Deutschen Telekom wurden bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent höher getaxt. Ein Händler verwies auf die erneut starken Zahlen der Tochter T-Mobile US. Dagegen wurden Siemens Energy wenig verändert getaxt. Wie Siemens Gamesa mitteilte, ist Jochen Eickholt, Mitglied des Vorstands der Muttergesellschaft Siemens Energy, zum CEO der mit Problemen kämpfenden Tochter ernannt worden. Er soll Andreas Nauen ablösen.

USA - AKTIEN

Fester - Die Wall Street setzte ihre Aufwärtstendenz den vierten Tag in Folge fort, angetrieben von guten Quartalszahlen, allen voran die der Google-Mutter Alphabet und des Halbleiterherstellers AMD. Schwache ADP-Arbeitsmarktdaten belasteten letztlich nicht. Die Entwicklung dürfte auf den Sonderfaktor Omikron zurückzuführen sein, und damit nur vorübergehend sein,hieß es. Alphabet stiegen um 7,5 Prozent, nachdem das Unternehmen erneut ein rasantes Wachstum vermeldet hatte. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 20 durchführen wird. Positiv aufgenommen wurden auch Geschäftszahlen und Ausblick des Chipherstellers AMD (+5,2%). Die Aktie des Wettbewerbers Intel stieg um 1,1 Prozent. Paypal brachen um 24,6 Prozent ein. Der Bezahldienstleister verdiente im vierten Quartal 2021 etwas weniger als erwartet und lieferte einen enttäuschenden Ausblick.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,15 -2,0 1,17 41,6

5 Jahre 1,60 -2,1 1,62 34,0

7 Jahre 1,73 -2,0 1,75 29,3

10 Jahre 1,78 -1,5 1,79 26,5

30 Jahre 2,11 +0,1 2,11 21,5

Am Rentenmarkt stützten die schwachen ADP-Arbeitsmarktdaten etwas, die Renditen gaben leicht nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit einer Woche.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1298 -0,1% 1,1304 1,1297 -0,6%

EUR/JPY 129,40 +0,0% 129,37 129,17 -1,1%

EUR/CHF 1,0395 +0,1% 1,0882 1,0381 +0,2%

EUR/GBP 0,8338 +0,1% 0,8328 0,8331 -0,8%

USD/JPY 114,54 +0,1% 114,44 114,34 -0,5%

GBP/USD 1,3551 -0,2% 1,3576 1,3559 +0,1%

USD/CNH 6,3672 +0,1% 6,3593 6,3623 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 36.925,03 -0,3% 37.044,86 37.219,92 -20,1%

Die Stimmung für den Dollar blieb getrübt. Der Dollar-Index büßte weitere 0,5 Prozent ein. "Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe", sagte Ricardo Evangelista von Activtrades. Zum einen kehre die Risikobereitschaft an den Märkten zurück. Das mache den Dollar als so genannten sicheren Hafen weniger attraktiv. Zudem dämpften Fed-Offizielle seit dem Wochenende die Spekulation um einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte im März. Der Euro übersprang nach unerwartet hohen Inflationsdaten für Januar aus der Eurozone die Marke von 1,13 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,68 88,26 -0,7% -0,58 +17,1%

Brent/ICE 89,05 89,47 -0,5% -0,42 +14,9%

Die Erdölpreise schossen mit neuen Schlagzeilen zur Förderpolitik der Opec+ zunächst in die Höhe, kamen anschließend aber wieder zurück. Das Kartell hält an der schon geplanten Förderausweitung fest. Einige Marktteilnehmer hatten angesichts der Siebenjahreshochs der Preise und der starken Nachfrage auf eine stärkere Steigerung gesetzt, hieß es. Nur kurzzeitig belasteten überraschend gesunkene wöchentliche US-Öllagerdaten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.805,75 1.806,77 -0,1% -1,02 -1,3%

Silber (Spot) 22,54 22,83 -1,2% -0,28 -3,3%

Platin (Spot) 1.037,39 1.036,40 +0,1% +0,99 +6,9%

Kupfer-Future 4,47 4,50 -0,6% -0,03 +0,1%

Der Goldpreis (+0,3%&) profitierte von der Dollar-Schwäche.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Die Bundesärztekammer hat einen Stufenplan für Öffnungsschritte in der Corona-Politik gefordert.

- Italiens Regierung hat am Mittwoch die Lockerung einiger Corona-Maßnahmen beschlossen. Zu den angekündigten Änderungen gehört das Ende des Homeschoolings für Schüler der Grund- und Sekundarschulen, unabhängig von der Zahl der positiv getesteten Schüler in einer Klasse.

- Tschechen werden ab nächster Woche in Restaurants oder bei Veranstaltungen keine Covid-Impfbescheinigungen mehr vorlegen müssen.

