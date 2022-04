Verluste - Stützend hatte zunächst die Berichtssaison gewirkt, wieder kräftig steigende Marktzinsen trübten im Verlauf jedoch das Sentiment deutlich ein. Die übergeordneten Themen Ukrainekrieg, hohe Inflation und steigende Marktzinsen sorgten damit erneut für ein sehr volatiles Marktumfeld. Die Marktteilnehmer richteten ihre Aufmerksamkeit zudem auf US-Notenbankpräsident Jerome Powell. Die Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung ist nach Aussage des Fed-Chairman eine reale Möglichkeit. "Die 50 Basispunkte liegen für Mai auf dem Tisch", sagte Powell bei einer Podiumsdiskussion auf der Frühjahrstagung von Weltbank und IWF. Konjunkturseitig hat sich Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia im April stärker als erwartet eingetrübt. Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung ist grob im erwarteten Rahmen gesunken. Tesla (+3,2%) hat im ersten Quartal einen Rekordgewinn verbucht. Die Umsätze sprangen um 80 Prozent und schlugen die Markterwartungen. Auch das Ergebnis fiel klar besser als erwartet aus. Tesla-Chef Elon Musk hat indessen die Finanzierung für die von ihm angestrebte Übernahme von Twitter nach eigenen Angaben gesichert. Wie Musk mitteilte, hat er Finanzierungszusagen im Volumen von 46,5 Milliarden Dollar erhalten. Twitter stiegen 0,8 Prozent. AT&T (+4,0%) hat im dritten Quartal weniger verdient. Im letzten Quartal vor Abspaltung des Mediengeschäfts Warnermedia übertraf das Unternehmen aber die Erwartungen der Analysten bei Gewinn und Neukunden im Mobilfunkgeschäft. Überaus gut kam der Ausblick der Fluggesellschaft United Airlines (+9,3%) an. United ist zuversichtlich, höhere Kosten an die Passagiere weitergeben zu können. Wettbewerber American Airlines (+3,8%) hat den Verlust im ersten Quartal zwar ausgeweitet. Der Konzern schnitt aber besser ab als befürchtet und stellte für das zweite Quartal eine Rückkehr in die Gewinnzone in Aussicht. Alcoa (-16,9%) hat ihre Prognosen für den Bauxit-Absatz gesenkt. Der Aluminiumkonzern verwies auf den Krieg in der Ukraine und den Rückzug aus dem Russland-Geschäft. Philip Morris (+2%) hat im ersten Quartal weniger verdient, aber die Markterwartungen übertroffen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,68 +11,7 2,56 195,2

5 Jahre 2,96 +10,2 2,86 170,0

7 Jahre 2,97 +8,8 2,88 152,5

10 Jahre 2,90 +6,3 2,84 139,1

30 Jahre 2,92 +3,9 2,88 101,8

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen mit fallenden Notierungen wieder kräftig an, nachdem sie am Vortag deutlich nachgegeben hatten. Rendite-Treiber ist die Erwartung steigender Leitzinsen. Die Rendite 10-jähriger Papiere stieg um 6,3 Basispunkte auf 2,90 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0843 +0,1% 1,0837 1,0854 -4,6%

EUR/JPY 138,94 -0,2% 139,19 139,41 +6,2%

EUR/CHF 1,0344 +0,1% 1,0489 1,0322 -0,3%

EUR/GBP 0,8327 +0,2% 0,8314 0,8317 -0,9%

USD/JPY 128,13 -0,2% 128,41 128,45 +11,3%

GBP/USD 1,3022 -0,1% 1,3034 1,3053 -3,8%

USD/CNH 6,4934 +0,2% 6,4785 6,4728 +2,2%

Bitcoin

BTC/USD 40.676,45 -0,1% 40.731,92 42.502,03 -12,0%

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar mit den steigenden Zinsen etwas fester. Der Dollarindex legte 0,2 Prozent zu.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 102,59 103,79 -1,2% -1,20 +39,8%

Brent/ICE 107,34 108,33 -0,9% -0,99 +40,2%

Erdöl verteuerte sich wieder etwas. Die EU plant nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wegen des Ukrainekrieges ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland, dabei soll erstmals auch der Ölsektor betroffen sein.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.951,50 1.951,50 0% 0 +6,7%

Silber (Spot) 24,56 24,65 -0,4% -0,09 +5,3%

Platin (Spot) 971,55 971,34 +0,0% +0,21 +0,1%

Kupfer-Future 4,68 4,70 -0,6% -0,03 +5,0%

Der Goldpreis gab mit den wieder anziehenden Marktzinsen etwas nach, da sie das zinslose Edelmetall als Anlage unattraktiver machen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Wegen des Krieges in der Ukraine hat es beim halbjährlichen Ministertreffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) erstmals keine gemeinsame Erklärung gegeben. "Russlands Krieg gegen die Ukraine hat es unmöglich gemacht, einen Konsens zu finden", erklärte die Vorsitzende des IWF-Lenkungsausschusses, Spaniens Finanzministerin Nadia Calviño. Sie habe aber die Unterstützung der "überwältigenden Mehrheit" der 189 Mitglieder. Die Finanzminister und Zentralbanker riefen demnach vor allem zur Beendigung des Krieges in der Ukraine auf und zeigten sich besorgt über die wirtschaftlichen Auswirkungen, die "eine globale Reichweite haben".

