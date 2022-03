- US-Außenminister Antony Blinken hat erklärt, dass die USA und ihre europäischen Verbündeten eine "sehr aktive Diskussion" über ein Einfuhrverbot von russischem Öl führen, da die westlichen Länder den Druck auf Russland weiter erhöhen wollen, den Angriff auf die Ukraine einzustellen.

- Die USA haben den Russland zugeschriebenen Angriff auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja als mögliches Kriegsverbrechen bezeichnet.

- Nach Facebook haben die russischen Behörden auch den Zugang zum Kurzbotschaftendienst Twitter beschränkt.

- Die britische Rundfunkanstalt BBC stellt die Arbeit aller ihrer Journalisten in Russland vorübergehend ein

- Der russische Präsident Wladimir Putin hat in seinem Telefonat mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigt, ein Ukraine-Friedensdialog sei nur dann möglich, wenn "alle russischen Forderungen" erfüllt würden.

- Die von globalen Zahlungsnetzen ausgeschlossenen russischen Banken suchen im staatlichen chinesische Zahlungssystem UnionPay eine Alternative. Das größte russische Kreditinstitut Sberbank sowie die Alfa Bank und die Tinkoff Bank erklärten am Sonntag, sie arbeiteten daran, mit Unterstützung von UnionPay eigene Karten herausbringen.

- Moody's hat die Bonitätsbewertung von Russland um weitere 4 Stufen auf Ca gesenkt, die zweitniedrigste Einstufung, die es bei der Ratingagentur gibt. Es gebe ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Bereitschaft und Fähigkeit Russlands, seine Schuldverpflichtungen zu erfüllen. Das Risiko eines Zahlungsausfalls sei deutlich gestiegen. Der Rating-Ausblick bleibt negativ.

- Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätsnote der Ukraine am Freitagabend um zwei Stufen auf Caa2 von B3 gesenkt. Die Analysten prüfen überdies eine weitere Abstufung der Bonität. Sie begründen dies mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine, durch die die Fähigkeit des Landes - und möglicherweise auch seine Bereitschaft - seinen Schuldendienst zu leisten, beeinträchtigt würden.

- Die Ratingagentur S&P hat die Kreditwürdigkeit von Belarus um drei Stufen auf CCC von B gesenkt. Die Schulden des Russland-Allierten gelten damit nicht mehr als nur hoch spekulativ, sondern als extrem spekulativ. Die Analysten prüften überdies eine weitere Abstufung.

- Nach vielen anderen westlichen Unternehmen stellen auch Visa und Mastercard ihr Russland-Geschäft ein. Das teilten die beiden US-Kreditkartenanbieter am Wochenende mit.

ATOMVERHANDLUNGEN IRAN

Der Iran und die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) wollen verbliebene Differenzen auf dem Weg zur Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens "pragmatisch" beilegen. Das erklärten beide Seiten am Samstag nach Gesprächen von IAEA-Chef Rafael Grossi in Teheran. Allerdings stellte Russland einen erhofften baldigen Abschluss der Verhandlungen wegen der gegen Moskau im Zusammenhang mit dem Ukraine-Einmarsch verhängten Sanktionen in Frage.

INFLATION DEUTSCHLAND

Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer schließt eine Inflationsrate von bis zu 6 Prozent in Deutschland nicht aus. "Angesichts der durch die Krise vermutlich länger anhaltend hohen Energiepreise wird die Inflation in diesem Jahr sicher höher ausfallen, selbst eine 5 oder 6 vor dem Komma kann nicht ausgeschlossen werden", sagte sie der Rheinischen Post. Der Aufschwung werde "in diesem Jahr deutlich schwächer ausfallen" als im vergangenen Herbst prognostiziert.

ENERGIEPOLITIK DEUTSCHLAND

- Für den Bau eines Terminals zum Import von verflüssigtem Erdgas (LNG) in Brunsbüttel sind die Weichen gestellt worden. Die staatliche Förderbank KfW, die staatliche niederländische Gasunie sowie der deutsche Energiekonzern RWE haben laut einer Mitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums eine Grundsatzvereinbarung zur gemeinsamen Errichtung des Terminals unterzeichnet.

- CDU-Chef Friedrich Merz fordert angesichts des Ukraine-Kriegs von der Bundesregierung Notfallpläne, um die Energieversorgung Deutschlands sicherzustellen. "Wir wissen, dass wir uns in den letzten Jahren zu sehr in die Abhängigkeit von Russland begeben haben", sagte Merz am Samstag nach der Klausurtagung des Parteivorstands im saarländischen Sankt Ingbert. Er warnte, dass Lieferungen aus Russland reduziert oder unterbrochen werden könnten.

