Die Erdölpreise zogen mit den Ukraine-Sorgen zunächst an, nachdem sie am Vortag mit Entspannungssignalen im Ukraine-Disput kräftig verloren hatten. Doch nach dem Settlement drehten die Preise ins Minus. Händler verwiesen auf Berichte, wonach die Atomverhandlungen mit dem Iran kurz vor einem Durchbruch stünden. In der Folge könnte mehr iranisches Öl auf den Markt kommen.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.876,04 1.869,92 +0,3% +6,12 +2,5%

Silber (Spot) 23,54 23,61 -0,3% -0,07 +1,0%

Platin (Spot) 1.067,35 1.064,92 +0,2% +2,43 +10,0%

Kupfer-Future 4,52 4,54 -0,3% -0,01 +1,4%

Der Goldpreis legte mit den Sorgen um die Ukraine um knapp 1 Prozent zu - auch die gesunkenen Marktzinsen wie auch derleichtere Dillar halfen.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CORONA

- Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist erneut gesunkenauf 1.385,1. Am Mittwoch hatte sie bei 1.401,0 gelegen, am Donnerstag vergangener Woche noch bei 1.465,4. Die Neuinfektionen lagen bei 235.626 - nach 219.972 am Mittwoch und 247.862 am Donnerstag vergangener Woche. 261 weitere Todesfälle wurden gemeldet.

- Bund und Länder haben sich für die kommenden Wochen auf schrittweise Lockerungen der Corona-Maßnahmen geeinigt. Ab dem 20. März sollen tiefgreifende Beschränkungen weitgehend entfallen, die Pflicht zum Tragen einer Maske und zum Abstandhalten aber weiter bestehen.

- Die Auslieferung eines Omikron-Impfstoffs von Biontech wird sich um einige Wochen verschieben. Bei Bild Live sagte Biontech-Gründer Ugur Sahin, der Termin werde April oder Mai sein. Ursprünglich war der Impfstoff für Ende März angekündigt.

GELDPOLITIK USA

Die US-Notenbanker haben bei ihrer Ratssitzung am 25. und 26. Januar einen beschleunigten Zeitplan für die Anhebung des Leitzinses diskutiert. Die meisten Teilnehmer vertraten angesichts der hohen Inflation die Ansicht, dass eine schnellere Erhöhung des Zielbereichs für den Leitzins als in der Zeit nach 2015 wahrscheinlich gerechtfertigt wäre, heißt es im Protokoll der Sitzung. Demnach wurden auch die Überlegungen vertieft, wie aggressiv das 9 Billionen Dollar schwere Wertpapierportfolio der Fed später in diesem Jahr abgebaut werden soll.

GELDPOLITIK USA

Der Philadelphia-Fed-Präsident hat seine Unterstützung für eine geringfügige Zinserhöhung durch die US-Notenbank im nächsten Monat signalisiert. Patrick Harker befürwortete in einem Interview eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im März.

IRAN - ATOMVERHANDLUNGEN

Der iranische Chefunterhändler bei den Atomverhandlungen hat sich optimistisch zum Verhandlungsfortgang geäußert. "Wir sind näher denn je an einer Einigung", schrieb Ali Bagheri auf Twitter. Er schränkte aber ein: "Nichts ist vereinbart, solange nicht alles vereinbart ist." Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian mahnte den Iran indessen zur Eile. "Es braucht (jetzt) politische Entscheidungen von Seiten der Iraner", sagte er.

ISRAEL - SYRIEN

Israel hat nach syrischen Angaben eine Stadt südlich der Hauptstadt Damaskus beschossen. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zielte der Angriff auf einen "Militärposten des Regimes". Nach Sana-Angaben gab es nur Sachschäden.

USA - UKRAINE-KRISE

US-Finanzministerin Janet Yellen hat sich besorgt über mögliche wirtschaftliche Auswirkungen der Ukraine-Krise gezeigt. "Wir machen uns wegen der Bedeutung von Russland als Lieferant von Öl für den Weltmarkt und von Erdgas für Europa Sorgen über mögliche Auswirkungen auf die Energiemärkte", sagte Yellen. Die Finanzministerin von US-Präsident Joe Biden räumte ein, dass Sanktionen gegen Russland im Falle eines Einmarsches in die Ukraine auch Folgen für andere Länder haben würden.

