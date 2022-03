+++++ DEVISENMARKT +++++

EUR/USD 1,0981 +0,4% 1,0924 1,0938 -3,4%

EUR/JPY 129,95 +0,5% 128,62 128,10 -0,7%

EUR/CHF 1,0318 +0,6% 1,0220 1,0212 -0,6%

EUR/GBP 0,8420 +0,2% 0,8379 0,8375 +0,2%

USD/JPY 118,35 +0,1% 117,80 117,11 +2,8%

GBP/USD 1,3041 +0,3% 1,3022 1,3063 -3,6%

USD/CNH (Offshore) 6,3935 -0,0% 6,3675 6,3531 +0,6%

Bitcoin

BTC/USD 38.760,87 -1,4% 38.620,65 38.747,71 -16,2%

Sichere Häfen waren trotz der eher verhaltenen Stimmung am Aktienmarkt nicht gefragt. Der Dollar gab nach, ebenso wie Yen und Schweizer Franken. Der Dollar-Index sank um 0,1 Prozent.

Am Morgen gibt der Dollarindex im asiatisch geprägten Handel um weitere 0,1 Prozent nach. Der Greenback schwächelt zum Euro und steigt zum Yen. Im Handel spricht man von einem klassischen Fall steigender Risikoneigung. Die Analysten der Bank of America rechnen am Mittwoch mit einer Leitzinserhöhung in den USA von 25 Basispunkten. Zudem erwartet sie eine Ankündigung für die Normalisierung der aufgeblähten Fed-Bilanz. US-Notenbankpräsident Jerome Powell dürfte sich falkenhaft zeigen. Zwar dürfte der Dollar davon profitieren, eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte wsei aber bereits im Dollarkurs eingepreist, heißt es im Handel.

WTI/Nymex 98,22 103,01 -4,7% -4,79 +31,9%

Brent/ICE 102,04 106,90 -4,5% -4,86 +32,4%

Die Ölpreise gerieten deutlich unter Druck (-6%). Hier belastete die Spekulation über eine sinkende Nachfrage aus China infolge der dortigen Corona-Pandemiewelle. Auch das Atomabkommen mit dem Iran sei trotz des jüngsten Raketenangriffs auf den Irak noch nicht tot, sagte ein Händler. Damit könnte weiteres Angebot auf den Markt kommen. Dazu gesellten sich Berichte, auch aus Venezuela könnte zusätzliches Erdöl an den Markt gelangen - US-Sanktionen könnten fallen.

Am Morgen geben die Preise weiter nach. Am Markt setze auf zusätzliches Angebot aus Venezuela, heißt es im Handel.

Gold (Spot) 1.931,32 1.953,79 -1,2% -22,47 +5,6%

Silber (Spot) 24,76 25,11 -1,4% -0,35 +6,2%

Platin (Spot) 1.027,50 1.037,86 -1,0% -10,36 +5,9%

Kupfer-Future 4,53 4,51 +0,3% +0,01 +1,4%

Gold wurde verkauft - belastet von deutlich gestiegenen Marktzinsen. Am Morgen setzt sich der Trend mit der anstehenden Zinserhöhung in den USA fort.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew waren am frühen Dienstagmorgen laut Reportern der Nachrichtenagentur AFP mindestens drei starke Explosionen zu hören. Ein AFP-Journalist sah eine Rauchsäule über der Stadt aufsteigen. Aufgrund der nächtlichen Ausgangssperre war der Ort der Explosionen zunächst unklar. Die russische Armee versucht derzeit, Kiew einzukesseln.

CORONA-PANDEMIE

China hat am Dienstag eine neue Rekordzahl bei den Corona-Infektionen vermeldet. Die Behörden berichteten 5.280 Neuinfektionen. Das waren mehr als doppelt so viele wie am Vortag und die höchste Zahl an einem einzigen Tag seit mehr als zwei Jahren. Wegen der Infektionswelle hat die Regierung über mindestens elf Städte landesweit einen Lockdown verhängt, der auch internationale Konzerne trifft.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen hat einen weiteren Höchstwert erreicht. Der Wert lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen bei 1.585,4 (Vorwoche: 1.293,6). Am Vortag hatte er 1.543,0 betragen. Wie das RKI mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 198.888 (156.799). Am Vortag waren rund 92.378 Neuinfektionen gemeldet worden. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 283 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

IMMOBILIENMARKT CHINA

Der Abschwung im chinesischen Immobiliensektor hat sich Anfang 2022 fortgesetzt. Die von Peking verhängten Beschränkungen der Kreditaufnahme in diesem Sektor haben die Bauträger verunsichert, während die restriktive Kreditvergabe die Nachfrage der Hauskäufer weiter dämpfte. Die Eigenheimverkäufe, ein Schlüsselindikator für die Nachfrage, sind in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 gegenüber dem Vorjahr um 22,1 Prozent gesunken. Dies steht im Vergleich zu einem Anstieg von 5,3 Prozent im Jahr 2021 und einem Plus von 143,5 Prozent im gleichen Zeitraum im Jahr davor.

PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING

erwirbt gemeinsam mit Bridgepoint Advisers Limited das kalifornische Unternehmen Econolite Group. In Kombination mit dem gemeinsamen Portfoliounternehmen PTV Planung Transport Verkehr GmbH soll ein vollintegrierter Anbieter marktführender Mobilitätslösungen entstehen.

RWE

BERICHTET**

GESAMTJAHR 2021 Gj21 ggVj Gj20

Aussenumsatz 24.526 +79% 13.688

EBITDA* 3.650 +11% 3.286

EBIT* 2.185 +20% 1.823

Ergebnis nach Steuern/Dritten 721 -31% 1.051

Ergebnis je Aktie 1,07 -35% 1,65

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 1.569 +25% 1.257

Ergebnis je Aktie* 2,32 +18% 1,97

Dividende je Aktie*** 0,90 +6% 0,85

AUSBLICK 2022 - das Unternehmen (am 27. Februar 2022 konkretisiert)

- EBITDA bereinigt des RWE-Konzerns: in einer Bandbreite von 3,6 bis 4,0 Milliarden Euro

- EBITDA bereinigt des Kerngeschäfts: von 2,9 bis 3,3 Milliarden Euro

- EBIT bereinigt: 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro

- bereinigtes Nettoergebnis: 1,3 bis 1,7 Milliarden Euro

* bereinigt

** RWE hat am 26. Januar vorab Eckdaten bekanntgegeben

*** Dividendenvorschlag

- alle Angaben in Millionen Euro, Dividende in Euro je Aktie

DEUTSCHE ROHSTOFF AG

Auf Basis vorläufiger Daten legte der Umsatz 2021 auf 73,3 (Vorjahr: 38,7) Millionen Euro. Das EBITDA stieg auf 65,9 (23,9) Millionen Euro. Das Konzernergebnis erreichte 26,1 Millionen, nachdem im Vorjahr ein Konzernverlust von 16,1 Millionen Euro bilanziert wurde. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen eine weitere Steigerung bei Umsatz und EBITDA.

FRAPORT

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj21 ggVj Gj21 ggVj Gj20

Umsatz 2.143 +28% 2.168 +29% 1.677

EBITDA 757 -- 726 -- -251

EBITDA bereinigt 757 -- 610 -- 48

EBIT 314 -- 285 -- -708

Ergebnis nach Steuern 92 -- -- -- -690

Ergebnis nach Steuern/Dritten 83 -- 83 -- -658

Ergebnis je Aktie 0,90 -- 0,87 -- -7,12

AUSBLICK 2022: Fraport erwartet einen Umsatz von rund 3 Mrd Euro und eine EBITDA in einer Bandbreite zwischen 760 bis 880 Mio Euro. Für das EBIT wird eine Steigerung auf 320 bis 440 Mio Euro erwartet. Das Konzernergebnis wird in einer Spanne von 50 bis 150 Mio Euro gesehen.

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

GK SOFTWARE

bestellt Rainer Gläß zum Vorstandsvorsitzenden und André Hergert zum Mitglied des Vorstands vorzeitig wieder. Die Wiederbestellung gilt ab Anfang April und für die Dauer von fünf Jahren.

TAG IMMOBILIEN

hat im vergangenen Jahr die Mieteinnahmen und das Ergebnis gesteigert. Beim operativen Gewinn erreichte das MDAX-Unternehmen das obere Ende der Prognosespanne. Die Aktionäre sollen 93 Cent je Aktie als Dividende bekommen nach 88 Cent im Vorjahr. TAG zahlt damit einen Cent mehr als ursprünglich in Aussicht gestellt. Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt. Der Wohnimmobilienkonzern steigerte den FFO I um mehr als 5 Prozent auf 182 Millionen Euro. Analysten hatten mit 181 Millionen Euro gerechnet. Das Konzernergebnis erhöhte sich deutlich auf 586 von 403 Millionen Euro.

WACKER CHEMIE

BERICHTET

GESAMTJAHR* Gj21 ggVj Gj20

Umsatz 6.208 +32% 4.692

EBITDA 1.539 +131% 666

EBIT 1.134 +332% 263

Ergebnis nach Steuern 828 +309% 202

Ergebnis je Aktie 16,24 +326% 3,81

Dividende je Aktie 8,00 +300% 2,00

AUSBLICK 2022: Wacker Chemie rechnet mit einem Umsatz von 7 Mrd. Euro. Das EBITDA wird zwischen 1,2 Mrd Euro und 1,5 Mrd Euro erwartet. Der Konzernjahresüberschuss wird deutlich unter dem Vorjahr liegen.

-* Wacker Chemie hatte am 13. Januar vorab Zahlen berichtet.

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

FOXCONN

spricht informierten Personen zufolge mit Saudi-Arabien über den gemeinsamen Bau einer 9 Milliarden Dollar teuren Mehrzweckfabrik, in der Mikrochips, Komponenten für Elektrofahrzeuge und andere elektronische Geräte wie Displays hergestellt werden könnten.

