In der aktuellen Gemengelage mit ihren zahlreichen Unwägbarkeiten suchten Anleger ihr Heil in "sicheren Häfen". Am Anleihemarkt führte dies erneut zu kräftig sinkenden Renditen. Die Zehnjahresrendite sank um 7,5 Basispunkte auf 2,75 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0651 +0,1% 1,0640 1,0659 -6,3%

EUR/JPY 135,92 +0,4% 135,36 135,73 +3,9%

EUR/CHF 1,0257 +0,2% 1,0392 1,0232 -1,1%

EUR/GBP 0,8457 -0,1% 0,8462 0,8439 +0,7%

USD/JPY 127,62 +0,3% 127,23 127,36 +10,9%

GBP/USD 1,2594 +0,2% 1,2573 1,2629 -6,9%

USD/CNH 6,5819 -0,1% 6,5895 6,5872 +3,6%

Bitcoin

BTC/USD 38.426,60 +0,3% 38.330,27 39.217,37 -16,9%

Der Dollar baute seine Vortagesgewinne am Dienstag aus. Unverändert stützten die anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank und der Ruf des Dollar als Fluchtwährung in Krisenzeiten. Für den Dollar-Index ging es um 0,6 Prozent nach oben. Im asiatischen Handel baut der Dollar zur Wochenmitte seine jüngsten Gewinne noch leicht aus.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 101,87 101,70 +0,2% 0,17 +38,8%

Brent/ICE 105,35 104,99 +0,3% 0,36 +37,6%

Die Ölpreise machten nach dem jüngsten Rücksetzer Boden gut und gewannen über 3 Prozent. Dabei stützte, dass die chinesische Notenbank Schritte zur Hilfe für die Wirtschaft unternimmt und ein kompletter Lockdown in Peking vermieden wurde.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.899,77 1.905,46 -0,3% -5,70 +3,8%

Silber (Spot) 23,58 23,50 +0,3% +0,08 +1,1%

Platin (Spot) 926,60 924,55 +0,2% +2,05 -4,5%

Kupfer-Future 4,42 4,44 -0,4% -0,02 -0,7%

Der Goldpreis legte leicht zu. Teilnehmer sahen darin eine Gegenbewegung nach den starken Verlusten am Vortag. Im asiatischen Handel rutscht das Edelmetall wieder unter die Marke von 1.900 Dollar je Feinunze.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

GASLIEFERUNGEN RUSSLAND

Der russische Staatskonzern Gazprom stoppt ab Mittwoch seine Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien. Das polnische Erdgasunternehmen PGNiG teilte am Dienstag mit, es sei von Gazprom schriftlich darüber informiert worden, dass die Gaslieferungen an Polen über die Jamal-Pipeline ausgesetzt würden. Auch das bulgarische Unternehmen Bulgargas erhielt nach Angaben der Regierung in Sofia ein Schreiben, in dem die "Aussetzung" der russischen Gaslieferungen angekündigt worden sei.

UKRAINE-KRIEG

- Russlands Staatschef Wladimir Putin "hofft" nach eigenen Worten auf eine Beilegung des Konflikts mit der Ukraine auf dem Verhandlungsweg. "Trotz der Tatsache, dass der Militäreinsatz andauert, hoffen wir immernoch, dass wir in der Lage sein werden, auf diplomatischem Wege Abkommen zu erreichen", sagte Putin während eines Treffens mit UN-Generalsekretär António Guterres. Russland lehne Verhandlungen nicht ab.

- Die Niederlande haben die geplante Lieferung von Panzerhaubitzen an die Ukraine bestätigt. Es werde "eine begrenzte Anzahl" der Panzerhaubitze 2000 an Kiew geschickt, erklärte die Regierung am Dienstag.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,8 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 4,5 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 3,9 Millionen Barrel nach plus 2,9 Millionen eine Woche zuvor.

ÖLVERSORGUNG DEUTSCHLAND

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geht davon aus, dass Deutschland innerhalb weniger Tage die Unabhängigkeit von Öllieferungen aus Russland erreichen kann. Bereits jetzt sei der Anteil Russlands an den Ölimporten von 35 Prozent auf etwa 12 Prozent gesenkt worden, sagte Habeck. Die meisten Lieferverträge seien schon umgestellt worden.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut unter 900 gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Mittwochmorgen mit 887,6 an (Vortag 909,1, Vorwoche 688,3).

- Südafrika wird derzeit von einer neuen Corona-Infektionswelle heimgesucht. Die in den vergangenen Tagen verzeichneten Zahlen sind die höchsten seit fast drei Monaten, wobei der stärkste Anstieg in den vergangenen zwei Wochen passierte.

- US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

TARIFVERHANDLUNGEN STAHLINDUSTRIE

Die Industriegewerkschaft Metall will in der anstehenden Tarifrunde für die Beschäftigten in der Stahlindustrie 8,2 Prozent mehr Lohn verlangen.

