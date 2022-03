USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,33 +5,6 2,28 160,2

5 Jahre 2,55 +0,7 2,54 128,9

7 Jahre 2,54 -1,2 2,55 110,1

10 Jahre 2,46 -2,1 2,48 94,6

30 Jahre 2,55 -4,1 2,59 64,7

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stieg am frühen Montag zeitweise auf über 2,51 Prozent, den höchsten Stand seit Anfang 2019. Später kamen die Renditen am langen Ende der Zinsstrukturkurve aber wieder zurück.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0981 -0,1% 1,0987 1,0975 -3,4%

EUR/JPY 135,60 -0,4% 136,12 135,45 +3,6%

EUR/CHF 1,0255 -0,1% 1,0700 1,0257 -1,2%

EUR/GBP 0,8388 -0,0% 0,8390 0,8384 -0,2%

USD/JPY 123,50 -0,3% 123,90 123,41 +7,3%

GBP/USD 1,3091 -0,0% 1,3095 1,3092 -3,3%

USD/CNH 6,3819 -0,1% 6,3858 6,3860 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 47.539,15 -0,3% 47.670,33 47.825,14 +2,8%

Am Devisenmarkt zog eine kräftige Abwertung des Yen das Interesse auf sich. Nachdem die Rendite 10-jähriger japanischer Papiere um 1,5 Basispunkte gestiegen war auf 0,25 Prozent und damit das höchste Niveau seit 2016, hatte die japanische Notenbank erklärt, dass sie bei einer Rendite von 0,25 Prozent bereit sei, in unbegrenztem Umfang zehnjährige japanische Staatsanleihen zu kaufen. Daraufhin geriet die japanische Währung unter Druck. Der Dollar stand zum Yen so hoch wie zuletzt vor über sechs Jahren. Der Dollarindex zog um 0,4 Prozent an. Der Yen erholt sich am Dienstagmorgen wieder und bewegt sich aktuell wieder in etwa auf dem Niveau vom Montagmorgen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHöl zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 104,78 105,96 -1,1% -1,18 +41,7%

Brent/ICE 111,42 112,48 -0,9% -1,06 +44,6%

Deutlich abwärts um rund 9 Prozent ging es mit den Ölpreisen. Marktteilnehmer verwiesen auf die Befürchtung einer geringeren Nachfrage aus China infolge der neuen Lockdowns. Daneben gebe es Berichte, wonach die Huthi-Rebellen eine mehrtägige Feuerpause angekündigt haben. Im Blick stand aber auch die Opec+-Konferenz am Donnerstag. Da Millionen von Barrel russischen Öls durch die Sanktionen wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine vom Markt genommen worden seien, werde die Allianz des Kartells Opec mit dem Kooperationspartner Russland auf eine harte Probe gestellt. Denn die Opec steht unter dem Druck des Westens, die Förderung auszuweiten und mehr Angebot für das verschmähte Erdöl aus Russland bereitzustellen. Sollte die Opec dem westlichen Drängen nachgeben, werde man aber Russland verärgern, hieß es im Markt. Im asiatischen Handel geben die Ölpreise weiter nach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.922,19 1.922,88 -0,0% -0,70 +5,1%

Silber (Spot) 24,86 24,83 +0,1% +0,03 +6,6%

Platin (Spot) 985,40 987,52 -0,2% -2,12 +1,5%

Kupfer-Future 4,71 4,71 -0,1% -0,01 +5,6%

Mit dem festen Dollar gab der Goldpreis deutlicher nach. Zudem sei das Interesse an Sicherheit begrenzt gewesen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Die russischen Streitkräfte haben nach Angaben der ukrainischen Behörden Streubomben in der Ukraine eingesetzt. "Wir haben Beweise für den Einsatz von Streubomben in der Region Odessa und im Gebiet Cherson", sagte Generalstaatsanwälting Iryna Wenediktowa am Montag. Streubomben verteilen Dutzende von winzigen Sprengladungen über ein Gebiet und stellen häufig für Zivilisten eine langfristige Gefahr dar.

