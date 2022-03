Leichter - Gewinnmitnahmen haben das Geschäft geprägt. Nach Berichten am Vortag über Fortschritte bei den Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine kehrte Ernüchterung ein. Russland hat dem am Dienstag bekundeten Willen zur Deeskalation bislang noch keine Taten folgen lassen. Micron-Aktien drehten im Verlauf nach Gewinnmitnahmen ins Minus. Die Titel verloren 3,5 Prozent, obwohl der Chiphersteller starke Geschäftszahlen vorgelegt hat. Biontech (+1,5%) hat einen Umsatz- und Gewinnsprung vermeldet. Besser als erwartet hat auch PVH abgeschnitten. Die Aktie (-6,5%) konnte sich jedoch den Gewinnmitnahmen im Sektor nicht entziehen. Auch Lululemon hat beim Ergebis je Aktie die Erwartungen übertroffen. Zudem lasen sich die Prognosen des Unternehmens besser als Analysten erwartet hatten. Die Aktie verteuerte sich um 9,6 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,31 -5,6 2,37 158,4

5 Jahre 2,43 -6,8 2,50 117,0

7 Jahre 2,42 -6,9 2,49 97,9

10 Jahre 2,35 -5,4 2,40 83,5

30 Jahre 2,46 -4,2 2,50 56,2

Am Anleihemarkt gaben die Renditen am kurzen Ende etwa gleich nach wie am langen. Der Spread zwischen den Renditen zwei- und zehnjähriger Titel belief sich auf nur 4 Basispunkte. Am Vortag hatten zweijährige Anleihen sogar bereits kurzzeitig höher rentiert als zehnjährige. Diese sogenannte inverse Zinsstrukturkurve gilt als Rezessionsindikator.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1159 +0,0% 1,1158 1,1159 -1,9%

EUR/JPY 136,40 +0,3% 136,00 136,11 +4,2%

EUR/CHF 1,0323 +0,2% 1,0832 1,0299 -0,5%

EUR/GBP 0,8508 +0,2% 0,8495 0,8478 +1,3%

USD/JPY 122,23 +0,3% 121,88 121,98 +6,2%

GBP/USD 1,3116 -0,1% 1,3135 1,3164 -3,1%

USD/CNH 6,3579 -0,0% 6,3593 6,3587 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 47.125,07 +0,3% 46.974,14 47.020,40 +1,9%

Der Dollar wurde weiter gemieden. Mit den Entspannungssignalen im Ukrainekrieg ist die US-Devise aktuell nicht mehr als sicherer Hafen gefragt. Der Dollarindex sank um 0,6 Prozent. Der Euro wurde derweil von überraschend hohen Inflationsdaten aus Deutschland und Spanien gestützt. Diese untermauern Erwartungen, dass die Europäische Zentralbank noch in diesem Jahr mit Zinserhöhungen beginnen werde, um die Teuerung einzudämmen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 101,23 107,82 -6,1% -6,59 +36,9%

Brent/ICE 107,89 113,45 -4,9% -5,56 +40,0%

Am Ölmarkt machten die Preise einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett. Wie bereits der US-Branchenverband API am späten Dienstag hat auch die staatliche Energy Information Administration eine Abnahme der Rohölvorräte gemeldet. Im asiatischen Handel geben die Ölpreise erneut deutlich nach. Grund sind Berichte, dass US-Präsident Joe Biden die Freigabe von einer Million Barrel pro Tag aus den US-Ölreserven über einen Zeitraum von mehreren Monaten in Erwägung zieht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.920,50 1.932,83 -0,6% -12,34 +5,0%

Silber (Spot) 24,61 24,87 -1,1% -0,26 +5,6%

Platin (Spot) 984,13 994,85 -1,1% -10,72 +1,4%

Kupfer-Future 4,70 4,74 -0,8% -0,04 +5,5%

Gold scheint nach dem Rücksetzer der vergangenen Sitzungen einen Boden gefunden zu haben. Neben Gelegenheitskäufen dürfte auch der schwächere Dollar den Goldpreis gestützt haben, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINEKRIEG

- Das russische Verteidigungsministerium hat eine Feuerpause für die südukrainische Hafenstadt Mariupol angekündigt. Die Maßnahme werde am Donnerstag um 10.00 Uhr (Ortszeit; 09.00 Uhr MESZ) in Kraft treten und solle die Möglichkeit schaffen, Zivilisten über einen humanitären Korridor aus der belagerten Stadt herauszuholen, erklärte das Ministerium am Mittwoch. Die ukrainische Regierung bezeichnete die russische Ankündigung als Versuch der "erneuten Manipulation".

