Thyssenkrupp wurden 2,5 Prozent schwächer gehandelt. Der Stahl- und Technologiekonzern hatte seine Cashflow-Prognose zurückgezogen. Dic Asset sicherte sich die Mehrheit an VIB Vermögen. Die Aktie wurde 1 Prozent höher getaxt. Morphosys wurden bei Lang & Schwarz nach der Zahlenvorlage knapp unter Xetra-Schluss getaxt. Dürr legten um gut 2 Prozent zu nach der Ankündigung einer Dividendenerhöhung.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Die Wall Street knüpfte am Tag der Zinswende an die Vortagesgewinne an. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes wurden von der chinesischen Rally im Techniksektor gestützt und davon, dass die Fed den Leitzins wie erwartet um lediglich 25 Basispunkte erhöhte und nicht etwa 50. Etwas überraschend kam die Projektion, dass die meisten US-Notenbanker von sechs weiteren Zinsanhebungen noch im laufenden Jahr ausgehen. Nach einem kurzen Moment des Schrecks erholte sich die Wall Street im Anschluss aber wieder. Denn US-Notenbankgouverneur Jerome Powell skizzierte ein rosiges Bild der US-Konjunktur. Dazu hieß es, die Inflation stelle die größere Bedrohung dar als moderat steigende Zinsen. Befeuert wurde der Aktienmarkt auch von Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Ukraine-Krieges. Apple stiegen um 2,9 Prozent. Foxconn, der größter Auftragsfertiger von Apples iPhones, hatte die Produktion in Shenzhen teilweise wieder aufgenommen. Bei Eastman Kodak (+6,2%) wurden die Geschäftszahlen positiv aufgenommen. Die Wehrtechnikaktien von Lockheed Martin büßten 6,1 Prozent ein - belastet von Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,92 +5,8 1,86 119,2

5 Jahre 2,17 +6,1 2,11 90,6

7 Jahre 2,20 +4,4 2,16 76,3

10 Jahre 2,18 +3,0 2,15 66,7

30 Jahre 2,45 -2,7 2,48 55,2

Die Anleihekurse fielen mit der Zinserhöhung und der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen etwas zurück, die Renditen stiegen also - im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 2,18 Prozent. Auch die Hoffnung auf eine Entspannung in der Ukraine sorgte dafür, dass Anleihen eher gegebn wurden.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:01 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1033 +0,1% 1,1018 1,0995 -3,0%

EUR/JPY 131,01 +0,0% 130,96 130,24 +0,1%

EUR/CHF 1,0370 -0,0% 1,0621 1,0349 -0,0%

EUR/GBP 0,8382 -0,0% 0,8385 0,8395 -0,2%

USD/JPY 118,75 -0,1% 118,86 118,48 +3,2%

GBP/USD 1,3162 +0,2% 1,3132 1,3096 -2,7%

USD/CNH 6,3628 -0,0% 6,3654 6,3694 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 40.894,01 -0,0% 40.903,01 40.618,69 -11,6%

Der Dollar fieldeutlich zurück. Der Dollar-Index gab 0,8 Prozent nach, nachdem er sich nach der US-Zinserhöhung zwischenzeitlich nur kurz deutlicher erholte.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 96,89 95,04 +1,9% 1,85 +30,1%

Brent/ICE 99,82 98,02 +1,8% 1,80 +29,5%

Die Hoffnung auf ein baldiges Endes des Ukraine-Krieges bremste die Ölpreise (-2%). Zudem waren die US-Rohöllagerbestände auf Wochensicht gestiegen, was ebenfalls auf den Preisen lastete. Analysten hatten einen Rückgang vorhergesagt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.933,30 1.925,97 +0,4% +7,33 +5,7%

Silber (Spot) 25,20 25,06 +0,5% +0,14 +8,1%

Platin (Spot) 1.019,18 1.023,19 -0,4% -4,02 +5,0%

Kupfer-Future 4,62 4,59 +0,6% +0,03 +3,6%

Trotz gestiegener Marktzinsen legte der Goldpreis zu. Stützend wirkte der deutlicher nachgebende Dollar, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verbilligt.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

UKRAINE-BLOG

- Angesichts der Turbulenzen auf den Energiemärkten wegen Russlands Einmarsch in die Ukraine hat der britische Premierminister Boris Johnson in Saudi-Arabien für eine Erhöhung der Ölfördermenge geworben.

- Der am 11. März von russischen Soldaten entführte Bürgermeister der südukrainischen Stadt Melitopol ist nach ukrainischen Angaben im Austausch gegen neun junge russische Soldaten freigekommen.

- Großbritannien, die USA, Frankreich und weitere europäische Staaten haben nach Angaben von Diplomaten wegen der sich zuspitzenden Lage in der Ukraine für Donnerstag eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt.

