Für die Notierungen der US-Anleihen ging es aufwärts - Sicherheit war angesichts des Kriegs gefragt. Die Rendite zehnjähriger Papiere hatte zeitweise aber mehr als 10 Basispunkte abgegeben.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1223 +0,2% 1,1198 1,1119 -1,3%

EUR/JPY 129,28 -0,0% 129,34 128,53 -1,2%

EUR/CHF 1,0359 -0,1% 1,0802 1,0322 -0,2%

EUR/GBP 0,8353 -0,2% 0,8370 0,8367 -0,6%

USD/JPY 115,21 -0,3% 115,50 115,59 +0,1%

GBP/USD 1,3434 +0,4% 1,3378 1,3291 -0,7%

USD/CNH 6,3117 -0,2% 6,3240 6,3279 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 38.437,06 +1,6% 37.848,69 36.133,58 -16,9%

Der Dollar war als Fluchtwährung gesucht. Der Dollarindex stieg um 0,9 Prozent.

Am Morgen fällt der Dollarindex im asiatisch geprägten Handel um 0,3 Prozent. Händler werten dies als Entspannungssignal im Ukraine-Krieg. Dieser tobe zwar weiter, doch offenbar ließen die Sorgen der Anleger etwas nach, heißt es im Handel. Die bislang bekannten westlichen Sanktionen verbreiteten relativ wenig ökonomische Ängste.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 94,47 92,81 +1,8% 1,66 +26,9%

Brent/ICE 101,30 99,08 +2,2% 2,22 +30,7%

Die Rohstoffpreise legten mit dem Krieg in der Ukraine zunächst kräftig zu. Der Preis für die Erdölsorte Brent kletterte erstmals seit sieben Jahren wieder über die Marke von 100 Dollar, doch kamen die Preise mit der Erholung der Aktienmärkte wieder etwas zurück, obwohl die Opec bislang keine dringende Notwendigkeit sah, angesichts der stark steigenden Preise die Fördermengen zu erhöhen. Allerdings gab US-Präsident Joe Biden weitere Anteile der strategischen Erdölreserve frei. WTI notierte zum Settlement 0,8 Prozent höher bei 92,81 Dollar. Brentöl kostete mit 99,08 Dollar 2,3 Prozent mehr.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.916,23 1.903,99 +0,6% +12,24 +4,7%

Silber (Spot) 24,33 24,22 +0,4% +0,11 +4,4%

Platin (Spot) 1.063,60 1.061,98 +0,2% +1,62 +9,6%

Kupfer-Future 4,50 4,46 +0,9% +0,04 +0,7%

Gold war zunächst als sicherer Hafen gesucht. Mit rund 1.975 Dollar markierte der Preis für die Feinunze im Verlauf den höchsten Stand seit etwas über einem Jahr. Im elektronischen Handel sackte der Preis jedoch ab und fiel zurück unter die Marke von 1.900 Dollar, als sich die Aktienkurse kräftig erholten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

RUSSLAND-UKRAINE-KRIEG

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Russland davor gewarnt, nach dem Angriff auf die Ukraine weitere Länder ins Visier zu nehmen. Die westlichen Bündnispartner seien sich "einig, dies mit all uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern", sagte Scholz am Donnerstag in einer Fernsehansprache an die Bürgerinnen und Bürger. Russlands Präsident Wladimir "Putin sollte die Entschlossenheit der Nato nicht unterschätzen, alle ihre Mitglieder zu verteidigen".

- Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Angriff auf die Ukraine als absolut notwendige Maßnahme für die Landesverteidigung bezeichnet. "Was hier geschieht, ist eine erzwungene Aktion", sagte Putin am Donnerstagabend bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit russischen Geschäftsleuten in Moskau. "Man hat uns keine andere Wahl gelassen."

- Die russische Militäroffensive in der Ukraine zielt nach Einschätzung der USA auf den Sturz der pro-westlichen Regierung in Kiew ab. Moskau wolle eine Russland-freundliche Regierung installieren, sagte ein Mitarbeiter des US-Verteidigungsministeriums am Donnerstag.

- Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine hat Großbritannien der staatlichen russischen Fluggesellschaft Aeroflot ein Flugverbot erteilt. Zudem würden die Konten weiterer russischer Geschäftsleute aus dem Banken- und Rüstungssektor eingefroren, sagte der britische Regierungschef Boris Johnson am Donnerstagabend im Parlament.

- Kanada und Japan haben wegen des russischen Einmarschs in der Ukraine weitere Sanktionen gegen Moskau verhängt. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau kündigte Sanktionen gegen 31 russische Einzelpersonen und 27 Unternehmen an. Japan plante laut Regierungschef Fumio Kishida "das Einfrieren von Vermögenswerten und die Aussetzung der Visaerteilung für russische Einzelpersonen und Organisationen" sowie das Einfrieren von Vermögenswerten "russischer Finanzinstitute".