DEUTSCHE BANK

hat im ersten Quartal trotz einer erhöhten Risikovorsorge einen Milliardengewinn eingefahren. Die Bank profitierte von niedrigeren Kosten und einem leichten Ertragswachstum, das sowohl der Investmentbank als auch der Unternehmensbank zu verdanken war. Die Deutsche Bank befindet sich im letzten Jahr ihres Transformationsprogramms. Sie peilt dieses Jahr eine Eigenkapitalrendite von 8 Prozent an. Im ersten Quartal lag diese bei 8,1 Prozent. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Aufwand-Ertrag-Relation in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q22 ggVj 1Q22 ggVj 1Q21

Erträge 7.328 +1% 7.036 -3% 7.233

Erträge Investmentbank 3.322 +7% 2.987 -4% 3.097

Erträge Sales & Trading (FIC) 2.839 +15% 2.511 +2% 2.469

Zinsunabhängige Aufwendungen 5.377 -4% 5.115 -8% 5.574

Aufwand-Ertrag-Relation 73,4 -- 72,9 -- 77,1

Kosten bereinigt 5.385 -1% 5.029 -8% 5.439

Risikovorsorge 292 +323% 281 +307% 69

Ergebnis vor Steuern 1.658 +4% 1.627 +2% 1.589

Ergebnis nach Steuern 1.227 +18% 1.113 +7% 1.037

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.060 +17% 1.059 +17% 908

Ergebnis je Aktie verwässert 0,55 +17% 0,41 -13% 0,47

MERCEDES-BENZ

profitiert auch 2022 von hohen Verkaufspreisen für Premiumautos und der Nachfrage nach renditestarken Luxus-Fahrzeugen. Der Premiumhersteller hat im Kerngeschäft im ersten Quartal trotz anhaltender Chip-Lieferengpässe bei sinkenden Autoverkäufen den Gewinn deutlich erhöht. Die bereinigte Umsatzrendite kletterte bei Cars sogar auf 16,5 von bereits starken 15,8 Prozent im Vorjahreszeitraunm. Den Konzern-Ausblick für 2022 bestätigte der DAX-Konzern, für Cars ist der Konzern etwas optimistischer. Der Konzern-Umsatz kletterte Quartal um 6 Prozent auf 34,858 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis EBIT stieg um 11 Prozent auf 5,229 Milliarden Euro.

DWS

Kunden des Vermögensverwalters DWS haben im ersten Quartal überraschend Gelder abgezogen. Wie die Tochter der Deutschen Bank mitteilte, beliefen sich die Nettomittelabflüsse auf 1,0 Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem Zufluss von 2,1 Milliarden gerechnet. Der Nettogewinn stieg im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 10 Prozent auf 186 Millionen Euro, womit die Erwartungen der Analysten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens erfüllt wurden.

SYMRISE

hat im ersten Quartal die Milliardenschwelle beim Umsatz geknackt und hält an den Jahreszielen fest. Die Einnahmen kletterten in den ersten drei Monaten des Jahres um 14,9 Prozent auf 1,091 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Holzminden mitteilte. Zu dem unerwartet deutlichen Wachstum haben auch Zukäufe und Währungseffekte beigetragen. Aus eigener Kraft steigerte Symrise die Einnahmen um 8,3 Prozent. Analysten hatten nach einer Umfrage von Vara Research im Schnitt mit 1,057 Milliarden Euro Umsatz gerechnet bei einem organischen Wachstum von 5,8 Prozent.

BIONTECH

Der deutsche Impfstoffentwickler und sein US-Partner Pfizer haben in den USA eine Zulassung einer Corona-Auffrischungsimpfung für Fünf- bis Elfjährige beantragt.

QIAGEN

erhöht den Ausblick für das Gesamtjahr 2022. Es wird nunmehr ein Konzernumsatz von mindestens 2,12 Milliarden US-Dollar statt mindestens 2,07 Milliarden Dollar erwartet, wie das Unternehmen mitteilte. Für den bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie wird erwartet, dass sich dieser auf mindestens 2,14 statt mindestens 2,05 Dollar im Vergleich zu den 2,65 Dollar je Aktie im Vorjahr belaufen wird. Die angepasste Prognose berücksichtigt den starken Jahresauftakt im ersten Quartal 2022 und bekräftigt das bisherige Ziel eines zweistelligen Umsatzwachstums in den Produktgruppen ohne Bezug zu Corona. Das Unternehmen veröffentlichte für das erste Quartal folgende Eckdaten (Angaben in Mio US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Bilanzierung nach US-GAAP):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 2022 1Q22 ggVj 1Q22 ggVj 1Q21

Umsatz 628 +11% 583 +3% 567

Operatives Ergebnis bereinigt 232 +19% 200 +3% 195

Ergebnis nach Steuern bereinigt 184 +20% 165 +7% 154

Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,80 +21% 0,70 +6%

RHEINMETALL

Moody's hat das langfristige Emittentenrating von "Baa3" auf "Baa2" heraufgestuft. Der Ausblick bleibt stabil.

SOFTWARE AG

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

April 27, 2022 01:44 ET (05:44 GMT)