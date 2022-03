Die Erdölpreis stiegen weiter. Die europäische Referenzsorte Brent kostete im Tageshoch gut 133 Dollar je Barrel.Die Preise verringerten ihre Gewinne allerdings in Reaktion auf die jüngsten Nachrichten aus Kiew. Zum Settlement kostete Brent 127,98 Dollar, 3,9 Prozent mehr als am Vortag. Der WTI-Preis stieg um 3,6 Prozent auf 123,70 Dollar. Das Embargo war nach Aussage von Marktteilnehmern nach entsprechenden Spekulationen der vergangenen Tage schon eingepreist. Außerdem sind die USA nicht auf Energielieferungen aus Russland angewiesen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.056,40 2.051,20 +0,3% +5,20 +12,4%

Silber (Spot) 26,74 26,08 +2,6% +0,67 +14,7%

Platin (Spot) 1.177,40 1.156,78 +1,8% +20,62 +21,3%

Kupfer-Future 4,72 4,70 +0,4% +0,02 +5,7%

Angesichts der düsteren Konjunkturaussichten war Gold als vermeintlich sicherer Hafen gesucht. Der Preis für die Feinunze marschierte in Richtung seines Allzeithochs und notierte zum Settlement erstmals seit August 2020 oberhalb von 2.000 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Die britische Rundfunkanstalt BBC setzt ihre Berichterstattung aus Russland nach einer mehrtägigen Unterbrechung fort. Die BBC hatte als Reaktion auf ein vom russischen Parlament verabschiedetes Mediengesetz die Arbeit ihrer Journalisten in Russland am Freitag vorerst ausgesetzt.

- Die Deutsche Welle (DW) will nach der erzwungenen Schließung ihres Büros in Moskau nun von Lettland aus über Russland berichten. "Wir werden weiterhin alles technisch und organisatorisch Mögliche tun, um unser Publikum in Russland und weltweit mit wichtigen Informationen zu versorgen", erklärte Intendant Peter Limbourg.

- US-Präsident Joe Biden hat wegen des Ukraine-Kriegs einen Stopp von Erdölimporten aus Russland angeordnet. "Wir verbieten alle Importe von Erdöl, Gas und Energie aus Russland", sagte Biden.

- Großbritannien will als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine seine Erdölimporte aus Russland bis Ende des Jahres auslaufen lassen. Das kündigte Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter an.

- Die Ratingagentur Fitch hat Russlands Kreditwürdigkeit auf "C" von "B" herabgestuft. Damit steht Russland nach Einschätzung von Fitch unmittelbar vor einem Zahlungsausfall.

PREISE CHINA

sind im Februar so langsam wie seit acht Monaten nicht mehr gestiegen, während die Verbraucherpreisinflation unverändert blieb. Der Erzeugerpreisindex stieg im Februar um 8,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nach einem Plus von 9,1 Prozent im Januar, wie das Nationale Amt für Statistik mitteilte. Der Wert entsprach den Erwartungen der vom Wall Street Journal befragten Ökonomen. Der chinesische Verbraucherpreisindex (CPI) legte im Februar um 0,9 Prozent zu und lag damit auf demselben Niveau wie im Januar. Volkswirte hatten mit einer Zunahme in der Größenordnung gerechnet.

BIP JAPAN

ist im Schlussquartal 2021 schwächer ausgefallen als ursprünglich geschätzt. Die am Mittwoch veröffentlichten revidierten Daten zeigten, dass Japans BIP im Zeitraum Oktober bis Dezember um annualisierte 4,6 Prozent gewachsen ist. Dies lag unter dem vorläufigen Wert von Plus 5,4 Prozent, der im letzten Monat veröffentlicht wurde.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung prüft nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) mögliche zusätzliche Maßnahmen, um die hohen Energiepreise zu dämpfen oder deren Folgen abzufedern.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf die Alternative für Deutschland (AfD) einer Entscheidung des Kölner Verwaltungsgerichts zufolge als sogenannten Verdachtsfall einstufen. Bei einer Einstufung als Verdachtsfall dürfen geheimdienstliche Mittel zur Beobachtung eingesetzt werden.

