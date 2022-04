Freundlich - Nach einem volatilen Handel hat die Wall Street den Montag im Plus beendet. Im späten Geschäft wurde bekannt, dass Twitter das Übernahmeangebot von Tesla-CEO Elon Musk akzeptiert hat. Dies sorgte für Fantasie und Auftrieb am Gesamtmarkt. Etwas Unterstützung kam auch von der Hoffnung auf eine weiter gute Bilanzsaison. An den Gründen für die am Vormittag zu beobachtende Risikoaversion der Anleger, die am Freitag die Kurse kräftig gedrückt hatte, hat sich allerdings nichts geändert: die bevorstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank in voraussichtlich großen Schritten, der andauernde Krieg in der Ukraine und die Lockdowns in China mit den dadurch verursachten Störungen der Lieferketten. Tesla-CEO Elon Musk kauft Twitter für 44 Milliarden US-Dollar, das sind 54,20 Dollar je Aktie. Die Titel waren vorübergehend vom Handel ausgesetzt worden und gewannen schließlich 5,6 Prozent auf 51,69 Dollar. Die Aktie von Coca-Cola zeigte sich nach Erstquartalszahlen 1,1 Prozent im Plus. Der Getränkehersteller hat besser abgeschnitten als erwartet und einen positiven Ausblick gegeben.

Konjunktursorgen trieben die Anleger auch an den Anleihemarkt. Dort drückten steigende Notierungen die Renditen. Die Zehnjahresrednite fiel um 6,7 Basispunkte auf 2,83 Prozent.

Die Erwartung steigender US-Zinsen gab dem Dollar weiter Auftrieb. Daneben war die US-Devise auch als Fluchtwährung in Krisenzeiten gesucht, wie Marktteilnehmer sagten. Der Dollar-Index stieg um 0,5 Prozent. Aktuell gibt der Greenback einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab.

Öl gab erneut um rund 3 Prozent nach, weil die Akteure am Ölmarkt eine Abnahme der chinesischen Nachfrage infolge der Lockdowns befürchteten. Daneben dürfte auch hier der festere Dollar belastet haben. Im asiatischen Handel erholen sich die Preise für WTI und Brent leicht.

Gold profitierte derweil nicht von der Suche nach "sicheren Häfen". Das Edelmetall, das keine Zinsen abwirft, verlor vielmehr an Attraktivität angesichts der steigenden Marktzinsen. Zudem verteuerte der festere Dollar Gold für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum. Im asiatischen Handel am Dienstag erholt sich der Goldptreis leicht. Trotz des Wiederanstiegs über die 1.900-Dollar-Marke steht Gold für Stephen Innes, Marktstratege bei SPI-Assetmanagement, weiterhin unter Druck. Ein Grund sei, dass die Märkte eine aggressive geldpolitische Straffung der Fed erwarteten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Der russische Außenminister Sergej Lawrow hält es für möglich, dass der Ukraine-Krieg in einen Weltkrieg ausarten könnte. "Die Gefahr ist ernst, sie ist real, sie ist nicht zu unterschätzen", sagte Lawrow laut der Nachrichtenagentur Interfax am Montag. Er warf dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor, seine Verhandlungsbereitschaft nur "vorzutäuschen".

- Großbritannien schafft alle Zölle auf Waren aus der Ukraine ab. "Die Zölle auf alle aus der Ukraine eingeführten Waren werden nun auf null gesenkt und alle Quoten abgeschafft", gab die britische Regierung am Montagabend bekannt.

- In der von pro-russischen Separatisten kontrollierten Region Transnistrien in der Republik Moldau ist nach offiziellen Angaben ein Anschlag auf Räumlichkeiten des Ministeriums für Staatssicherheit verübt worden. Bei dem Vorfall am Montagabend sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei der von Moskau unterstützten Separatisten-Region mit.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist stark auf über 900 gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Dienstagmorgen mit 909,1 (Vorwoche: 669,9) an. Am Vortag hatte er bei 790,8 gelegen. Wie das RKI weiter mitteilte, lag die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden bei 136.798 (22.483), nach 20.084 am Vortag.

USA

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist zu einem Zwangsgeld von 10.000 Dollar pro Tag verurteilt worden, wenn er weiter die Übergabe von Finanzunterlagen an die Justiz verweigert. Ein New Yorker Richter sprach Trump am Montag der Missachtung des Gerichts schuldig.

