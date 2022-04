Der Dollar profitierte leicht von den steigenden Marktzinsen. Der Dollarindex gewann 0,2 Prozent und hielt damit die kräftigen Gewinne der Vorwoche.

Die hohen Ölpreise sind deutlich zurückgekommen. Der Preis für das Barrel der US-Sorte WTI fiel um 5,3 Prozent auf 102,50 Dollar. Teilnehmer verwiesen auf Sorgen um die globale Öl-Nachfrage, die von einer Wachstumsschwäche der Weltwirtschaft getroffen werden könnte. Der Internationalen Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognosen für 2022 auf 3,6 (zuvor: 4,4) und für 2023 ebenfalls auf 3,6 (3,8) Prozent gesenkt und dies u.a. mit dem russischen Überfall auf die Ukraine und neuen coronabedingten Lockdowns in China begründet.

Der Goldpreis gab mit dem ansteigenden Zinsniveau nach, das das zinslose Edelmetall als Anlage unattraktiver macht.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US-NOTENBANK

Der Präsident der Federal Reserve von Chicago, Charles Evans, will die Inflation nach der Erhöhung der Zinsen auf ein Niveau von bis zu 2,5 Prozent bis Jahresende neu beurteilen. "Wenn wir bis Dezember auf einen Zins von 2,25 bis 2,5 Prozent kommen, werden wir in der Lage sein, zu schauen, wo die Inflation steht", sagte der Notenbanker bei einer Veranstaltung in New York. Dann könne die Fed beurteilen, welche weiteren Schritte sie unternehmen müsste. "Wir werden den Zins auf 'normal' anheben und dann weitersehen." Er könnte dann auf über 3 Prozent steigen.

US-ROHÖLLAGERBESTAND

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,5 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 7,8 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,9 Millionen Barrel nach minus 5,1 Millionen eine Woche zuvor.

UKRAINE-KRIEG

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine die Lieferung weiterer Waffen zugesagt, aber ein direktes Eingreifen der Nato in den Krieg erneut ausgeschlossen. Alle seien sich über "klare Prinzipien" für das Handeln einig, sagte Scholz bei einem Pressestatement nach einer Telefonschaltkonferenz mit US-Präsident Joe Biden und weiteren Spitzenvertretern der Partnerländer.

- Die Ukraine hat nach US-Angaben Kampfjets für den Krieg gegen Russland erhalten, wie der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, sagte. "Sie haben zusätzliche Flugzeuge und Flugzeugteile erhalten", fügte der Pentagon-Sprecher hinzu, ohne nähere Angaben zu deren Herkunft oder Bauart zu machen.

WIRTSCHAFTSHILFEN DEUTSCHLAND

Die Europäische Kommission hat Pläne der Bundesregierung über staatliche Beihilfen von bis zu 20 Milliarden Euro für deutsche Unternehmen zur Abfederung der Folgen des Ukraine-Krieges genehmigt. Mit dieser Regelung werde Deutschland Unternehmen unterstützen, "die von der derzeitigen Krise und den damit verbundenen Sanktionen betroffen sind", erklärte EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Dienstag.

AUSSENHANDEL GROSSBRITANNIEN

Großbritannien zieht angesichts der bislang ergebnislosen bilateralen Verhandlungen mit den USA nun Handelsvereinbarungen mit einzelnen US-Bundesstaaten in Erwägung. In den nächsten zwei Monaten könnten bis zu vier Absichtserklärungen oder Wirtschaftspartnerschaften bekannt gegeben werden, sagte die Staatsministerin für Handelspolitik, Penny Mordaunt, im Interview mit der britischen Zeitung Times am Dienstag. Bis zu 16 weitere könnten folgen.

PBOC

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte wie erwartet unverändert belassen. Demnach bleibt der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,7 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,6 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Er dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze.

LANXESS

Der Spezialchemiekonzern Lanxess ist stark in das Geschäftsjahr 2022 gestartet und hat das erste Quartal voraussichtlich besser abgeschlossen, als am Markt erwartet. Das für die ersten drei Monate des Jahres erwartete EBITDA vor Sondereinflüssen werde voraussichtlich 320 Millionen Euro betragen und liege damit um 32 Prozent über dem des Vorjahresquartals, teilte die Lanxess AG mit. Die durchschnittliche Markterwartung, die laut Vara Consencus bei 300 Millionen Euro liegt, werde um etwa 7 Prozent übertroffen. Der Quartalsumsatz werde voraussichtlich 2,432 Milliarden Euro betragen und damit die durchschnittliche Markterwartung von 2,241 Milliarden Euro um 8,5 Prozent übertreffen.

CREDIT SUISSE

rechnet wegen höherer Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im ersten Quartal mit roten Zahlen. Das ausgewiesene Ergebnis werde wegen Rückstellungen um circa 600 Millionen Franken belastet, teilte das Geldinstitut mit. "Dies wird zu einer Gesamtrückstellung für Rechtsstreitigkeiten von ca. 700 Millionen Franken im ersten Quartal führen."

SIEMENS GAMESA

Die Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. hat im zweiten Geschäftsquartal auf Basis vorläufiger Daten einen niedrigeren Umsatz erzielt und einen bereinigten operativen Verlust eingefahren. Beeinträchtigt wurde das Ergebnis laut Mitteilung durch produkt- und ausführungsbezogene Probleme, vor allem im Zusammenhang mit dem Hochlauf der Siemens Gamesa 5.X-Plattform sowie durch zunehmend schwierige Marktbedingungen.

SIEMENS GAMESA

Siemens Gamesa hat mit SSE Renewables eine Vereinbarung über den Verkauf von Assets zur Entwicklung erneuerbarer Energien in Südeuropa für einen Gesamtpreis von 580 Millionen Euro in bar getroffen. Der Verkauf umfasst eine Pipeline von Onshore-Windprojekten mit einer Gesamtkapazität von 3,9 Gigawatt in verschiedenen Entwicklungsstadien in Spanien, Frankreich, Italien und Griechenland sowie die Möglichkeit, bis zu 1 Gigawatt an Photovoltaik-Projekten zu entwickeln.

L'OREAL

Der Kosmetikkonzern ist im ersten Quartal in allen Regionen und Geschäftsbereichen gewachsen. Das französische Unternehmen ist weiterhin zuversichtlich, im Gesamtjahr besser als der globale Kosmetikmarkt insgesamt abzuschneiden. L'Oreal erzielte in den ersten drei Monaten einen Umsatz von 9,06 Milliarden Euro, was einem Anstieg um 14 Prozent auf vergleichbarer Basis im Vergleich zum Vorjahr entsprach. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 8,8 Milliarden gerechnet.

IBM

hat im ersten Quartal 2022 dank der andauernden Dynamik des Hybrid-Cloud-Geschäfts mehr umgesetzt als erwartet. Der Umsatz legte auf 14,2 von 13,19 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist zu. Analysten hatten dagegen lediglich einen Umsatz von 13,8 Milliarden Dollar prognostiziert.

NETFLIX

hat erstmals seit mehr als zehn Jahren einen Abonnenten-Rückgang verzeichnet und zum Gegensteuern eine günstigere werbefinanzierte Version der Plattform angekündigt. Netflix schloss das erste Quartal 2022 mit 200.000 Abonnenten weniger ab als im vierten Quartal 2021. Damit verfehlte der Streamingdienst seine eigene Prognose, in diesem Zeitraum 2,5 Millionen Kunden zu gewinnen.