- Frankreich hat angesichts des russischen Einmarschs in der Ukraine ein stärkeres militärisches Engagement für die Sicherung der osteuropäischen Nato-Staaten angekündigt. Die französische Armee werde ein weiteres Kontingent zur Luftraumbewachung im Baltikum nach Estland entsenden und ihre Truppenverlegung nach Rumänien beschleunigen, sagte Präsident Emmanuel Macron.

- Im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind am Freitagmorgen nach Angaben einer AFP-Reporterin zwei laute Explosionen hörbar gewesen. Der ukrainische Außenministers Dmytro Kuleba schrieb daraufhin auf Twitter: "Schrecklicher russischer Raketenbeschuss auf Kiew."

- Durch den russischen Einmarsch sind auf ukrainischer Seite laut Präsident Wolodymyr Selenskyj mehr als 130 Menschen getötet worden.

US-GELDPOLITIK

Fed-Gouverneur Christopher Waller hat sich für eine Leitzinserhöhung um einen halben Prozentpunkt im März offen gezeigt. Voraussetzung sei, dass die Wirtschaftsdaten in den nächsten Wochen Anzeichen für eine Beschleunigung des Preisdrucks zeigten, sagte Waller.

KONJUNKTUR GROßBRITANNIEN

Das Verbrauchervertrauen ist in Großbritannien im Februar auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen. Die Erwartungen der Briten für die nächsten zwölf Monate haben sich aufgrund des zunehmenden Preisdrucks drastisch verschlechtert. Das vom Marktforschungsunternehmen GfK erhobene Barometer für das Verbrauchervertrauen fiel im Februar auf minus 26 von minus 19 im Vormonat und damit auf den niedrigsten Stand seit Januar 2021.

CORONAPANDEMIE

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gesunken. Der Wert lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Freitagmorgen bei 1259,5. Am Donnerstag hatte er 1265,0 betragen, am Freitag vor einer Woche 1371,7. Wie das RKI mitteilte, lag die Zahl der erfassten Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Freitagmorgen bei 210.743 nach 216.322 am Vortag und 220.048 vor einer Woche. Außerdem wurden laut RKI 226 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden verzeichnet.

BASF

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q21 ggVj 4Q21 ggVj 4Q20

Umsatz 19.776 +24% 18.441 +16% 15.905

EBIT vor Sondereffekten 1.227 +10% 1.354 +22% 1.113

EBIT 1.227 +32% 1.298 +39% 932

Ergebnis vor Steuern 1.235 +30% 1.261 +33% 947

Ergebnis nach Steuern/Dritten 898 -15% 969 -8% 1.055

Ergebnis je Aktie 0,98 -15% 1,05 -9% 1,15

AUSBLICK 2022: BASF geht von einem Umsatz zwischen 74 Mrd Euro und 77 Mrd Euro aus. Für das EBIT vor Sondereinflüssen rechnet das Unternehmen mit einem Wert zwischen 6,6 Mrd Euro und 7,2 Mrd Euro.

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro

- Bilanzierung nach IFRS

FREENET

Der Mobilfunk-Service-Provider hat dank eines starken vierten Quartals seine Jahresziele übertroffen. Die Aktionäre sollen daran mit einer Dividende von 1,57 Euro je Aktie beteiligt werden. Das entspricht der angekündigten Ausschüttungsquote von 80 Prozent des Free Cashflows, wie die Freenet AG mitteilte. Für das laufende Jahr hat sich das Unternehmen eine weitere Steigerung von EBITDA und Cashflow vorgenommen. Auch die Zahl der Abonnenten soll weiter erhöht werden. Für das vierte Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

VORAB

BEKANNTGEGEBEN PROG PROG

4. QUARTAL 2021 4Q21 ggVj 4Q21 ggVj 4Q20

Umsatz 676 +1% 685 +2% 671

EBITDA 107 +11% 102 +6% 97

Konzernergebnis k.A. -- 68 -83% 392

Ergebnis je Aktie k.A. -- k.A. -- 3,09

Free Cashflow 61,5 +260% 53,4 +212% 17,1

HOLCIM

Der Zementkonzern Holcim hat trotz eines verhaltenen Schlussquartals im Gesamtjahr 2021 deutliche Zuwächse erzielt und den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Für das neue Jahr rechnet der Konzern mit einer anhaltenden Wachstumsdynamik in allen Regionen. Der Umsatz kletterte 2021 um 11,3 Prozent auf 26,83 Milliarden Franken. Der wiederkehrende Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 4,61 Milliarden Franken und stieg damit um 26 Prozent. Unter dem Strich kletterte der Gewinn um gut ein Drittel auf 2,3 Milliarden Franken.

SAINT-GOBAIN

