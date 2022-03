Am Morgen im asiatisch geprägten Handel gibt der Dollar nach - der Dollarindex büßt 0,3 Prozent ein. Der Euro klettert wieder deutlicher über die Marke von 1,10 US-Dollar. Damit notiert die japanische Währung allerdings immer noch auf dem tiefsten Stand seit gut sechs Jahren. Auch der japanische Yen legt zum Greenback zu. Kurz vor dem Ende des japanischen Fiskaljahrs am 31. März repatriieren viele Unternehmen aus Bilanzgründen ihre Gewinne, was den Yen tendenziell stützt, wie Marktteilnehmer sagen. Die unverändert ultralockere Geldpolitik der Bank of Japan dürfte allerdings eine deutliche Aufwertung des Yen verhindern.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 112,25 112,34 -0,1% -0,09 +51,8%

Brent/ICE 118,88 119,03 -0,1% -0,15 +54,2%

Der Ölmarkt blieb aufgrund des Ukraine-Kriegs weiter von Volatilität geprägt. Für die Preise von WTI und Brent ging es nach den kräftigen Vortagesgewinnen wieder nach unten (rund 3%). Zuletzt hatte die Aussicht auf weitere Russland-Sanktionen und die Ankündigung Russlands, künftig nur noch Rubel zur Zahlung von Gaslieferungen zu akzeptieren, die Ölpreise nach oben getrieben. Laut BNP Paribas dürften die Ölpreise bis mindestens Ende 2023 im Durchschnitt über 100 Dollar pro Barrel liegen, selbst wenn der Ukraine-Krieg schnell beendet werde.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.958,87 1.958,52 +0,0% +0,35 +7,1%

Silber (Spot) 25,62 25,55 +0,3% +0,07 +9,9%

Platin (Spot) 1.031,10 1.026,68 +0,4% +4,43 +6,2%

Kupfer-Future 4,74 4,73 +0,1% +0,01 +6,3%

Der Goldpreis wurde gestützt von Sanktionen gegen den Goldhandel der russischen Zentralbank. Diese könnten das Angebot verknappen, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Die G7-Staaten haben Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine weitere Sanktionen angedroht. "Wir sind bereit, gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen; dabei werden wir weiterhin in Einigkeit handeln", erklärten die G7-Staats- und Regierungschefs in ihrer Abschlusserklärung zum Gipfeltreffen in Brüssel.

- Die UN-Generalversammlung hat mit deutlicher Mehrheit eine neue Resolution angenommen, die von Russland ein "sofortiges" Ende des Krieges in der Ukraine fordert.

- US-Präsident Joe Biden hat sich angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine für einen Ausschluss Moskaus aus der Gruppe der G20 ausgesprochen.

- Die G7-Staaten haben China aufgerufen, Russland im Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht zu unterstützen. Die G7-Staats- und Regierungschefs appellierten in einer Abschlusserklärung zu ihrem Gipfeltreffen in Brüssel "eindringlich an alle Staaten, Russland keine militärische oder anderweitige Unterstützung für die Fortsetzung seiner Aggression gegen die Ukraine zu gewähren."

- Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben russische Kriegsschiffe im besetzten Hafen von Berdjansk angegriffen. Der ukrainische Generalstab erklärte, das russische Landungsschiff "Saratow" zerstört und die Landungsschiffe "Cäsar Kunikow" und "Nowotscherkassk" beschädigt zu haben.

- Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat sich "besorgt" über einen russischen Angriff auf den Wohnort des Personals der Atomruine von Tschernobyl geäußert.

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat beim EU-Gipfel erneut Energie-Sanktionen gegen Russland verlangt.

- Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben sich bei ihrem Gipfeltreffen auf einen Solidaritätsfonds zur Unterstützung der Ukraine geeinigt. Geplant sei ein "Treuhandfonds zur Solidarität mit der Ukraine", heißt es in einer Erklärung.

- Die westlichen Verbündeten wollen den drohenden Nahrungsmangel in Entwicklungsländern durch den Ukraine-Krieg lindern. Die befürchtete Nahrungsmittelknappheit weltweit werde "Wirklichkeit", sagte US-Präsident Joe Biden. Mit Kanada habe er deshalb eine Erhöhung der Getreide-Exporte verabredet. Frankreich stellte unterdessen einen "Notfallplan" zur Sicherung der Nahrungsversorgung im Nahen Osten und Nordafrika vor. Der US-Präsident rief die anderen Länder auf, alle Beschränkungen für ihre Nahrungsmittelexporte auszusetzen. Die USA kündigten an, dass sie in den nächsten fünf Jahren elf Milliarden Dollar für die Sicherung der Nahrungsversorgung weltweit bereitstellen würden.

SANKTIONEN NORDKOREA

Der Westen hat Nordkoreas Test einer Interkontinentalrakete scharf verurteilt und erhöht den diplomatischen Druck auf das isolierte Land. Die USA kündigten neue Sanktionen gegen Einrichtungen an, die "sensible Elemente für das nordkoreanische Raketenprogramm" beschafft haben sollen - darunter auch zwei russische Unternehmen. Am Freitag soll der UN-Sicherheitsrat über den größten Raketentest Nordkoreas seit 2017 beraten.

