Der Goldpreis legte um 0,6 Prozent zu, setzte damit aber lediglich die seit Mitte März zu sehende Seitwärtsbewegung fort.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-BLOG

- Die EU hat ihr fünftes großes Sanktionspaket gegen Russland in Kraft gesetzt. Das am Freitagabend im EU-Amtsblatt veröffentlichte Paket enthält unter anderem Strafmaßnahmen gegen mehr als 200 weitere russische Einzelpersonen, darunter die beiden erwachsenen Töchter von Kreml-Chef Wladimir Putin, und 18 weitere russische Unternehmen. Das ebenfalls in dem Sanktionspaket enthaltene Kohle-Embargo gegen Russland wird nach 120 Tagen wirksam.

- Russland schließt die Büros der Menschenrechtsorganisationen Amnesty International und Human Rights Watch. Grund seien "Verstöße gegen das russische Recht".

- US-Präsident Joe Biden hat den Raketenangriff auf einen Bahnhof im ostukrainischen Kramatorsk mit dutzenden Toten scharf verurteilt. "Der Angriff auf einen Bahnhof in der Ukraine ist eine weitere von Russland verübte schreckliche Gräueltat", erklärte Biden. Biden äußerte sich auch zur Übergabe des Flugabwehr-Raketensystems S-300 von der Slowakei an die Ukraine. Der US-Präsident dankte der slowakischen Regierung in einer Erklärung für diesen Schritt.

- Deutschland bemüht sich laut Bundeskanzler Olaf Scholz nach allen Kräften, um eine schnelle Unabhängigkeit von russischer Energie zu erlangen, aber besonders bei Gas sei dies noch nicht so bald möglich.

- Die Weltbank hat mit dem Fortschreiten des russischen Angriffskriegs ihre Wirtschaftsprognose für die Ukraine deutlich nach unten korrigiert. Die Ökonomen sagten voraus, dass das ukrainische Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 45,1 Prozent einbrechen werde - nachdem sie vor einem Monat noch von einem Minus zwischen 10 und 35 Prozent ausgegangen war.

- Russische Soldaten haben nach ukrainischen Angaben während der Besetzung der Atomruine Tschernobyl radioaktive Substanzen aus Forschungslaboren gestohlen. 133 hoch radioaktive Substanzen seien entwendet worden, teilte die für die Verwaltung der Sperrzone rund um das Akw zuständige Behörde mit. Selbst ein kleiner Teil davon sei tödlich, "wenn er unprofessionell gehandhabt wird".

- Die Ukraine hat seit Beginn der russischen Invasion Ermittlungen zu 5.600 mutmaßlichen Kriegsverbrechen eingeleitet. Sie richteten sich gegen 500 Verdächtige aus den Reihen des russischen Militärs und der Regierung in Moskau, unter ihnen Kreml-Chef Wladimir Putin, sagte die ukrainische Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa.

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj "den Menschen in der Ukraine die Solidarität und volle Unterstützung Deutschlands" zugesichert. Das teilte Vizeregierungssprecherin Christiane Hoffmann mit. "Der Bundeskanzler verurteilte die abscheulichen Kriegsverbrechen des russischen Militärs in Butscha und in anderen Orten in der Ukraine", hieß es dazu weiter.

ÖLFÖRDERUNG USA

Die Zahl der aktiven Ölförderstellen in den USA ist in der vergangenen Woche um 13 auf 546 gestiegen, das sind 209 mehr als vor einem Jahr. Gas wurde an drei Stellen mehr gefördert, insgesamt an 141 und 48 mehr als im Vorjahr.

GELDPOLITIK JAPAN

Der Präsident der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, hat die lockere Geldpolitik der japanischen Notenbank bekräftigt, während Zentralbanker weltweit auf geldpolitische Straffung setzen.

INFLATION CHINA

Erzeugerpreise März +8,3% (PROG: +8,0%) gg Vorjahr

Erzeugerpreise März +1,1% gg Vormonat

Verbraucherpreise März +1,5% (PROG: +1,2%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise März unverändert gg Vormonat

FISCHEREISTREIT FRANKREICH - GROßBRITANNIEN

Im Fischereistreit zwischen Frankreich und Großbritannien ist nach den Worten von EU-Fischereikommissar Virginjus Sinkevicius eine Einigung in Sicht. Nach monatelangen Verhandlungen sei es gelungen, die meisten der von französischen Fischern geforderten Lizenzen zum Fang in britischen Gewässern zu erwirken, sagte Sinkevicius.

CORONAPQANDEMIE

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen ist weiter gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.080,0. Am Vortag hatte er 1.097,9 betragen, vor einer Woche lag er noch bei 1.424,6. Wie das RKI mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden am Sonntag bei 30.789 - nach 55.471 am Vortag und 41.129 Neuinfektionen vor einer Woche. Binnen 24 Stunden wurden zudem dreizehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

BEIERSDORF

hat laut CEO Vincent Warnery seit Anfang März sein Engagement in Russland "deutlich reduziert und alle Werbemaßnahmen beendet". Vorerst stelle man russischen Verbrauchern "nur noch Produkte zur grundlegenden Haut- und Körperpflege, wie etwa Duschgel, Deo oder Shampoo, zur Verfügung. Russland und Ukraine zusammen machen nach früheren Angaben beim Beiersdorf-Gesamtumsatz weniger als 3 Prozent aus, beim Gewinn noch weniger.

DELIVERY HERO

hat die schon angekündigte Sicherung von Kreditlinien unter Dach und Fach gebracht. Eine Kreditlinie über 825 Millionen Dollar wurde ebenso syndiziert wie eine über 300 Millionen Euro. Außerdem will das Unternehmen zeitgleich mit der Unterzeichnung der Kreditlinien einen revolvierenden Konsortialkredit in Höhe von 375 Millionen Euro abschließen.

DEUTSCHE TELEKOM

und die Gewerkschaft Verdi haben in der ersten Runde der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten nach Aussage der Gewerkschaft kein Ergebnis erzielt. Oberstes Ziel der Tarifrunde sei es, angesichts der aktuell steigenden Lebenshaltungskosten die Reallöhne der Beschäftigten zu stärken. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Entgelterhöhung um 6 Prozent.

ALSTRIA OFFICE

will nach einer Prüfung der eigenen Kapitalstruktur Fremdmittel in Höhe von voraussichtlich bis zu 850 Millionen Euro aufnehmen. Die erwarteten Erlöse sollen für eine Kapitalrückgabe an die Aktionäre in Höhe von ca. 1 Milliarde Euro eingesetzt werden, in Form eines Aktienrückkaufs oder einer Sonderausschüttung.

CECONOMY

sucht nach einer Lösung für die 15-prozentige Finanzbeteiligung am russischen Consumer-Electronics-Händler M.video. Dies geht aus dem Redemanuskript von CEO Karsten Wildberger für die außerordentliche Hauptversammlung am 12. April hervor.

VOESTALPINE

führt "weit fortgeschrittene" Verhandlungen zum Verkauf seines 80-prozentigen Anteils an der Tochtergesellschaft Voestalpine Texas, die eine Direktreduktionsanlage in Corpus Christi betreibt. Ein erfolgreicher Abschluss könnte zu einem Buchgewinn und zu einer "wesentlichen" Verringerung der Nettofinanzverschuldung führen, wie der österreichische Stahlhersteller mitteilte.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 11, 2022 01:46 ET (05:46 GMT)