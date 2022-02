Am Morgen steigt der Dollarindex im asiatisch geprägten Handel um 0,2 Prozent, der Euro gibt nach. Laut Bank of America bleibt der Dollar im Wettlauf steigender Zinsen gut unterstützt, auch wenn andere Notenbank ebenfalls die Geldpolitik strafften. Der Dollar werde nicht mehr als eine durch starken geldpolitischen Rückenwind gestärkte Währung wahrgenommen. Die Analysten widersprechen hier aber der Marktsicht. Sie gehen davon aus, dass sich der Rückenwind für den Grennback wieder verstärken werde, wenn die Fed realistischer eingeschätzt werde.

Nach zuletzt sechs Handelstagen mit Gewinnen kamen die Ölpreise leicht zurück. Die Abgaben führten Händler auf mögliche Fortschritte bei den Atom-Gesprächen mit dem Iran zurück. Die USA werden die von Ex-Präsident Donald Trump verhängten Sanktionen gegen das zivile Atomprogramm des Iran aufheben. Im Fall eines neuen Atomabkommens könnte deutlich mehr iranisches Öl an den Markt kommen und die Preise drücken. Keine Auswirkungen hatte die Ankündigung des saudischen Ölkonzerns Aramco, im März die Preise anzuheben.

Der Goldpreis (+0,8%) verbuchte den höchsten Gewinn seit drei Wochen und entfernte sich von der 1.800er Marke nach oben. Das Edelmetall gewinne als Inflationsschutz wieder Bedeutung, zumal auch nicht alle Notenbanken die Geldpolitik strafften, hieß es mit Blick auf China.

BIDEN - NORD STREAM 2

US-Präsident Joe Biden hat Russland bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gewarnt, dass ein Einmarsch in die Ukraine das Aus für die umstrittene Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 bedeuten würde. "Wenn Russland einmarschiert - das bedeutet, dass Panzer und Soldaten die Grenze zur Ukraine erneut überschreiten - dann wird es kein Nord Stream 2 mehr geben", sagte Biden am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz im Weißen Haus.

CORONAPANDEMIE DEUTSCHLAND

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat einen weiteren Höchstwert erreicht. Sie lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Dienstagmorgen bundesweit bei 1.441,0 (Vortag: 1.426,0, Vorwoche: 1.206,2). Wie das RKI mitteilte, lag die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Dienstagmorgen bei 169.571 (Vortag: 95.267, Vorwoche: 162.613). 177 weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet.

HYPOPORT

Der Finanzdienstleister hat im vergangenen Geschäftsjahr seine Prognose für das EBIT voraussichtlich übertroffen. Für das starke operative Ergebnis war ein besonders erfolgreiches Corporate Finance Geschäft des Segments Kreditplattform im vierten Quartal verantwortlich. Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen stieg der Umsatz im vierten Quartal um 16 Prozent auf ca. 120 Millionen Euro. Das EBIT legte zwischen ca. 15 und 25 Prozent auf 13,5 bis 15,0 Millionen Euro zu.

TUI

hat im ersten Geschäftsquartal 2021/22 seinen Umsatz verfünffacht und den Konzernverlust halbiert. Für den Sommer verzeichnet der Reisekonzern eine starke Buchungsdynamik über alle Märkte, die Neubuchungszahlen liegen inzwischen über Vorkrisenniveau. Im Frühjahr, zum 1. April, ist in einem ersten Schritt die Rückgabe von rund 0,7 Milliarden Euro an Staatshilfen geplant. "Wir erwarten einen starken Sommer 2022", sagte Konzernchef Fritz Joussen. In den drei Monaten per Ende Dezember stieg der Umsatz auf 2,37 Milliarden Euro von 468,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBIT (pre) verbesserte sich von minus 675,8 Millionen auf minus 273,6 Millionen Euro. Der Konzernverlust halbierte sich in etwa auf 386,5 Millionen von 790,3 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens nur mit einem Umsatz von 2,06 Milliarden Euro gerechnet, den EBIT-Verlust sahen sie mit 210 Millionen Euro allerdings deutlich niedriger.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

hat im vierten Quartal ihren Verlust deutlich verringert und im Gesamtjahr 2021 einen Gewinn erzielt. Zudem gab Monte dei Paschi die Trennung von ihrem CEO Guido Bastianini bekannt. Der Verwaltungsrat habe Luigi Lovaglio zum neuen Chef der Bank ernannt. Die Ernennung muss noch von der Europäischen Zentralbank abgesegnet werden.

Der Nettoverlust im Schlussquartal belief sich auf 78,6 Millionen Euro, gegenüber einem Verlust von 154,5 Millionen im Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen gingen im Quartal derweil von 732,2 Millionen auf 720,3 Millionen Euro zurück.

AMGEN

hat im vierten Quartal einen Gewinn über Erwarten erzielt, blieb aber beim Umsatz etwas unter der Prognose. Der Gewinn im vierten Quartal stieg auf 1,9 (Vorjahr: 1,62) Milliarden Dollar. Je Aktie lag der Gewinn bei 3,36 Dollar, bereinigt bei 4,36 Dollar. Die von FactSet befragten Analysten hatten mit einem bereinigten Gewinn von 4,04 Dollar je Aktie gerechnet. Der Gesamtumsatz für das Quartal stieg auf 6,85 (6,35) Milliarden Dollar. Analysten hatten 6,87 Milliarden Dollar erwartet.

META PLATFORMS

- erwägt, das Geschäft von Facebook und Instagram in Europa zu schließen. Die Drohung bezieht sich auf die Pläne der europäischen Regulierungsbehörden, neue Gesetze auszuarbeiten, die vorschreiben, wie die Nutzerdaten der EU-Bürger über den Atlantik übertragen werden.

- Peter Thiel, einer der frühesten Investoren von Facebook und dessen dienstältestes externes Boardmitglied, plant, von seiner Position bei dem Social-Media-Riesen zurückzutreten, teilte die Muttergesellschaft Meta Platforms Inc. am Montag mit. Thiel beabsichtigt, sich auf die Unterstützung republikanischer Kandidaten zu konzentrieren, die die Agenda des ehemaligen Präsidenten Donald Trump bei den Zwischenwahlen 2022 unterstützen, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

SOFTBANK / NVIDIA

Nvidia und die japanische Softbank haben den Megadeal zum Verkauf des britischen Chipentwicklers Arm an den US-Konzern endgültig zu den Akten gelegt. Eine mit der Situation vertraute Person sagte, dass die beiden Unternehmen die Transaktion nach Einwänden diverser Aufsichtsbehörden abgeblasen hätten. Stattdessen plane Softbank, die Arm besitzt, den Chipspezialisten an die Börse zu bringen. Nvidia hatte im September 2020 zugestimmt, Arm für 40 Milliarden Dollar von Softbank zu kaufen.

February 08, 2022 01:28 ET (06:28 GMT)