- Das Bundeswirtschaftsministerium arbeitet nach Informationen der Welt am Sonntag an einem umfassenden Paket von Regeln zur Senkung des Gasverbrauchs. Die Zeitung beruft sich in ihrem Bericht auf ein als "Zwischenstand" gekennzeichnetes Konzept der "Ad hoc Projektgruppe Gasreduktion". Der Plan sehe im Gebäudebereich eine Solardach-Pflicht für gewerbliche und private Neubauten vor. Dafür seien "zinsgünstige Solarförderkredite" vorgesehen.

VOLKSWAGEN AG

investiert 2 Milliarden Euro in den neuen Fertigungsstandort zum Bau des E-Autos Tritity. Wie der Autobauer mitteilte, soll das neue Werk in unmittelbarer Nähe zum Stammwerk in Wolfsburg-Warmenau entstehen. Der Trinity soll ab 2026 bilanziell CO2-neutral produziert werden und "neue Standards bei autonomem Fahren, Elektrifizierung und Digitalisierung der Mobilität setzen", so Volkswagen.

PROSIEBEN

Die MFE-MediaForEurope NV hat beim Bundeskartellamt den Antrag gestellt, mit ihrer Beteiligung an der Prosiebensat.1 Media SE die Schwelle von 25 Prozent zu überschreiten. Das teilte MFE mit. Der europäische Fernsehsender, früher bekannt als Mediaset, wird vom ehemaligen italienischen Premierminister Silvio Berlusconi kontrolliert. Laut Factset hält er einen Anteil von 23,90 Prozent an Prosiebensat.1 und ist damit der größte Aktionär.

TUI

Der russische Tui-Großaktionär Alexej Mordaschow hat noch kurz vor Inkrafttreten der EU-Sanktionen gegen ihn seine Anteile an dem Hannoveraner Touristikkonzern an Firmen außerhalb der EU verschoben. Tui meldete am Samstag, dass Mordaschows auf Zypern ansässiges Investment-Vehikel Unifirm Limited 4,13 Prozent der Tui-Aktien an die russische Severgroup verkauft hat, die für den russischen Milliardär diverse Beteiligungen verwaltet.

BAUER

hat wie angekündigt im vergangenen Jahr zwar die Gesamtkonzernleistung gesteigert, das EBIT war jedoch rückläufig. Wegen der Pandemie hatte der Baukonzern die Prognose für die Gesamtkonzernleistung auf 1,53 bis 1,57 Milliarden Euro gesenkt, Bauer erreichte nach eigenen Angaben nun 1,54 (Vorjahr: 1,45) Milliarden Euro. Beim EBIT hatte das Unternehmen 35 bis 45 in Aussicht gestellt, tatsächlich erreicht wurden rund 36 (Vorjahr: 55,5) Millionen Euro.

BERTELSMANN

Der Medienkonzern will in den nächsten drei Jahren 5 bis 7 Milliarden Euro investieren, um "nationale Medienchampions" aufzubauen, wie Vorstandschef Thomas Rabe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Interview sagte. Die Strategie "Boost 2025" soll für noch stärkeres Wachstum als bisher und eine noch größere Profitabilität sorgen.

OMV

Der österreichische Energiekonzern will in Russland zukünftig keine Investitionen mehr verfolgen. Die Beteiligung am Gasfeld Juschno Russkoje von knapp unter 25 Prozent solle einer strategischen Überprüfung unterzogen und dann womöglich verkauft werden. Russland sei künftig keine Kernregion mehr. OMV kündigte in diesem Zusammenhang eine Wertanpassung in Höhe von 500 bis 800 Millionen Euro auf Juschno Russkoje an.

AMAZON

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat die Beschäftigten in sechs Versandzentren des US-Onlinehändlers Amazon zum Streik aufgerufen. Ab der Frühschicht am Montag sollen die Beschäftigten bis einschließlich Dienstag die Arbeit niederlegen. Betroffen sind die Standorte Rheinberg, Werne, Koblenz, Bad Hersfeld (zwei Standorte) und Leipzig. Verdi fordert, dass die Amazon-Beschäftigten einen Tarifvertrag bekommen und nach dem Tarif für den Einzel- und Versandhandel bezahlt werden.