NORDKOREA

Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un hat die Stärkung seiner Nuklearstreitkräfte versprochen.

AIRBUS

Die mit den Arbeitnehmervertretern erzielte Einigung zur industriellen Neuaufstellung des Luft- und Raumfahrtkonzerns ist durchgefallen. Nach den Verhandlungen über die Zukunft des Einzelteilgeschäfts bei Premium Aerotec am Standort Varel habe die dortige Belegschaft sich gegen eine Partnerschaft mit dem Zulieferer Mubea, einem Zulieferer aus Attendorn, ausgesprochen. Daher soll nun der Bereich Einzelteilfertigung innerhalb von Airbus umstrukturiert werden.

BAYER

hat zum Jahresauftakt offenbar gute Geschäftsergebnisse erzielt. Es zeichne sich ab, "dass wir trotz aller Unsicherheiten in der Welt sehr erfolgreich ins Jahr gestartet sind", sagt Bayer-Vorstandschef Werner Baumann in seiner Rede zur Hauptversammlung am Freitag, die bereits am Montag vorab veröffentlicht wurde. "Gerade im Agrargeschäft sehen wir ein deutlich positiveres Marktumfeld als in den vergangenen Jahren."

DEUTSCHE BÖRSE

ist im Auftaktquartal des neuen Jahres kräftig gewachsen. Sowohl die Nettoerlöse wie auch die Ergebnisse stiegen stark an. Neben strukturellen Wachstum profitierte der Börsenbetreiber von zyklischem Rückenwind sowie M&A-Wachstum. Der Ukraine-Krieg hat einen hohen Absicherungsbedarf der Anleger ausgelöst. Die Deutsche Börse geht nun davon aus, die bisher kommunizierten Jahresziele zu übertreffen. Das Unternehmen hat folgende Zahlen zum ersten Quartal ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 2022 1Q22 ggVj 1Q22 ggVj 1Q21

Nettoerlöse 1.062 +24% 1.042 +22% 855

Operative Kosten 407 +17% 409 +18% 347

EBITDA 687 +32% 646 +24% 521

Ergebnis nach Steuern/Dritten 421 +33% 388 +22% 317

Ergebnis je Aktie 2,29 +32% 2,13 +23% 1,73

BEFESA

hat das bereinigte EBITDA im ersten Quartal zwar um 25 Prozent auf 61,1 Millionen Euro gesteigert, damit aber die Analystenprognosen von 65 Millionen Euro verfehlt. Das Recycling-Unternehmen profitierte von starken Basismetallpreisen und einer guten Mengenentwicklung, wie Befesa mitteilte. Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet Befesa erneut ein zweistelliges Ergebniswachstum, auch dank der eigenen Wachstumsprojekte.

DEUTSCHE ROHSTOFF AG

will für 2021 wieder eine Dividende zahlen, erhöht die Prognose für das Gesamtjahr zum zweitenmal und stellt eine weitere Anhebung in Aussicht, falls die Öl- und Gaspreise weiter steigen. Als Dividende schlägt das Unternehmen 0,60 Euro vor, nachdem diese im vergangenen Jahr ausgesetzt worden war.

HYPOPORT

erwartet auf Basis vorläufiger Kennzahlen ein Umsatzplus von 25 Prozent auf 136 Millionen Euro im ersten Quartal. Das EBIT werde um über 35 Prozent auf 17 Millionen Euro gestiegen sein, teilte das Unternehmen mit.

HSBC

Hohe Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite und geringere Erträge haben der HSBC im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang beschert. Für die Ertragsentwicklung zeigte sich die Bank aber dank höherer Zinsen zuversichtlich.

NOVARTIS

ist solide in das neue Gesamtjahr gestartet und hat die Konzernprognose für 2022 bestätigt. Bei der Generikatochter Sandoz normalisierte sich die Geschäftsdynamik nach den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie weiter, teilte der Pharmakonzern mit. Der Umsatz stieg um 1 Prozent auf 12,5 Milliarden US-Dollar, zu konstanten Wechselkursen entsprach das einem Plus von 5 Prozent. Der bereinigte Betriebsgewinn legte um 3 Prozent bzw. zu konstanten Wechselkursen um 9 Prozent, auf 4,08 Milliarden Dollar zu. Je Aktie verdiente Novartis mit 1 Dollar ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum.

UBS

