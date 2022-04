METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.958,34 1.953,73 +0,2% +4,61 +7,0%

Silber (Spot) 25,21 25,09 +0,5% +0,12 +8,2%

Platin (Spot) 987,76 980,25 +0,8% +7,51 +1,8%

Kupfer-Future 4,66 4,63 +0,5% +0,02 +4,6%

Wenig verändert bei etwa 1.950 Dollar je Feinunze zeigte sich der Goldpreis. Er bewegte sich im Spannungsfeld aus steigenden Zinsen, die das zinslos gehaltene Edelmetall im Vergleich zu Anleihen unattraktiv machen, und den geopolitischen Ereignissen, die ein höheres Sicherheitsbedürfnis der Anleger zur Folge haben.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Als erster EU-Regierungschef seit Beginn des Ukraine-Konflikts ist Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer in Moskau zu Gesprächen mit Kreml-Chef Wladimir Putin zusammengetroffen. Sein Treffen mit Putin sei "sehr direkt, offen und hart" verlaufen, erklärte Nehammer im Anschluss. Er habe dabei auch "die schweren Kriegsverbrechen in Butscha und anderen Orten angesprochen". "Das ist kein Freundschaftsbesuch", betonte Nehammer.

- Pro-russische Separatisten und russische Einheiten haben nach eigenen Angaben den Hafen der seit Wochen umkämpften südostukrainischen Stadt Mariupol erobert.

- Die USA und Indien haben bei einem Spitzentreffen keine Annäherung in der Frage der Beziehungen zu Russland wegen des Ukraine-Kriegs erreicht. Der indische Regierungschef Narendra Modi verurteilt den Einmarsch Russlands im Nachbarland nicht komplett; der indische Premierminister bezeichnete die Lage in der Ukraine lediglich als "sehr besorgniserregend".

- Großbritannien versucht, Berichte zu verifizieren, wonach Russland bei einem Angriff auf die belagerte ukrainische Stadt Mariupol chemische Waffen eingesetzt haben soll. "Es gibt Berichte, dass die russischen Streitkräfte bei einem Angriff auf die Bevölkerung von Mariupol chemische Kampfstoffe eingesetzt haben könnten", sagte Außenministerin Liz Truss. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, sagte, Washington habe unbestätigte Informationen über einen Chemiewaffenangriff in der strategisch wichtigen Stadt.

- Die europäische Polizeibehörde Europol beteiligt sich an der Umsetzung der EU-Sanktionen gegen Russland. Europol habe zusammen mit den EU-Mitgliedstaaten und den EU-Behörden Eurojust und Frontex die Mission "Oscar" gestartet, erklärte die Behörde. Ziel sei zum einen die Ermittlung von Vermögenswerten sanktionierter Einzelpersonen und Unternehmen. Außerdem soll das Umgehen der EU-Sanktionen verhindert werden.

CORONAPANDEMIE

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) mitteilte, liegt der Wert nun bei 1.087,2. Am Vortag hatte er 1.080,0 betragen, vor einer Woche lag er noch bei 1.322,2. Wie das RKI mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 162.790 - nach 30.789 am Vortag und 214.985 Neuinfektionen vor einer Woche. Binnen 24 Stunden wurden laut RKI zudem 289 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Die Gesamtzahl der verzeichneten Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 132.017.

EU / ALBANIEN / NORDMAZEDONIEN

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich angesichts des Ukraine-Kriegs für rasche EU-Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien starkgemacht. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama erklärte Scholz, dass er den Berliner Prozess zur Annäherung des Westbalkans an die Europäische Union wiederbeleben möchte.

EU-EINSATZ MALI

Die EU beendet vorerst ihre militärische Ausbildungsmission im westafrikanischen Krisenstaat Mali. "Wir beenden die Ausbildungsmissionen für die Armee und die Nationalgarde", sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag nach einem Außenministertreffen in Luxemburg.

FED

Der Präsident der Chicago Fed befürwortet eher eine Beschleunigung der Zinserhöhungen, um bis Dezember statt bis März 2023 ein "neutrales" Niveau zu erreichen. Eine Erhöhung des Leitzinses der US-Notenbank um einen halben Prozentpunkt könnte nun "sehr wahrscheinlich" sein, sagte Charles Evans.

PC-ABSATZ

Laut Daten des Marktforschungsunternehmens IDC sind die weltweiten PC-Lieferungen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 5,1 Prozent gesunken. IDC stellte fest, dass trotz des Rückgangs die weltweiten Auslieferungen im Quartal 80,5 Millionen Einheiten betrugen und damit zum siebten Mal in Folge die 80-Millionen-Grenze überschritten haben - das erste Mal seit 2012.

EVOTEC

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj21 ggVj Gj21 ggVj Gj20

Umsatz 618 +23% 579 +16% 501

EBITDA bereinigt 107,3 +0,6% 108,3 +1,5% 106,7

Ergebnis nach Steuern 216 -- 251 -- 6,3

Ergebnis je Aktie k.A. -- 1,49 -- 0,04

ERLÄUTERUNGEN:

- alle Angaben in den Tabellen in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

MEGGITT

Die Europäische Kommission hat die 8,65 Milliarden Dollar teure Übernahme der Meggitt plc durch die Parker Hannifin Corp genehmigt.

SONY

und der dänische Mutterkonzern des Spielzeugherstellers Lego haben ein gemeinsames Milliarden-Investment in den US-Software-Riesen Epic Games bekannt gegeben. Gemeinsam wollen Sony und die Lego-Mutter Kirkbi 2 Milliarden Dollar (1,84 Milliarden Euro) in den Entwickler von Videospielen stecken.

