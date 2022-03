- Bundeswirtschaftsminister Habeck hat ein weiteres Entlastungspaket für Verbraucher angesichts der stark steigenden Energiepreise angekündigt. "Die Bundesregierung arbeitet permanent an Entlastungsmöglichkeiten. Wir werden die in einem Paket zusammenfassen", sagte er in der ARD-Talkshow "Anne Will". Konkrete Maßnahmen sollten die "verschiedenen Energieträger" in den Blick nehmen. Außerdem müssten sie mit "Effizienzmaßnahmen" und "Anreizen" verknüpft werden, um den Verbrauch insgesamt zu reduzieren.

- Trotz der Rekordpreise an den Tankstellen lehnt Bundesfinanzminister Christian Lindner eine befristete Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent für Benzin und Diesel weiterhin ab.

- Russland hat US-Medienberichten zufolge China um Hilfe für den Angriffskrieg in der Ukraine gebeten. Die Medien berichteten unter Berufung auf Washingtoner Regierungskreise, dass Moskau Peking sowohl um militärische Hilfe für den Krieg als auch um wirtschaftliche Hilfen für den Kampf gegen die westlichen Sanktionen gebeten habe. Ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington sagte allerdings: "Davon habe ich noch nie gehört".

- Angesichts der jüngsten russischen Luftangriffe im Westen der Ukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Forderung nach der Einrichtung einer Flugverbotszone durch die Nato bekräftigt.

- Der Stromausfall in der von russischen Truppen eingenommenen Atomruine von Tschernobyl ist nach ukrainischen Angaben behoben.

- Der britische Premierminister Boris Johnson will sich Presseberichten zufolge persönlich beim saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman für eine Erhöhung der Ölproduktion einsetzen, um die Konsequenzen des angekündigten Energieembargos gegen Russland abzufedern.

- Die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew sollen am Montag nach Angaben beider Seiten per Videoschalte fortgesetzt werden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dementierte laut der russischen Nachrichtenagentur Tass, dass am Sonntag Gespräche liefen. Laut der UKraine geht es um "ein Resümee der vorläufigen Ergebnisse" der bisherigen Gespräche.Zuvor hatte ein Mitglied der russischen Verhandlungsdelegation erklärt, dass die Gespräche vorankämen.

- Die G7 haben angekündigt, Russland den Handelsstatus als "meistbegünstigte Nation" für Schlüsselprodukte entziehen zu wollen.

- In der deutschen Energiewirtschaft droht laut Welt eine Insolvenzwelle, weil immer mehr Unternehmen angesichts höherer Rohstoffpreise ihre Sicherheitsleistungen für Termingeschäfte aufstocken müssen. Nach Uniper habe sich ein Kraftwerksbetreiber wegen finanzieller Engpässe an die Bundesregierung gewandt und einen Antrag auf Hilfsmaßnahmen gestellt. Laut Handelsblatt will sich die EnBW-Tochter Verbundnetz Gas (VNG) mit einem Milliardenkredit von der KfW für den Notfall absichern, dass die Gaslieferungen aus Russland aussetzen.

- Eine hochrangige US-Delegation will am Montag bei einem Treffen mit dem einflussreichen chinesischen Außenpolitiker Yang Jiechi Peking vor einem Unterlaufen der scharfen Sanktionen des Westens gegen Russland warnen.

- Der polnische Präsident Andrzej Duda hat einen russischen Chemiewaffeneinsatz in der Ukraine als gefährlichen "Wendepunkt" bezeichnet. Ein solcher Einsatz würde die Lage komplett ändern, sagte Duda. In diesem Fall müssten die Nato-Staaten ihre weiteren Schritte ernsthaft überdenken.

- Die wegen des Ukraine-Krieges verhängten westlichen Sanktionen haben tausende russische Touristen in Thailand stranden lassen.

- Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet nicht mit Versorgungsengpässen wegen des Ukraine-Kriegs. "Es gibt überhaupt keinen Grund, in Hysterie zu verfallen. Die Supermarktregale sind voll und sie werden es auch bleiben", sagte HDE-Geschäftsführer Stefan Genth, warnte aber vor einer "Verteuerung von Produkten" und forderte eine "deutliche Absenkung der Stromsteuer und der Abgaben auf Gewerbediesel".

CORONA-BLOG

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen hat einen weiteren Höchstwert erreicht mit 1.543,0. Am Vortag hatte er 1526,8 betragen, am Montag vergangener Woche 1.259,2. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden lag bei 92.378 nach 146.607 bzw 62.349.

VERDI-TARIFVEHANDLUNGEN

Im Tarifstreit im Luftsicherheitsbereich hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in der Fluggastkontrolle an mehreren deutschen Flughäfen am Montag zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen.

RUSSISCHE ROHSTOFFUNTERNEHMEN

Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit von 28 russischen Rohstoffkonzernen herabgestuft und hält einen "Zahlungsausfall jeglicher Art für wahrscheinlich". Fitch stufte am Samstag den Gasriesen Gazprom, den Ölkonzern Lukoil, die Bergbauunternehmen Rusal, Polyus, Evraz und 23 weitere Unternehmen von B auf "hauptsächlich CC" herab, was bedeutet, dass es "wahrscheinlich" ist, dass diese Unternehmen ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen.

DEUTSCHE BANK

will sich wegen des Ukraine-Krieges aus Russland zurückziehen. "Wie einige unserer internationalen Wettbewerber sind wir dabei, unser verbleibendes Geschäft in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben herunterzufahren", erklärte die Bank.

COMMERZBANK

Nach der Deutschen Bank hat auch die Commerzbank ihren Rückzug aus Russland bekanntgegeben.

HEBSOLDT

rechnet angesichts des Ukraine-Kriegs und der neuen Aufgaben für die Verteidigungsindustrie auch mit einem Umdenken bei den EU-Nachhaltigkeitsregeln (Taxonomie).

UNITED INTERNET

will noch in diesem Jahr mit einem eigenen Mobilfunknetz in Deutschland an den Start gehen. Bis zum Jahresende soll das Netz, das derzeit von der Konzerntochter 1&1 Mobilfunk gebaut wird, im Umfeld von etwa 1.000 Basisstationen verfügbar sein.