DEUTSCHE POST

hat im abgelaufenen Jahr den operativen Gewinn auf knapp 8 Milliarden Euro gesteigert und damit sogar die im November zum vierten Mal angehobene eigene Prognose von "über 7,7 Milliarden Euro" noch deutlich übertroffen. Die Dividende für 2021 will der Bonner DAX-Konzern auf 1,80 Euro je Aktie steigern, von 1,35 Euro. Analysten hatten im Konsens von S&P Global Intelligence im Schnitt mit 1,82 Euro je Aktie gerechnet. Gleichzeitig hat der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm für bis zu 2 Milliarden Euro angekündigt.

Im vierten Quartal verdiente der Logistikkonzern laut Mitteilung operativ vor Zinsen und Steuern (EBIT) 2,21 Milliarden Euro, knapp 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Nach Steuern und Dritten betrug der Gewinn 1,48 Milliarden Euro, ein Plus von 14 Prozent verglichen mit 1,302 Milliarden Euro, bzw. auf 1,21 Euro je Aktie unverwässert. Der Umsatz stieg um 22 Prozent auf 23,38 Milliarden Euro.

Im Gesamtjahr kletterte das EBIT um knapp 65 Prozent auf 7,978 Milliarden Euro von 4,847 Milliarden. Nach Steuern und Dritten blieb ein Gewinn von 5,053 Milliarden Euro bzw. 4,10 Euro je Aktie, ein Anstieg um 70 Prozent zum Vorjahr.

Den Umsatz steigerte die Deutsche Post im Gesamtjahr um 23 Prozent auf 81,747 Milliarden Euro von 66,716 Milliarden Euro ein Jahr zuvor.

BRENNTAG

hat folgende Zahlen zum Gesamtjahr 2021 ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

Brenntag AG, Mülheim an der Ruhr

. BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj21 ggVj Gj21 ggVj Gj20

Umsatz 14.383 +22% 13.751 +17% 11.795

Rohertrag 3.379 +18% 3.286 +15% 2.869

Operatives EBITDA 1.345 +27% 1.320 +25% 1.058

Ergebnis nach Steuern/Dritten 448 -4% 546 +17% 467

Ergebnis je Aktie 2,90 -4% 3,53 +17% 3,02

Dividende je Aktie 1,45 +7% 1,47 +9% 1,35

TELECOM ITALIA

Moody's hat die Bonitätsnote auf Ba3 von Ba2 abgestuft. Der Ausblick ist negativ. Grund sei der Margenrückgang aufgrund des schwachen Inlandsgeschäfts.

APPLE

stellte bei einer virtuellen Veranstaltung die dritte Generation seines iPhone SE vor, die erstmals für den Mobilfunkstandard 5G ausgerüstet ist. Bisher gab es 5G nur bei den iPhones der höheren Preisklasse. Apple präsentierte außerdem ein neues iPad Air sowie einen neuen Hochleistungs-Desktop-Computer mit dem Namen Mac Studio, der mit dem von dem Konzern selbst entwickelten Chip M1 Max oder M1 Ultra angetrieben wird.

PEPSICO

prüft offenbar seine Optionen für sein Geschäft in Russland. Dazu zählt auch eine Abschreibung der Russland-Einheit des US-Konzerns, wie mit den Vorgängen vertraute Personen sagten.

TESLA

CEO Elon Musk will eine Vereinbarung mit der US-Börsenaufsicht über seine Tweets kippen. Im Jahr 2018 waren die Parteien übereingekommen, dass Musks Twitter-Botschaften genehmigt werden müssen. Musks Anwälte argumentieren, dass diese Vorgabe nicht durchführbar sei.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2022 01:30 ET (06:30 GMT)