hatte der Wert noch bei 528,2 gelegen.

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warnt davor, die Omikron-Variante des Coronavirus zu unterschätzen. Je nach Entwicklung könnte es sein, dass die Schutzmaßnahmen noch einmal verschärft werden müssten.

- Die Gesundheitsminister der Länder setzen sich angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante dafür ein, die ambulante ärztliche Versorgung zu unterstützen und zu entlasten. Die Gesundheitsministerkonferenz will daher das Bundesgesundheitsministerium bitten, unter anderem die Regelungen zu telefonischen Krankmeldungen bei Atemwegserkrankungen und zu Videosprechstunden zu prüfen.

- Eine vierte Corona-Impfdosis schützt offenbar nur bedingt vor der Omikron-Variante des Virus. Dies gehe aus ersten Ergebnissen einer klinischen Studie mit den Impfstoffen von Pfizer/Biontech und Moderna hervor, teilte das israelische Sheba-Krankenhaus nahe Tel Aviv mit. Eine vierte Dosis erhöhe zwar den Antikörperspiegel, "sie bietet aber nur teilweise Schutz vor dem Virus", erklärte die Studienleiterin Gili Regev-Yochay.

- Israel hat die Quarantäne für Corona-Infizierte weiter verkürzt. Wie die Regierung mitteilte, müssen sich Infizierte künftig nur noch fünf statt sieben Tage isolieren.

INNENPOLITIK GROSSBRITANNIEN

Nach Enthüllungen über Lockdown-Partys am britischen Regierungssitz will Premierminister Boris Johnson nun offenbar mit mehreren politischen Ankündigungen von dem Skandal ablenken. Wie britische Medien berichteten, will Johnson mit populistischen Maßnahmen zum Gegenschlag ausholen, um verärgerte Wähler und die eigene Partei zu besänftigen. Geplant sind demnach ein härteres Vorgehen gegen Migranten, eine Lockerung der Corona-Regeln und eine Abschaffung des Rundfunkbeitrags.

RAKETENTEST NORDKOREA

Nordkorea hat bei seinem jüngsten Raketentest am Montag nach eigenen Angaben zwei taktische Lenkraketen abgefeuert. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, dass die "beiden taktischen Lenkraketen", die im Westen des Landes abgefeuert wurden, "präzise ein Inselziel" im Meer östlich der koreanischen Halbinsel getroffen hätten.

BANK OF JAPAN / INFLATIONSERWARTUNGEN

Die japanische Notenbank hat ihre Inflationserwartungen angesichts pandemiebedingter Lieferengpässe leicht angehoben. Die Bank of Japan (BoJ) geht aber weiterhin davon aus, dass sie ihre Zielrate von 2 Prozent zumindest in den kommenden beiden Fiskaljahren nicht erreicht wird.

LUFTVERKEHR USA

Die Chefs der größten US-Fluggesellschaften haben vor dem Einsatz der 5G-Technologie in der Nähe von Flughäfen gewarnt. In einem Brief forderten die Branchen-Chefs ein "sofortiges Eingreifen" der Behörden, um "eine erhebliche betriebliche Störung für Passagiere, Fluggesellschaften, Lieferketten und die Lieferung wichtiger medizinischer Versorgungsgüter zu verhindern".

SIEMENS

Der italienische Infrastrukturkonzern Atlantia erhält den Zuschlag von Siemens für den Kauf von Yunex Traffic. Die Italiener erwerben Yunex Traffic von Siemens Mobility für 950 Millionen Euro, wie der DAX-Konzern mitteilte. Yunex ist ein Anbieter für intelligente Straßenverkehrslösungen.

AUTO1 GROUP

hat im vierten Quartal so viele Autos wie noch nie über ihre Plattform Autohero abgesetzt. Auch die Ankäufe erreichten ein Rekordniveau. Der Konzern sieht sich für weiteres Wachstum im ersten Quartal gut positioniert. Die Plattform Autohero setzte im vierten Quartal 13.850 Fahrzeuge ab, das waren 231 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Merchant-Segment wurden 153.000 Fahrzeuge abgesetzt, ein Plus von 35 Prozent. Damit stieg die Gesamtzahl der Verkäufe um 42 Prozent auf 166.850.

SÜDZUCKER

Moody's hat ihren Ausblick für die Bonität auf stabil von negativ angehoben. Die Ratings bestätigte Moody's Investors Service mit Baa3 bzw. Prime-3.

RIO TINTO

Ein Mangel an Arbeitskräften und Probleme in der Lieferkette haben Rio Tinto im vergangenen Jahr einen Rückgang der Eisenerzlieferungen aus den australischen Minen des Konzerns beschert. Die Auslieferungen sanken 2021 um 3 Prozent auf 321,6 Millionen Tonnen. Rio Tinto geht mit großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass die Mengen in diesem Jahr steigen werden.

