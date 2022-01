Die Ölpreise stiegen um bis rund 1 Prozent auf die höchsten Stände seit über sieben Jahren. Die weltweite Ölnachfrage wird nach Einschätzung der Internationalen Energie-Agentur in diesem Jahr das Niveau vor der Pandemie übersteigen. Sie hob zudem ihre Wachstumsprognose für die Ölnachfrage 2022 an. Zudem wurden die Ölpreise von den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und zwischen Russland und dem Westen gestützt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.839,81 1.840,40 -0,0% -0,59 +0,6%

Silber (Spot) 24,22 24,20 +0,1% +0,02 +3,9%

Platin (Spot) 1.028,93 1.026,40 +0,2% +2,53 +6,0%

Kupfer-Future 4,50 4,47 +0,6% +0,03 +0,7%

Der Goldpreis (+1,6%) profitierte von den fallenden Marktzinsen und der Dollarschwäche und wurde als Inflationsschutz auch befeuert von den Inflationssorgen. Im Handel hieß es, diese seien zu lange ausgeblendet wurden. Gold und Silber wurden auf den höchsten Ständen seit November gehandelt.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Angesichts der explodierenden Corona-Infektionszahlen will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Wochenende eine Beschlussvorlage zur Priorisierung der knapp werdenden PCR-Tests vorlegen.

- Der Inzidenzwert und die Corona-Neuinfektionen in Deutschland haben die nächsten Höchstwerte erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstagmorgen mit 638,8 an. Am Vortag hatte der Wert noch bei 584,4 gelegen, vor einer Woche waren es noch 427,7. Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden betrug 133.536 - nach 112.323 am Vortag.

DEUTSCHLAND -INNENPOLITIK

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen den gesamten Bundesvorstand der Grünen wegen umstrittener Corona-Sonderzahlungen eingeleitet.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 3,5 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Donnerstag erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,8 Millionen und bei Benzin ein Plus von 2,1 Millionen Fass.

RUSSLAND/IRAN

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein iranischer Kollege Ebrahim Raissi haben am Mittwoch in Moskau ihre enge Zusammenarbeit in internationalen Fragen bekräftigt. Der iranische Staatschef sagte, für Iran gebe es "keine Grenzen für eine Verstärkung der Verbindungen mit Russland".

USA/UKRAINE

US-Präsident Joe Biden hat mit Äußerungen zu einem möglichen russischen Einmarsch in die Ukraine für Wirbel gesorgt. Biden sagte, er erwarte zumindest einen begrenzten russischen Angriff auf die Ukraine. Putin wolle den Westen "testen". Biden deutete zudem an, dass es bei einem "kleineren Eindringen" Russlands in die Ukraine nur zu einer begrenzten Reaktion der Nato-Staaten kommen könnte. Eine weitgehende Invasion würde dagegen zu einer "Katastrophe für Russland" führen, sagte der US-Präsident.

USA -INNENPOLITIK

Die Wahlrechtsreform von US-Präsident Joe Biden ist erwartungsgemäß im Senat gescheitert. Am Mittwoch stimmten nicht genügend Senatoren für das Verfahren, das es den regierenden Demokraten erlaubt hätte, den Gesetzesentwurf ohne die Stimmen der Republikaner durch den Kongress zu bringen. Auf einer vorhergehenden Pressekonferenz hatte Biden bereits gesagt, er habe noch nicht "alle Möglichkeiten ausgeschöpft".

ALCOA

hat im vierten Quartal 2021 aufgrund von Restrukturierungskosten und einer einmaligen Steuerbelastung einen Nettoverlust von 392 Millionen Dollar verzeichnet. Auf bereinigter Gewinnbasis schnitt Alcoa aber besser als erwartet ab. Der Umsatz stieg auf 3,34 (Vj. 2,39) Milliarden Dollar.

UNILEVER / GLAXOSMITHKLINE

will sein 50 Milliarden Pfund schweres Angebot für die Consumer-Healthcare-Sparte von Glaxosmithkline (GSK) nicht erhöhen.

ZUR ROSE

hat ihr zuletzt gesenktes Umsatzziel für das vergangene Jahr erreicht. Der Außenumsatz stieg um 15,5 Prozent auf 2,034 Milliarden Franken. Zur Rose rechnet für 2022 weiter mit einem Roll-out des elektronischen Rezepts in Deutschland und ändert deshalb die mittelfristigen Wachstumsziele nicht. Die mittelfristige EBITDA-Zielmarge liegt weiter bei rund 8 Prozent.

ZUR ROSE

wurde möglicherweise Opfer einer Datenentwendung beim Online-Shop für freiverkäufliche Kosmetik- und Körperpflegeprodukte. Aktuell steht laut Mitteilung noch nicht fest, ob Daten entwendet wurden und ob es sich dabei um echte Kundendaten handele.

