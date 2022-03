DEVISEN

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0975 +0,1% 1,0965 1,0951 -3,5%

EUR/JPY 129,80 +0,1% 129,73 129,50 -0,8%

EUR/CHF 1,0312 -0,0% 1,0628 1,0317 -0,6%

EUR/GBP 0,8405 -0,0% 0,8406 0,8393 +0,0%

USD/JPY 118,28 -0,0% 118,32 118,27 +2,8%

GBP/USD 1,3056 +0,1% 1,3043 1,3047 -3,5%

USD/CNH 6,3615 -0,3% 6,3832 6,3950 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 39.408,37 -0,2% 39.493,24 39.208,94 -14,8%

Am Devisenmarkt tat sich unter dem Strich wenig. Der Euro kostete im US-Handel zuletzt rund 1,0953 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 98,58 96,44 +2,2% 2,14 +32,4%

Brent/ICE 102,47 99,91 +2,6% 2,56 +32,9%

Rasant weiter abwärts um über 7 Prozent ging es mit den Ölpreisen. Sowohl US-Öl wie auch Brent fielen erstmals seit gut zwei Wochen wieder unter 100 Dollar je Barrel und haben seit den jüngsten Hochs wieder nahezu 30 Prozent eingebüßt. Händler spekulierten über eine sinkende Nachfrage aus China als Folge der dortigen Corona-Ausbrüche, aber auch Hoffnungen auf ein Ende des Krieges in der Ukraine. Zudem habe sich die befürchtete globale Ölknappheit zumindest bislang nicht bewahrheitet, und Russland liefere weiter Öl und finde auch trotz der Sanktionen weiter Abnehmer. Auch auf das weiter mögliche Atomabkommen mit dem Iran wurde verwiesen. Damit könne weiteres Öl auf den Markt kommen. Dazu gesellten sich Berichte, auch aus Venezuela könnte zusätzliches Erdöl an den Markt gelangen, wenn US-Sanktionen gegen das Land fallen sollten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.916,37 1.916,53 -0,0% -0,16 +4,8%

Silber (Spot) 24,83 24,88 -0,2% -0,05 +6,5%

Platin (Spot) 1.003,02 985,38 +1,8% +17,65 +3,4%

Kupfer-Future 4,56 4,50 +1,4% +0,06 +2,2%

Deutlich abwärts ging es mit dem Gold, das Anfang des Monats noch über 2.000 Dollar je Feinunze kostete. Der Preis fiel um 37 Dollar auf 1.916. Viele Anleger trennten sich angesichts der gestiegenen Anleiherenditen und in Erwartung der Fed-Zinserhöhung von dem Edelmetall als Anlage, das keine Zinsen abwirft.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-BLOG

- Polen hat eine "Friedensmission" der Nato zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland gefordert. "Ich glaube, wir brauchen eine Friedensmission der Nato oder möglicherweise einer breiteren internationalen Struktur", zitiert die Nachrichtenagentur PAP den polnischen Vize-Regierungschef Jaroslaw Kaczynski, der am Dienstag mit den Regierungschefs von Polen, Slowenien und Tschechien nach Kiew gereist war.

- US-Präsident Joe Biden will einem Beamten des Weißen Hauses zufolge am Mittwoch weitere "Sicherheitshilfen" für die Ukraine über 800 Millionen Dollar ankündigen. Das brächte "die gesamte (Hilfe), die allein in der letzten Woche angekündigt wurde, auf eine Milliarde Dollar", sagte der Beamte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Mittwoch vor dem US-Kongress sprechen.

- In den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland bestehen nach ukrainischen Angaben weiterhin "fundamentale Gegensätze". "Es ist ein sehr schwieriger und zäher Verhandlungsprozess. Es gibt fundamentale Gegensätze. Aber es gibt sicherlich Raum für Kompromisse", erklärte der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak via Twitter, nachdem beide Seiten am Dienstag ihre vierte Verhandlungsrunde fortgesetzt hatten. Die Gespräche würden am Mittwoch fortgeführt, erklärte Podoljak.

- Bundeskanzler Olaf Scholz hat auch trotz des fortschreitenden russischen Vormarschs in der Ukraine, der zunehmenden Opferzahlen und der Zerstörungen ein militärisches Eingreifen der Nato ausgeschlossen.

- Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges hat das slowakische Parlament am Dienstag der Stationierung ausländischer Nato-Soldaten in der Slowakei zugestimmt.

- Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien sind in der von der russischen Armee belagerten ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. "Wir müssen dieser Tragödie, die sich im Osten abspielt, so schnell wie möglich ein Ende bereiten", erklärte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki.