- Die russischen Streitkräfte haben nach US-Angaben mit einem Rückzug von der Zone um die Atomruine Tschernobyl begonnen. Russische Soldaten würden die Gegend verlassen und in das benachbarte Belarus abziehen, sagte ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums am Mittwoch. Der Pentagon-Vertreter sprach von einer "Neupositionierung" der Streitkräfte.

- Die Slowakei weist unter Verweis auf Geheimdienstinformationen 35 russische Diplomaten aus.

- Die Berater des russischen Präsidenten Putin fürchten sich laut Geheimdienstvertretern der USA und Großbritanniens, dem Staatschef die Wahrheit über seinen "gescheiterten" Krieg in der Ukraine zu sagen.

- Der britische Premierminister Boris Johnson hat einen vollständigen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine zur Voraussetzung für eine Lockerung der gegen Russland verhängten Sanktionen erklärt und zunächst ein Verschärfung der Strafmaßnahmen gegen Moskau gefordert.

- Die Bundesregierung steht offenbar vor weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine. Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" vom Mittwoch liegt der Regierung eine Liste mit Rüstungsgütern im Wert von etwa 300 Millionen Euro vor, die kurzfristig an die Ukraine geliefert werden könnten. Dabei handele es sich nicht um Waffen und Ausrüstung aus Beständen der Bundeswehr, sondern um Güter, welche die Industrie sofort beziehungsweise ohne großen Vorlauf liefern könne.

GEORGIEN - RUSSLAND

Die Kaukasusregion Südossetien plant eine Volksbefragung über einen möglichen Beitritt zur russischen Föderation. "Natürlich müssen wir das Volk nach seiner Meinung fragen", sagte der Präsident des Gebietes, Anatoli Bibilow, am Mittwoch im russischen Fernsehen. Das könne rasch getan werden. Russland hatte die Unabhängigkeit der pro-russischen Separatistenregion Südossetien und des benachbarten Abchasiens nach einem kurzen militärischen Konflikt mit Georgien im August 2008 offiziell anerkannt.

ÖLPREISE

Die Ölpreise fallen am Donnerstag deutlich zurück. Grund sind Berichte, dass US-Präsident Joe Biden die Freigabe von einer Million Barrel pro Tag aus den US-Ölreserven über einen Zeitraum von mehreren Monaten in Erwägung zieht.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist weiter gesunken. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.625,1 (Vortag: 1.663,0, Vorwoche: 1.752,0).

KONJUNKTUR CHINA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im März nach offiziellen Angaben wie erwartet gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,5 (Februar: 50,2), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten exakt diesen Stand prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Auch in der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im März eingetrübt, wie der ebenfalls veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er fiel auf 48,4 (Vormonat: 51,6) Punkte.

US-GELDPOLITIK

Nach Einschätzung von Kansas-Fed-Präsidentin Esther George muss die Bilanzsumme der US-Notenbank von 9 Billionen US-Dollar deutlich verringert werden. Die Fed müsse ihren derzeitigen geldpolitischen Kurs, der so locker wie nie zuvor sei, rascher verlassen, und das zu einer Zeit, in der die Inflation weit über dem Ziel der Fed liege und die Arbeitsmärkte angespannt seien, sagte George am Mittwoch im Economic Club of New York.

VARTA

Der Batteriehersteller hat 2021 das operative Ergebnis deutlicher als den Umsatz gesteigert. An die Aktionäre soll eine zum Vorjahr unveränderte Dividende von 2,48 Euro je Aktie gezahlt werden. Für das laufende Jahr zeigt sich der Konzern optimistisch. Wie der Konzern mitteilte, stieg der Umsatz um 3,8 Prozent auf 902,9 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich um 17,4 Prozent auf 282,9 Millionen Euro. Der Konzerngewinn stieg auf rund 126 (Vj: 96) Millionen Euro. Analysten hatten mit einem Umsatz von 910 Millionen Euro und einem bereinigten EBITDA von 275 Millionen Euro gerechnet. Der Konzerngewinn wurde mit 123 Millionen Euro im Marktkonsens prognostiziert. Der Vorstand rechnet für 2022 mit einem Umsatz von 950 Millionen bis 1,0 Milliarde Euro. Beim bereinigten EBITDA rechnet das Unternehmen mit 260 bis 280 Millionen Euro. Die anhaltenden Folgen der Corona-Pandemie sowie Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die globalen Produktions- und Lieferketten als auch steigenden Rohstoffpreise in der Folge dieser Krisen belasteten den Ausblick, so Varta.

SMA SOLAR

Der Wechselrichterhersteller hat vergangenes Jahr wegen Lieferengpässen bei Halbleitern und eines Sondereffekts einen Verlust verzeichnet. Für das erste Quartal rechnet das Unternehmen weiterhin mit schwierigeren Geschäften. Sowohl der Umsatz als auch das operative Ergebnis sollen gegenüber dem Vorjahreszeitraum laut Mitteilung sinken.

AUMANN

