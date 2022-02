METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.855,01 1.853,60 +0,1% +1,41 +1,4%

Silber (Spot) 23,40 23,40 +0,0% +0,00 +0,4%

Platin (Spot) 1.029,90 1.027,16 +0,3% +2,74 +6,1%

Kupfer-Future 4,53 4,53 +0,0% +0,00 +1,6%

Der Goldpreis verlor vom erreichten Dreimonatshochs 1 Prozent, weildas Edelmetall ähnlich wie Anleihen als sicherer Hafen wieder weniger gesucht war.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Deutschland ist erneut gesunken. Sie lag am Mittwochmorgen bei 1.401,0. Am Dienstag hatte sie bei 1.437,5 (Vorwoche: 1.450,8) gelegen. Die Zahl der Neuinfektionen lag bei 219.972 (234.250) - nach 159.217 am Dienstag. Es wurden am Mittwoch zudem 247 (272) weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet.

- Die Niederlande heben angesichts sinkender Infektionszahlen fast alle ihre Corona-Beschränkungen auf.

- Kanada hat eine Lockerung seiner in der Corona-Pandemie verhängten Einreisebeschränkungen angekündigt. So müssen geimpfte Reisende unter anderem ab dem 28. Februar bei der Einreise keinen negativen PCR-Test mehr vorweisen.

- Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geht davon aus, dass die Omikron-Welle nicht die letzte in der laufenden Corona-Pandemie bleibt. "Ich rechne fest mit einer neuen Welle im Herbst", sagte er.

CHINA - KONJUNKTUR

Der Inflationsdruck in China hat sich im Januar wegen eines Rückgangs der Kohle- und Stahlpreise abgeschwächt. Der Erzeugerpreisindex stieg im Januar um 9,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während im Dezember noch ein Plus von 10,3 Prozent berichtet wurde. Volkswirte hatten mit einer Zunahme von 9,5 Prozent gerechnet. Die Verbraucherpreise legten wie auch erwartet um 0,9 Prozent zu nach 1,5 Prozent im Dezember.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,1 Millionen Barrel gesunken, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,9 Millionen Barrel.Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,6 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,5 Millionen Barrel.

SERBIEN

wird am 3. April vorgezogene Neuwahlen abhalten. Anders als bei der letzten Wahl 2020 wollen die wichtigsten Oppositionsparteien diesmal Kandidaten aufstellen. Sie hatten die vergangene Wahl boykottiert, da sie sie weder als frei noch fair ansahen. Die anstehende Präsidentschaftswahl wird vermutlich mit der Parlamentswahl zusammenfallen.

UKRAINE-KONFLIKT

US-Präsident Joe Biden hat erneut vor einem möglichen russischen Einmarsch in die Ukraine gewarnt, zugleich aber Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung der Krise geäußert. "Die Vereinigten Staaten sind vorbereitet, egal was passiert", sagte Biden. Die USA seien bereit zur Diplomatie. "Und wir sind bereit, entschlossen auf einen russischen Angriff auf die Ukraine zu reagieren, der nach wie vor sehr klar eine Möglichkeit ist."

VITESCO

hat 2021 trotz der Lieferengpässe bei Halbleitern mehr verdient als erwartet. Der Umsatz stieg nach vorläufigen Angaben auf 8,35 (vj: 8,03) Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT erreichte 149 Millionen Euro, die Marge 1,8 Prozent nach minus 95 Millionen Euro beziehungsweise minus 1,2 Prozent. Vitesco hatte einen Umsatz von 8,2 bis 8,4 Milliarden Euro in Aussicht gestellt und eine bereinigte EBIT-Marge von 1,5 bis 1,7 Prozent. Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 8,43 Milliarden und einem bereinigten EBIT von 136 Millionen Euro gerechnet.

ALTRIA

Der Zigarettenhersteller hat im Streit um seine Beteiligung an der E-Zigarettenmarke Juul einen juristischen Sieg eingefahren. Ein Gericht entschied, dass Altria bei der Übernahme eines großen Anteils an Juul 2018 keine Kartellgesetze verletzt hat. Der Konzern kann sein Investment somit behalten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2022 01:31 ET (06:31 GMT)