- Bundesfinanzminister Christian Lindner hält ein Öl- und Gas-Embargo gegen Russland weiter für möglich.

- In dem offenbar von der russischen Armee bombardierten Theater in der ukrainischen Stadt Mariupol befanden sich nach neuen Angaben der örtlichen Behörden mehr als tausend Schutzsuchende.

- Deutschland würde laut Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) mehr Waffen an die Ukraine liefern, wenn es denn könnte. Man bemühe sich um schnelle Einkäufe und verzichte auf bürokratischen Hürden, um schnell Waffen liefern zu können.

- US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine weitere Hilfen in Höhe von insgesamt 1 Milliarde Dollar sowie Unterstützung bei der Beschaffung zusätzlicher militärischer Ausrüstung zugesagt.

CORONA-BLOG

- Vor den ersten Beratungen im Bundestag über die Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht haben Ärztevertreter auf eine Einführung der Maßnahme bis zum Herbst gedrungen.

-Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegenauf 1.651 (Vorwoche: 1.388; Vortag: 1.607). Die absolute Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden erreichte 294.931 (262.752; 262.593). Weitere 278 Todesfälle wurden gemeldet.

BRASILIEN - GELDPOLITIK

Die brasilianische Notenbank hat den Leitzins auf 11,75 von 10,75 Prozent erhöht und angesichts der Unsicherheit auch ausgehend von dem Krieg in der Ukraine auf die Inflation mögliche weitere Erhöhungen dieses Jahr in Aussicht gestellt.

JAPAN

Nach dem starken Erdbeben im Osten Japans wird das Ausmaß der Zerstörung nach und nach sichtbar. Nach neuen Angaben kamen mindestens vier Menschen ums Leben. 107 Menschen erlitten demnach Verletzungen. Die Erschütterungen sorgten überdies für Schäden an Straßen und Gebäuden, Stromausfälle und die Entgleisung eines Schnellzuges.

VW

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat die Betriebsratswahl bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover für unwirksam erklärt. Danach ist der Betriebsrat ab sofort nicht mehr im Amt, seine bisherigen Amtshandlungen bleiben aber wirksam.

THYSSENKRUPP

hat angesichts der russischen Invasion in der Ukraine die Prognose für den freien Cashflow ausgesetzt. Sie hatte auf einen ausgeglichenen Cashflow 2021/2022 gelautet. Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges beeinflussen laut THyssen auch die mögliche Verselbständigung des Stahlgeschäfts. Eine Aussage zur Machbarkeit sei angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht möglich.

DEMIRE

hat im vergangenen Jahr sowohl operativ als auch unter dem Strich mehr verdient. Für das laufende Jahr erwartet Demire eine stabile Entwicklung. Die FFO I, eine in der Immobilienwirtschaft gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft, stiegen um 1,7 Prozent auf 39,8 Millionen Euro. Die Mieterträge sanken auf bereinigter Basis um 5,9 Prozent auf 82,3 Millionen Euro. Das Unternehmen selbst hatte 80 bis 82 Millionen in Aussicht gestellt. Das EBIT legte kräftig auf 101,9 von 27,7 Millionen Euro zu. Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter kletterte auf 58,5 von 8,5 Millionen Euro.

DÜRR

will die Dividende für das abgelaufene Jahr um rund zwei Drittel gegenüber dem Jahr zuvor erhöhen. 0,50 Euro nach 0,30 Euro je Anteil sollen ausgeschüttet werden.

MORPHOSYS

hat im Gesamtjahr 2021 ein Umsatzminus von 45 Prozent verbucht. Im Schlussquartal 2021 stiegen die Erlöse jedoch um 47 Prozent.

Nachfolgend die Viertquartalszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET

4. QUARTAL 2021 4Q21 ggVj 4Q20

Umsatz 53 +47% 36

Operativer Gewinn -325 -- -75

Konzernueberschuss bereinigt -381 -- -17

Ergebnis je Aktie unverwässert -11,16 -- -0,50

PATRIZIA

will jährlich organisch um durchschnittlich 8 bis 10 Prozent wachsen. Für das laufende Gesamtjahr bestätigte das Immobilienunternehmen die EBITDA-Prognose von 120 bis 145 Millionen Euro. Die bereits Ende Februar kommunizierten vorläufigen Ergebnisse für 2021 bestätigte Patrizia.

DB SCHENKER

Das Logistikunternehmen hat seinen operativen Gewinn im vergangenen Jahr offenbar kräftig gesteigert. Die Tochter der Deutschen Bahn werde Ende des Monats einen operativen Gewinn von über einer Milliarde Euro berichten, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Personen. So komme Schenker auf ein EBIT von 1,2 Milliarden Euro nach 711 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz habe sich um ein Drittel auf 23,4 Milliarden Euro erhöht, so die Person.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2022 02:37 ET (06:37 GMT)