AIRBUS

hat im vierten Quartal zwar einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht, die Markterwartungen aber übertroffen. Die Aktionäre sollen für 2021 wieder eine Dividende bekommen, die mit 1,50 Euro je Aktie deutlich höher ausfällt als von Analysten erwartet. Für das laufende Jahr stellt der im DAX notierte europäische Luft- und Raumfahrtkonzern weiteres Wachstum in Aussicht.

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q21 ggVj 4Q21 ggVj 4Q20

Umsatz 16.994 -14% 16.878 -15% 19.751

EBIT bereinigt 1.496 -18% 1.364 -26% 1.831

EBIT 1.905 +14% 1.347 -20% 1.675

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.578 +2% 837 -46% 1.553

Ergebnis je Aktie 2,01 +2% 1,11 -44% 1,98

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

COMMERZBANK

hat im vergangenen Jahr trotz Restrukturierungskosten und Rückstellungen einen Gewinn erzielt. Im laufenden Jahr soll der Gewinn auf über 1 Milliarde Euro steigen. Zudem strebt die Bank bereits für 2022 eine Dividendenzahlung an.

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q21 ggVj 4Q21 ggVj 4Q20

Erträge 2.099 +3% 1.820 -10% 2.029

Zinsüberschuss 1.300 +13% 1.243 +8% 1.151

Provisionsüberschuss 924 +10% 884 +6% 837

Risikovorsorge 313 -54% 272 -60% 681

Verwaltungsaufwand 1.581 -2% 1.556 -3% 1.609

Operatives Ergebnis 141 -- -67 -- -328

Ergebnis vor Steuern 115 -- -118 -- -2.530

Ergebnis nach Steuern/Dritten 421 -- 81 -- -2.702

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG AG

hat 2021 deutlich besser als erwartet abgeschlossenund rechnet mit einem Vorsteuerverlust von 0,8 Millionen Euro. Das Unternehmen war bereits im November optimistischer geworden und hatte für 2021 nur noch einen Vorsteuerverlust von 2 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Davor hatte die Prognose auf minus 4 Millionen Euro gelautet.

CARREFOUR

hat den Gewinn 2021 deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert. Zudem kündigte das Unternehmen ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 750 Millionen Euro an. Carrefour setzte 2021 flächenbereinigter Basis, bei konstanten Wechselkursen und unter Ausschluss von Kalender- und Benzineffekten, mit 72,96 Milliarden Euro 2,3 Prozent mehr um als im Vorjahr. Der Nettogewinn kletterte auf 1,07 (0,641) Milliarden Euro.

CISCO SYSTEMS

hat im zweiten Quartal besser als gedacht abgeschnitten und Umsatz und Ergebnis gesteigert. Der Nettogewinn stieg auf 2,97 (Vj: 2,55) Milliarden Dollar. Der Umsatz kletterte auf 12,72 (11,96) Milliarden. Für das laufende dritte Quartal prognostiziertCisco einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 85 und 87 Cent. Analysten erwarteten bislang 78 bis 87 Cent.

GENERALI

verliert nun auch den Verwaltungsratchef. Gabriele Galateri di Genola erklärte in einem Brief an das Gremium, dass er aufgrund von Spannungen unter den Aktionären nicht weiter zur Verfügung stehe, seinen Vertrag aber noch erfülle. Er forderte die Wahl professioneller Verwaltungsratsmitglieder. Zuvor war bereits Francesco Gaetano Caltagirone wegen Meinungsverschiedenheiten aus dem Board ausgeschieden.

STANDARD CHARTERED

hat im vierten Quartal 2021 dank höherer Einnahmen aus dem Finanzmarktgeschäft und einer besseren Kosteneffizienz wieder einen Gewinn erzielt. Die Bank mit Fokus auf Asien verzeichnete einen bereinigten Vorsteuergewinn von 139 (Vj. -192) Millionen Dollar. Das operative Ergebnis stieg um 4,1 Prozent auf 3,33 Milliarden Dollar, nachdem die Bank im vorangegangenen Quartal zum ersten Mal seit 2019 wieder ein Einnahmenwachstum verzeichnen konnte. Für 2022 hält die Bank an ihrer bisherigen Prognose fest, wonach die Erträge zwischen 5 und 7 Prozent steigen werden. Standard Chartered strebt bis 2024 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 8 bis 10 Prozent an, die durch steigende Zinssätze bedingt ist.

===