- Die Ständige Impfkommission (Stiko) bereitet eine Empfehlung zu einer vierten Impfung gegen das Coronavirus vor.

- Die Zahl der Corona-Neuinfektionen und die Inzidenz haben neue Höchstwerte erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen mit 236.120 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 1.283,2, und damit über dem bisherigen Rekord von 1.227,5 am Vortag.

EU-POLITIK

Frankreichs Präsident Macron hat sich für eine schnelle Reform des Schengenraums ausgesprochen. "Wir wollen einen Schengenraum mit einer politischen Führung", sagte Macron. Ein eigener Schengen-Rat, der die zuständigen Minister vereine, könne bereits am 3. März zusammentreten. Ziel sei es, den Schutz der Außengrenzen besser zu koordinieren.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins wie angekündigt abermals erhöht um 1,5 Prozentpunkte auf 10,75 Prozent an. Gleichzeitig signalisierte sie einen kleineren Zinsschritt bei der nächsten Sitzung.

GELDPOLITIK JAPAN

Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Masazumi Wakatabe, hat Spekulationen über eine baldige Straffung der Geldpolitik zurückgewiesen. Er verwies darauf, dass sich die japanische Wirtschaft gerade erst von der Covid-19-Pandemie zu erholen beginne.

GELDPOLITIK USA

Die US-Wirtschaft wird nach Ansicht der Präsidentin der Federal Reserve von San Francisco, Mary Daly, nicht durch allmähliche Zinserhöhungen aus der Bahn geworfen. Die Notenbank könne nach und nach von ihrer ultralockeren Geldpolitik abrücken.

RUSSLAND - DEUTSCHLAND

- Die Regierung in Moskau hat als Reaktion auf den Ausstrahlungsstopp für den russischen Fernsehkanal RT DE, der als Propagandakanal des Kremls gilt, "Vergeltungsmaßnahmen" angekündigt. Die Entscheidung der deutschen Medienaufsicht lasse Russland "keine andere Wahl als Vergeltungsmaßnahmen gegen in Russland akkreditierte deutsche Medien zu ergreifen", erklärte das Außenministerium in Moskau.

- Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise ein baldiges Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau angekündigt.

UKRAINE

US-Präsident Joe Biden und sein französischer Amtskollege Emmanuel Macron wollen sich im Ukraine-Konflikt eng abstimmen. Nach einem Telefonat der Staatsführer erklärte das Weiße Haus, die beiden hätten eine "laufende Koordinierung" vereinbart, sowohl was die Diplomatie anbelangt, als auch "Vorbereitungen, Russland rasche und schwere wirtschaftliche Kosten aufzuerlegen, sollte es weiter in die Ukraine eindringen".

SIEMENS HEALTHINEERS

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Milllionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, vergleichbares Umsatzwachstum in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21/22 ggVj 1Q21/22 ggVj 1Q20/21

Umsatz 5.068 +31% 4.935 +28% 3.868

Vergleichbares Umsatzwachstum 9,5 -- 5,8 -- 13,3

EBIT bereinigt 898 +22% 829 +12% 738

Ergebnis nach Steuern 472 +8% -- -- 437

Ergebnis nach Steuern/Dritten 466 +8% 450 +4% 432

Ergebnis je Aktie 0,41 +2% 0,39 -3% 0,40

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,55 +12% 0,51 +4% 0,49

Wegen erneut starker Nachfrage nach Covid-19-Antigen-Schnelltests hebt Siemens Healthineers seine Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 an. Erwartet wird ein vergleichbares Umsatzwachstum zwischen 3 und 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und nicht wie bisher 0 bis 2 Prozent. Basis dafür sind etwa 500 Millionen Euro zusätzlicher Umsatz mit den Schnelltests, die jetzt auch in den USA zugelassen sind und die Omikron-Variante des Virus sicher erkennen. Auch der bereinigte unverwässerte Gewinn je Aktie wird im Gesamtjahr höher erwartet: Die Spannbereite reicht jetzt von 2,18 bis 2,30 Euro (bisher 2,08 bis 2,20 Euro).

RATIONAL

Nachfolgend die Viertquartals- und Gesamtjahreszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro):

BERICHTET

4. QUARTAL 4Q21 ggVj 4Q20

Umsatz 194 +6% 183

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj21 ggVj Gj21 ggVj Gj20

Umsatz 780 +20% 776 +20% 650

EBIT 160 +50% 163 +53% 107

===

ALLANE (ehemals SIXT LEASING)

hat den Gewinnausblick für 2021 wegen eines voraussichtlich erhöhten Rückstellungsbedarfs für Rechtskosten mit einem Fragezeichen versehen. Für die Prognose für den Vorsteuergewinn von 5,5 bis 6,5 Millionen Euro bestehe nun eine hohe Unsicherheit.

HORNBACH BAUMARKT