ENERGIEPOLITIK RUSSLAND

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angedeutet, dass der Westen russische Energielieferungen trotz der Drohung aus Moskau weiter in Euro und Dollar begleichen will und Europa kein Importembargo von russischer Energie plane. Zuvor hatte Russlands Staatspräsident Wladimir Putin angekündigt, dass die russischen Gaslieferungen künftig in Rubel bezahlt werden müssen.

BONITÄT RUSSLAND

Moody's wird seine Russland-Kreditratings zurückziehen. Zuvor hatten Standard & Poor's (S&P) sowie Fitch Ratings ähnliche Schritte angekündigt.

KONJUNKTUR GROßBRITANNIEN

Die steigenden Lebenshaltungskosten und der Krieg in der Ukraine haben im März in Großbritannien den vierten Monat in Folge das Verbrauchervertrauen eingetrübt. Das vom Marktforschungsunternehmen GfK erhobene Barometer fiel von minus 26 im Februar auf minus 31 im März und damit auf den niedrigsten Stand seit November 2020.

GELDPOLITIK JAPAN

Der japanische Notenbankchef Haruhiko Kuroda sieht in der jüngsten Abschwächung des Yen keinen Vertrauensverlust des Marktes in die japanische Währung. "Es ist wünschenswert, dass die Devisenkurse die wirtschaftlichen und finanziellen Fundamentaldaten widerspiegeln und sich stabil entwickeln", sagte Kuroda. Ein schwächerer Yen sei im Allgemeinen positiv für die japanische Wirtschaft und die Preise.

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Notenbank hat erneut den Leitzins angehoben - bereits das siebte Mal in Folge. Der fünfköpfige Gouverneursrat der Zentralbank stimmte einstimmig für eine Anhebung des Tagesgeldsatzes um 50 Basispunkte auf 6,5 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit April 2020.

CORONAPANDEMIE

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen hat einen neuen Höchststand erreicht. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.756,4. Am Donnerstag hatte er 1.752,0 betragen, vor einer Woche 1.706,3. Wie das RKI weiter mitteilte, lag die absolute Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 296.498. Am Vortag waren 318.387 Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche waren es 297.845. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 288 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

ECKERT & ZIEGLER

will die ihre Dividende nach einem guten Geschäftsjahr erhöhen und stellt für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht. Die Aktionäre sollen 0,50 Euro je Aktie erhalten, 5 Cent mehr als im Jahr zuvor, wie der konzern mitteilte.

ELRINGKLINGER

Der Autozulieferer hat Vorstandschef Stefan Wolf länger an das Unternehmen gebunden. Der Vertrag des Managers sei vorzeitig um weitere vier Jahre bis Ende Januar 2027 verlängert worden. Wolf ist seit 2006 Vorstandsvorsitzender des Unternehmens.

VITESCO

Der Automobilzulieferer rechnet nach Zuwächsen bei Umsatz und operativem Ergebnis 2021 mit einer weiterhin positiven Entwicklung. Allerdings seien die Auswirkungen aus dem Krieg in der Ukraine in der Prognose bisher ausgeklammert, kündigte das Unternehmen anlässlich der Jahrespressekonferenz an. Vor dem Hintergrund steigender Produktionszahlen sowie des unterstützenden Trends in Richtung Elektrifizierung erwartet Vitesco für 2022 einen Konzernumsatz von 8,6 Milliarden bis 9,1 Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge soll sich auf 2,2 bis 2,7 Prozent verbessern.

ABB

Der Elektrotechnikkonzern will auch im kommenden Jahr Aktien für mehrere Milliarden Dollar zurückkaufen. Wie die ABB Ltd mitteilte, sollen eigene Anteile im Wert von bis zu 3 Milliarden US-Dollar erworben werden. Im vorherigen Programm hatte der Konzern Aktien für rund 3,1 Milliarden Dollar gekauft. Die Anteile sollen ab April bis zur nächsten Hauptversammlung 2023 erworben werden.

ASTRAZENECA

hat für das Medikament Evusheld zur Vorbeugung von Covid-19 eine Zulassungsempfehlung in Europa erhalten. Wie der Konzern mitteilte, hat der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) eine Marktzulassung in der Europäischen Union empfohlen.

US-ONLINE-RIESEN

Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten haben sich auf eine stärkere Kontrolle von Onlineriesen wie Google, Apple und Amazon geeinigt. Sie billigten ein Marktkontrollgesetz, das den Konzernen in Europa deutlich strengere Regeln zum Nutzerschutz auferlegt, wie der deutsche Europa-Abgeordnete Andreas Schwab (CDU) als Verhandlungsführer des EU-Parlaments und die französische EU-Ratspräsidentschaft mitteilten.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/ros/flf

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 25, 2022 02:33 ET (06:33 GMT)