- Wegen des russischen Angriffs benötigt die Ukraine laut Präsident Wolodymyr Selenskyj alleine als Ausgleich für wirtschaftliche Ausfälle monatlich sieben Milliarden Dollar Unterstützung. "Und wir werden hunderte Milliarden Dollar für den Wiederaufbau benötigen", sagte Selenskyj in einer Videoschalte während eines Treffens des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington.

- Großbritannien hat wegen des Ukraine-Kriegs neue Sanktionen gegen führende Vertreter der russischen Armee verhängt. Die Strafmaßnahmen richteten sich gegen "Generäle, die an der Front Gräueltaten begehen, sowie gegen Einzelpersonen und Unternehmen", welche die russische Armee unterstützten, teilte das Außenministerium in London mit.

- CORONA-PANDEMIE

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat für Risikofälle eine "nachdrückliche" Empfehlung für das Corona-Medikament von Pfizer ausgesprochen. Pfizers Paxlovid sei die "beste Wahl" für die Behandlung ungeimpfter, älterer oder immungeschwächter Menschen mit leichteren Formen von Covid, hieß es in einer in der Fachzeitschrift BMJ veröffentlichten WHO-Empfehlung. Für dieselbe Patientengruppe sprach die WHO zudem eine "bedingte" Empfehlung für das Medikament Remdesivir von Gilead aus, von dem sie zuvor abgeraten hatte. Paxlovid hat laut WHO Vorteile gegenüber Remdesivir, aber auch gegenüber der Molnupiravir-Pille von Merck und monoklonalen Antikörpern.

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im März deutlich um 17,2 Prozent gestiegen, wie das Bundesfinanzministerium mitteilte. Der Einnahmezuwachs war laut den Angaben überwiegend auf ein Plus bei den Gemeinschaftssteuern um 18,4 Prozent zurückzuführen. "Auswirkungen des Ukraine-Konflikts sind im Steueraufkommen noch nicht zu verzeichnen."

US-NOTENBANK

Die Anhebung des Leitzinses um 50 Basispunkte bei der nächsten FOMC-Sitzung ist nach Aussage von Fed-Chairman Jerome Powell eine reale Möglichkeit. "Die 50 Basispunkte liegen für Mai auf dem Tisch", sagte Powell bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank. Die Finanzmärkte verstünden die Absichten der Fed in der Regel gut, auch wenn er keine Markt-Bepreisung favorisieren wolle.

US-NOTENBANK

Der Präsident der Federal Reserve von Chicago, Charles Evans, tritt Anfang kommenden Jahres in den Ruhestand. Die Bank teilte mit, sie werde mit der Suche nach einem Nachfolger beginnen.

EZB

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, ist der Erwartung einer baldigen EZB-Zinserhöhung entgegengetreten. Die EZB werde im Juni einen Satz aktueller Daten haben, auf deren Basis sie darüber entscheiden werde, wann sie die Nettoanleihekäufe beende - "im Zuge des dritten Quartals, aber wann im dritten Quartal, wird es am Anfang sei, oder später?", sagte Lagarde bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank und fügte hinzu: "Das wird von den Daten abhängen, die wir bekommen. Und das wird uns zu einer Einschätzung darüber führen, ob eine Zinserhöhung notwendig ist oder nicht und zu welchem Zeitpunkt nach dem Ende der Nettoanleihekäufe."

EZB

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, rechnet mit einer Senkung der Wachstumsprognosen für den Euroraum und will zusätzliche Sanktionen gegen Russland nicht ausschließen. "Es könnte zu weiteren Prognosesenkungen kommen", sagte Lagarde bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank.

RUSSLAND

Die russische Wirtschaft dürfte nach Einschätzung der Zentralbank des Landes in diesem Jahr angesichts der verhängten Sanktionen noch stärker einbrechen als zunächst angenommen. In einer am Donnerstag vorgestellten Prognose wird nun mit einem Rückgang der Konjunktur um 9,2 Prozent sowie einer Inflation in Höhe von 22 Prozent in diesem Jahr gerechnet.

CTS EVENTIM