- Die EU hat die Ausfuhr einer Reihe von Luxusgütern nach Russland untersagt. Auf einer veröffentlichten Liste stehen unter anderem teure Autos, Champagner und Diamanten. Die Ausfuhrbeschränkungen gehören zu einem neuen Sanktionspaket, das die EU-Finanzminister zuvor besiegelt hatten.

- US-Präsident Joe Biden wird kommende Woche zum EU-Gipfel in Brüssel erwartet. Auch ein Sondergipfel der Nato könnte nach Brüsseler Angaben anberaumt werden.

- Russland hat ein Verfahren zum Austritt aus dem Europarat eingeleitet. Moskau warf der Nato und der EU vor, den Europarat zu einem Instrument im Dienste "ihrer militärisch-politischen und wirtschaftlichen Expansion im Osten" gemacht zu haben. Der Europarat hatte Russland zuvor wegen dessen Militäroffensive in der Ukraine suspendiert.

- Die Nato hat Russland vor einem Chemiewaffen-Angriff in der Ukraine gewarnt.

CORONA-PANDEMIE

- Die Mainzer Biontech und ihr US-Partner Pfizer streben eine US-Zulassung ihres Vakzins für eine zweite Booster-Impfung bei Menschen ab 65 Jahren an. Sie haben einen entsprechenden Antrag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht.

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz hat erstmals die Schwelle von 1.600 überstiegen. Der Wert stieg auf 1.607 (Vorwoche: 1.319, Vortag: 1.585). Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen erreichte 262.593 (215.854, 198.888). 269 weitere Todesfälle wurden gemeldet.

CO2-GRENZAUSGLEICH EU

Die Finanzminister der EU-Länder haben sich im Grundsatz auf einen CO2-Grenzausgleich geeinigt.Mit dem Grenzausgleich soll verhindert werden, dass in der EU durch Umweltauflagen eingespartes CO2 anderswo auf dem Planeten ausgestoßen wird.

NORDKOREA

hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Mittwoch offenbar erneut eine Rakete getestet - der Start sei jedoch fehlgeschlagen. Japanische Medien berichteten unter Berufung auf Verteidigungskreise, dass Nordkorea möglicherweise eine ballistische Rakete habe starten wollen. Es wäre bereits der zehnte Raketentest seit Jahresbeginn.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche unerwartet um 3,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 3,8 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,8 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,5 Millionen Barrel.

EON

hat 2021 operativ mehr verdient und den bereinigten Gewinn deutlich gesteigert. Der Konzern profitierte dabei von einem guten Ergebnis im Kundenlösungsgeschäft, u.a aufgrund der erfolgreichen Umstrukturierung im Geschäft in Großbritannien. Auch das Nicht-Kerngeschäft trug zum Ergebnis dank einer höheren Auslastung der Kraftwerke und der gestiegenen Energiepreise bei. Für 2022 erwartet Eon einen bereinigten Konzernüberschuss zwischen 2,3 und 2,5 Milliarden Euro.Das EBITDA soll zwischen 7,6 bis 7,8 Milliarden Euro liegen. Nicht enthalten in der Prognose sind Maßnahmen zur Portfoliooptimierung. Eon hatte im November 2021 angekündigt, Veräußerungen im Wert von 2 bis 4 Milliarden Euro durchzuführen.

Nachfolgend die Geschäftszahlen 2021 und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj21 ggVj Gj21 ggVj Gj20

Umsatz 77.358 +27% 62.676 +3% 60.944

EBITDA bereinigt 7.889 +14% 7.762 +12% 6.905

EBIT bereinigt 4.723 +25% 4.505 +19% 3.776

Konzernüberschuss bereinigt 2.503 +53% 2.354 +44% 1.638

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,96 +52% 0,91 +44% 0,63

Dividende je Aktie 0,49 +4% 0,49 +4% 0,47

VW

erwägt die Fertigung eines elektrischen Pickup-Trucks in den USA. Mit den Plänen vertrauten Personen zufolge würde der DAX-Konzern damit auf ein wachsendes und hochprofitables Segment des US-Marktes abzielen. Eine endgültige Entscheidung könnte bis Mitte des Jahres getroffen werden.

GRAND CITY PROPERTIES

Nachfolgend die Geschöftszahlen 2021 und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj21 ggVj Gj21 ggVj Gj20

Miet- u. Betriebseinnahmen 525 -2% 536 +0,1% 535

EBITDA bereinigt 299 -0,4% 287 -4% 300

Ergebnis nach Steuern/Dritten 524 +45% 367 +1% 362

Ergebnis je Aktie unverwässert 3,12 +46% 2,13 -- 2,13

FFO I je Aktie 1,11 +4% 1,12 +5% 1,07

FFO I 186,3 +2% 194,5 +7% 182,2

Dividende je Aktie 0,83 +2% 0,84 +2% 0,82

NAGARRO

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 16, 2022 02:31 ET (06:31 GMT)