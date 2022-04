DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:24 % YTD

EUR/USD 1,0908 +0,1% 1,0898 1,0894 -4,1%

EUR/JPY 134,87 -0,0% 134,91 135,00 +3,1%

EUR/GBP 0,8341 +0,0% 0,8340 0,8338 -0,7%

GBP/USD 1,3076 +0,1% 1,3068 1,3066 -3,4%

USD/JPY 123,63 -0,1% 123,80 123,89 +7,4%

USD/KRW 1.219,09 +0,1% 1.218,40 1.216,95 +2,5%

USD/CNY 6,3622 +0,0% 6,3600 6,3659 +0,1%

USD/CNH 6,3672 +0,1% 6,3601 6,3725 +0,2%

USD/HKD 7,8383 +0,0% 7,8380 7,8388 +0,5%

AUD/USD 0,7476 -0,4% 0,7509 0,7586 +3,0%

NZD/USD 0,6894 -0,4% 0,6919 0,6956 +1,0%

Bitcoin

BTC/USD 43.267,29 -1,3% 43.855,22 45.445,56 -6,4%

Der Dollar behauptete die kräftigen Gewinne des Vortages, der Dollar-Index lag im späten US-Geschäft knapp im Plus.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 97,82 96,23 +1,7% 1,59 +32,3%

Brent/ICE 102,82 101,07 +1,7% 1,75 +38,0%

Die Ölpreise fielen deutlich um knapp 5 Prozent auf Dreiwochentiefs. Nach überraschend gestiegenen US-Ölvorräten eines US-Branchenverbands waren auch die offiziellen US-Ölvorräte in der zurückliegenden Woche gestiegen. Hinzu kam, dass in den USA die tägliche Ölförderung gestiegen ist, auf das höchste Niveau seit Ausbruch der Pandemie. Außerdem drückte auf die Ölpreise, dass die Internationale Energieagentur per Tweet mitteilte, dass die Industrieländer 120 Millionen Barrel an Notreserven freigeben, darunter auch die von den USA angekündigten 60 Millionen Barrel. Dazu gesellten sich die allgemeinen Stagflationsängste als Belastungsfaktor.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.922,70 1.925,31 -0,1% -2,61 +5,1%

Silber (Spot) 24,34 24,45 -0,5% -0,11 +4,4%

Platin (Spot) 954,74 957,52 -0,3% -2,78 -1,6%

Kupfer-Future 4,69 4,74 -0,9% -0,04 +5,4%

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

UKRAINE-BLOG

- Die US-Armee bildet in den USA eine kleine Zahl ukrainischer Soldaten am Einsatz von als Kamikaze-Drohnen bezeichneten Kampfdrohnen vom Type Switchblade aus, die sich schon vor Beginn des russischen Angriffskriegs zur Weiterbildung in den USA aufgehalten hatten. Die Soldaten würden "relativ bald" in die Ukraine zurückkehren. Die kleinen, tragbaren und mit einem Sprengkopf ausgestatteten Switchblade-Drohnen werden in ihr Ziel gesteuert und detonieren dort.

- Deutschland wird sich nach den Worten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nicht gegen das von der EU-Kommission vorgeschlagene Kohle-Embargo stellen. "Wenn es jetzt ab morgen heißen würde, keine Kohle, (...) dann hätten wir schon ein erhebliches Problem", sagte Habeck in den ARD-"Tagesthemen". Er betonte zugleich, Deutschland sei vorbereitet und stehe deshalb "so einem Embargo nicht im Weg".

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, den humanitären Zugang zu der seit Wochen belagerten Stadt Mariupol zu blockieren, um "tausende" Opfer zu verschleiern.

- Ungarn ist nach Angaben seines Regierungschefs Viktor Orban zur Zahlung russischer Gaslieferungen in Rubel bereit. Damit stellte er sich gegen die Haltung der restlichen EU-Länder, die eine entsprechende Forderung aus Moskau abgelehnt hatten.

- Die USA haben ein neues Sanktionspaket gegen Russland verhängt, das unter anderem alle neuen US-Investitionen in dem Land verbietet. Das Weiße Haus gab außerdem neue Sanktionen gegen die russischen Großbanken Sberbank und Alfa Bank, gegen russische Staatsunternehmen und gegen die Töchter des russischen Präsidenten Wladimir Putin bekannt.

- Großbritannien hat seine Sanktionen gegen Russland verschärft und einen Importstopp für russische Kohle sowie russisches Öl ab 2023 angekündigt.

- Die ukrainische Regierung hat die Einwohner im Osten des Landes wegen einer befürchteten russischen Großoffensive zum sofortigen Verlassen der Region aufgerufen.

NORDKOREA

Die USA haben vor einem möglichen nordkoreanischen Atomwaffentest rund um Nordkoreas Nationalfeiertag Mitte April gewarnt. "Wir sind besorgt, dass Nordkorea versucht sein könnte, im Zusammenhang mit dem Feiertag am 15. April eine neue Provokation zu unternehmen", sagte der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Sung Kim. Pjöngjang hat seit 2017 keine Atomwaffen mehr getestet.

GERRESHEIMER

hat im ersten Geschäftsquartal sowohl den Umsatz als auch Gewinn kräftig gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Den Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 2021/22 erhöhte das Düsseldorfer MDAX-Unternehmen. Demnach soll der organische Umsatz nun um mindestens 10 Prozent wachsen. Bisher wurde ein Zuwachs im hohen einstelligen Bereich erwartet. Den Ausblick für das bereinigte EBITDA und Ergebnis je Aktie bestätigte Gerresheimer mit einem Zuwachs um einen hohen einstelligen Prozentsatz. Im ersten Quartal per Ende Februar steigerte Gerresheimer den Umsatz laut Mitteilung um 22 Prozent auf 371 Millionen Euro. Damit wurde die Analystenschätzung von 349 Millionen Euro deutlich übertroffen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) steigerte der Hersteller von Primärverpackungen aus Spezialglas und Kunststoffen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie um 14 Prozent auf 61,5 Millionen Euro. Es lag damit ebenfalls über dem Vorjahreswert von 54 Millionen Euro. Analysten hatten mit 60 Millionen Euro gerechnet. Die bereinigte EBITDA-Marge verschlechterte sich allerdings entsprechend auf 16,6 von 17,9 Prozent.

LUFTHANSA/FRAPORT

Die Deutsche Lufthansa wird in dieser Woche einige Inlandsflüge streichen, weil es beim Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport zu Personalengpässen kommt - zwar von Donnerstag bis zum 10. April. Lufthansa machte keine Angaben dazu, wie viele Flüge gestrichen werden sollen. Fraport kündigte auf Twitter an, Maßnahmen zu ergreifen, um den Flughafenbetrieb zu stabilisieren.

ECKERT & ZIEGLER

hat im ersten Quartal nach vorläufigen Berechnungen deutlich weniger verdient als vor einem Jahr. Bei einem Umsatz von rund 47 (Vorjahr: 44) Millionen Euro sank der Nettogewinn auf rund 6,5 (13,8) Millionen Euro. Die Ergebnislücke resultierte aus einem Einmaleffekt. Die Prognose für das laufende Jahr hat unverändert Bestand.

META

Die Facebook-Muttergesellschaft Meta plant einem Medienbericht zufolge einen neuen Anlauf für die Einführung virtueller Währungen. Die Financial Times berichtete, dass Meta für sein digitales "Metaversum" an einer hauseigenen Tauschwährung arbeitet.