- Die britische Außenministerin Liz Truss hat mit Blick auf die Verhandlungenzwischen Moskau und Kiew vor einem "Ausverkauf der Ukraine" gewarnt. "Wir müssen sicherstellen, dass künftige Gespräche nicht mit einem Ausverkauf der Ukraine enden", sagte Truss am Montag. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin dürfe nicht erlaubt werden, "von dieser entsetzlichen Aggression zu profitieren", sagte Truss mit Blick auf die russische Invasion in der Ukraine.

- US-Präsident Joe Biden hat seine umstrittene Äußerung verteidigt, wonach der russische Staatschef Wladimir Putin wegen des Ukraine-Kriegs "nicht an der Macht bleiben" könne. Biden sagte am Montag im Weißen Haus, er nehme seinen Satz "nicht zurück". Er habe bei seiner Rede am Wochenende in Warschau "moralische Empörung" zum Ausdruck gebracht und nicht eine neue US-Politik verkündet.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist wieder leicht gestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.703,3. Am Montag hatte er 1.700,6 betragen, vor einer Woche 1.733,4. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 307 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

HENKEL

produziert CEO Carsten Knobel zufolge derzeit unter Beachtung der internationalen Sanktionen in Russland weiter. Der Konzern schließt aber "weitere Schritte nicht aus", sagt Knobel laut vorab veröffentlichtem Redetext zur Hauptversammlung Anfang April. Henkel hatte bereits bekannt gegeben, dass alle geplanten Investitionen in Russland gestoppt, Werbung und Sponsoring eingestellt worden seien. Lokal produziert würden weiterhin vor allem Produkte des täglichen Bedarfs wie Reinigungs- und Hygieneprodukte.

NORDEX

Der Windturbinenhersteller rechnet im laufenden Jahr mit profitablem Wachstum. Sowohl der Umsatz als auch die operative Rendite will das Unternehmen 2022 laut Mitteilung steigern. Der Umsatz soll auf 5,4 Milliarden bis 6,0 Milliarden Euro klettern, wie es in der Mitteilung heißt. Die EBITDA-Marge werde in einer Bandbreite von 1,0 bis 3,5 Prozent erwartet. Für das Gesamtjahr 2021 wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET

GESAMTJAHR Gj21 ggVj Gj20

Umsatz 5.444 +17% 4.651

EBITDA 53 -44% 94

EBIT -107 -- -62

Konzernergebnis -230 -- -130

Ergebnis je Aktie -1,68 -- -1,21

WACKER CHEMIE

will bis 2030 den Umsatz auf mehr als 10 Milliarden Euro steigern verglichen mit 6,2 Milliarden 2021 und den für 2022 angepeilten 7 Milliarden Euro. Die Marge beim operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sieht der Konzern bis 2030 bei mehr als 20 Prozent. Erreicht werden soll dies unter anderem durch den Fokus auf Spezialchemieprodukte, den Ausbau der Biotechnologie, einen höheren Anteil an "nachhaltigen" Produkten im Portfolio sowie eine Senkung der "absoluten" CO2-Emissionen um 50 Prozent.

WESTWING

könnte im laufenden Jahr ein deutlicher Umsatzrückgang und ein operativer Verlust blühen. Aber auch im besten Fall sind Wachstumsrate und Margenentwicklung aus dem Vorjahr nicht zu halten. Besserung erwartet die Westwing Group SE in der zweiten Jahreshälfte.

PETROBRAS

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat am Montag den Chef des staatlichen Ölkonzerns Petrobras entlassen. Das Energieministerium bestätigte, dass der Ökonom Adriano Pires auf den abgesetzten Joaquim Silva e Luna als Chef des größten staatlichen Ölkonzerns Lateinamerikas folgen soll. Der ehemalige Verteidigungsminister Silva e Luna stand in der Kritik, weil er die Treibstoffpreise zuletzt stark erhöht hatte.

