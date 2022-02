Staatsanleihen waren trotz der jüngsten Nachrichten zum Ukraine-Konflikt nicht gefragt. Die US-Sanktionen gegen Russland seien nicht so heftig ausgefallen wie befürchtet, sagte Tariq Zahir von Tyche Capital. Derweil zogen die Renditen zweijähriger Titel kräftig an, während die Zehnjahresrendite sich kaum bewegte. Die Analysten der Bank of America wollten die sich abflachende Zinsstrukturkurve jedoch nicht überbewerten. Selbst eine inverse Zinsstrukturkurve, die als Vorbote einer Rezession gilt, wäre nach Meinung der Analysten kein Grund zur Sorge. Es handele sich um einen "mechanischen" Prozess, der vor allem von den Erwartungen an die Geldpolitik der Notenbank getrieben werde.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:13 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1325 -0,0% 1,1327 1,1340 -0,4%

EUR/JPY 130,29 -0,0% 130,33 130,42 -0,5%

EUR/CHF 1,0427 -0,1% 1,0853 1,0440 +0,5%

EUR/GBP 0,8332 -0,1% 0,8337 0,8344 -0,8%

USD/JPY 115,04 -0,0% 115,06 115,01 -0,1%

GBP/USD 1,3592 +0,0% 1,3586 1,3589 +0,5%

USD/CNH 6,3239 -0,0% 6,3240 6,3225 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 37.969,17 +0,2% 37.911,71 37.655,44 -17,9%

Der Euro erholte sich etwas, während der Dollar als sicherer Hafen in Krisenzeiten an Zuspruch verlor. Die Devisenanalysten der Rabobank glauben aber nicht an eine nachhaltige Erholung der Gemeinschaftswährung. Anleger hätten die Nachricht, dass Russland die Unabhängigkeit von zwei Rebellen-Regionen in der Ostukraine anerkannt hat, vorerst pragmatisch aufgenommen, so die Analysten. Sie erwarten einen Wechselkurs von 1,11 Dollar in der ersten Jahreshälfte 2022.

Im asiatisch geprägten Handel am Morgen tut sich bei Euro und Dollar recht wenig. Die Risikoneigung nehme wieder zu, was den Zuspruch für den Greenback grundsätzlich dämpfe, heißt es. Nach Ansicht der MUFG Bank deutet dies darauf hin, dass Anleger mit einem über die Ostukraine hinaus gehenden Einmarsch Russlands in der Ukraine und gezielten Sanktionen des Westens gegen Russland gerechnet hätten, doch seinen diese Szenarien so nicht eingetreten. Gleichwohl bestünden unverändert Risiken und damit Potenzial für den Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,09 91,91 +0,2% 0,18 +23,7%

Brent/ICE 97,05 96,84 +0,2% 0,21 +25,2%

Mit der weiteren Eskalation in der Ukraine schossen die Ölpreise nach oben, denn Russland ist eines der weltweit größten Förderländer. Brent näherte sich dabei sogar der Marke von 100 Dollar. Im späteren Verlauf entfernten sich die Preise allerdings von ihren Tageshochs. Zum Settlement notierte WTI 1,4 Prozent höher bei 92,35 Dollar. Brent legte um 1,5 Prozent zu auf 96,84 Dollar. "Eine russische Invasion dürfte den Preis auf mindestens 130 Dollar je Barrel ansteigen lassen und WTI mit sich ziehen", so Analyst Jeffrey Halley von Oanda. Allerdings zeigte sich in den langfristigen Kontrakten keine Panik, da der Markt mittlerweile fest mit der Rückkehr des Irans als Anbieter am internationalen Ölmarkt rechnet.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.896,40 1.898,61 -0,1% -2,22 +3,7%

Silber (Spot) 24,09 24,12 -0,1% -0,03 +3,3%

Platin (Spot) 1.080,57 1.079,35 +0,1% +1,22 +11,3%

Kupfer-Future 4,52 4,51 +0,2% +0,01 +1,3%

Der Goldpreis reagierte kaum auf die jüngste Entwicklung des Ukraine-Konflikts und pendelte im späten Handel um die Marke von 1.900 Dollar. Angesichts des russischen Vorstoßes sei die Reaktion des Goldpreises enttäuschend, meinte Brien Lundon, Herausgeber des Gold Newsletter.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-RUSSLAND-KONFLIKT

- Das Oberhaus in Moskau hat den Einsatz russischer Truppen in der Ostukraine genehmigt. Die Mitglieder des Föderationsrats votierten einstimmig für einen entsprechenden Antrag von Präsident Wladimir Putin. Der Kreml-Chef hatte beantragt, die Armee müsse den pro-russischen Separatisten helfen.

- Russlands Staatschef Wladimir Putin hat klargestellt, dass sich die Anerkennung der sogenannten "Volksrepubliken" in der Ostukraine durch Moskau auf die gesamten Verwaltungsbezirke Donezk und Luhansk bezieht - und somit auch auf von Kiew kontrolliertes ukrainisches Staatsgebiet.

- Die Außenminister der sieben führenden Industrienationen (G7) werden ihre enge Koordination zu den nächsten Schritten und Sanktionen gegen Russland aufgrund der jüngsten russischen Aggressionen gegen die Ukraine fortsetzen, erklärte Außenminister Annalena Baerbock nach einem Telefonat mit ihren Kollegen von den G7-Staaten. Die G7-Außenminister sicherten der Ukraine "ihre unerschütterliche Unterstützung und ihr Engagement für die Souveränität und territoriale Integrität" des Landes innerhalb seiner international anerkannten Grenzen zu.

- Die Vereinten Nationen ziehen angesichts der sich zuspitzenden Ukraine-Krise ihr nicht unbedingt notwendiges internationales Personal aus dem Land ab. Dennoch werde die UN-Mission in der Ukraine ihre Aktivitäten "insbesondere im Osten des Landes" fortsetzen, versicherte eine UN-Sprecherin.

- Angesichts eines befürchteten Anstiegs von Flüchtlingen aus der Ukraine hat Ungarn eine Stärkung seines Grenzschutzes angekündigt. Verteidigungsminister Tibor Benko gab die Verlegung von Soldaten an die ungarisch-ukrainische Grenze bekannt.

- Angesichts der Eskalation der Ukraine-Krise hat US-Präsident Joe Biden Finanzsanktionen gegen Russland angekündigt. Biden sagte in einer Fernsehansprache, die russische Regierung werde durch umfassende Sanktionen gegen öffentliche Schuldtitel des Landes von "westlicher Finanzierung abgeschnitten." Verhängt würden auch Strafmaßnahmen gegen zwei russische Banken und "russische Eliten".

- Als Reaktion auf die Eskalation des russischen Vorgehens gegen die Ukraine verlegen die US-Streitkräfte in Deutschland stationierte Kampfjets und Kampfhubschrauber nach Osteuropa. Wie ein US-Verteidigungsvertreter mitteilte, sollen bis zu acht Kampfjets vom Typ F-35 von Deutschland aus an Standorte "entlang der Nato-Ostflanke" verlegt werden. Außerdem werden 20 in Deutschland stationierte US-Kampfhubschrauber vom Typ AH-64 ins Baltikum gebracht. Darüber hinaus werden rund 800 US-Soldaten eines Infanterie-Bataillons von Italien aus in die baltischen Staaten geschickt, während zwölf weitere AH-64-Hubschrauber von Griechenland nach Polen verlegt werden.

- Nach den USA und der EU haben auch Japan und Australien Sanktionen gegen Russland wegen der Anerkennung der Separatisten-Gebiete in der Ostukraine angekündigt.

- Die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Claudia Kemfert, sieht keine unmittelbare Krise in der deutschen Gasversorgung wegen der Zuspitzung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine. Ob Deutschland seinen Gasverbrauch drosseln müsste, hänge davon ab, "ob und wann es zu Lieferunterbrechungen oder gar Ausfällen kommt", sagte Kemfert. "Ohne Frage sind wir in einer ernsten Situation, inmitten eines fossilen Krieges."

- Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat eine "Reihe von Wirtschaftssanktionen" gegen Russland angekündigt.

- US-Außenminister Antony Blinken hat ein in der Ukraine-Krise anvisiertes Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow abgesagt.

FED

Raphael Bostic, Chef der Federal Reserve Bank von Atlanta, sieht durch die Krise in der Ukraine einen zusätzlichen Risikofaktor für die Wirtschaftsaussichten. Allerdings unterstütze er weiterhin die sich abzeichnenden Schritte der Notenbank zur Normalisierung der Geldpolitik.

GELDPOLITIK NEUSEELAND

Die neuseeländische Zentralbank hat ihren Leitzins zum dritten Mal seit Oktober 2021 erhöht und bekräftigt, dass es in diesem Jahr weitere Erhöhungen geben wird. Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hob den Leitzins erwartungsgemäß um 25 Basispunkte auf 1,00 Prozent an.

CORONAPANDEMIE

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gesunken. Der Wert lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Mittwochmorgen bei 1.278,9. Am Dienstag hatte er 1.306,8 betragen, am Mittwoch vor einer Woche 1.401,0. Wie das RKI mitteilte, lag die Zahl der erfassten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 209.052, nach 125.902 am Vortag und 219.972 vor einer Woche.

BERGBAU-KONZERNE

Neun Bergbau-Giganten wollen einem Bericht zufolge ihre Aktivitäten auf Gebiete der Ureinwohner im Amazonas ausweiten. Dazu hätten sie bereits Milliarden-Summen mobilisiert, heißt es in einem Bericht, der von der Nichtregierungsorganisation Amazon Watch und der Vereinigung der indigenen Völker Brasiliens vorgestellt wurde. In dem Bericht werden unter anderem der brasilianische Vale-Konzern, der britische Konzern Anglo American und das kanadische Unternehmen Belo Sun genannt.

STREIK FLUGHAFEN KÖLN / BONN

Die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft die Luftsicherheitskräfte am Flughafen Köln/Bonn zum Streik auf, nachdem in zwei Verhandlungsrunden zur Entgelterhöhung bisher keine Einigung erzielt worden sei. Der Streik werde am Mittwoch, dem 23. Februar, um 04:00 Uhr beginnen und um 24:00 Uhr enden, hieß es in der Mitteilung der Gewerkschaft vom Dienstagabend.

