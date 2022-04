laut Jefferies beim Umsatz 8 Prozent über den Erwartungen lagen, beim Gewinn 14 Prozent. Bei Symrise (+5,7%) überraschten Umsatz und Umsatzwachstum positiv, wie die Citigroup anmerkte.

XETRA-NACHBÖRSE

Das nachbörsliche Geschäft verlief ruhig und unauffällig. Größere Kursbewegungen bei Einzelwerten waren nicht zu verzeichnen.

USA - AKTIEN

Gut behauptet - Die US-Börsen haben am Mittwoch einen winzigen Teil ihrer Vortagesverluste wettgemacht. Teilnehmer sahen vor allem eine Gegenbewegung auf den starken Rückschlag am Dienstag. Im Hintergrund schwelten jedoch weiter Konjunktursorgen. Microsoft (+4,8%) hat Umsatz und Gewinn im dritten Geschäftsquartal überraschend deutlich gesteigert. Noch deutlicher legten Visa (+6,4%) zu. Die Kreditkartengesellschaft hat mit ihren Geschäftszahlen die Erwartungen ebenfalls übertroffen. Alphabet (-3,7%) verfehlte die Umsatzerwartung und meldete überdies einen Gewinnrückgang. Texas Instruments (+0,6%) überzeugte zwar mit den Erstquartalszahlen, doch enttäuschte der Ausblick. Boeing (-7,5%) ist im ersten Quartal sehr viel tiefer in die roten Zahlen gerutscht als erwartet. T-Mobile US (+3,9%) hat im ersten Quartal mehr verdient als geschätzt. General Motors (+1,7%) hat zwar im ersten Quartal einen Gewinnrückgang verbucht, die Jahresziele aber bekräftigt. Mattel gewannen 10,8 Prozent. Hier stützten Berichte über einen möglichen Aufkauf durch Private-Equity-Unternehmen. Beyond Meat verteuerten sich um 7,5 Prozent, weil das Unternehmen laut Berichten die Partnerschaft mit McDonald's verstetigen könnte.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,58 +8,8 2,50 185,5

5 Jahre 2,83 +9,3 2,73 156,7

7 Jahre 2,85 +9,3 2,75 140,5

10 Jahre 2,82 +9,2 2,73 131,0

30 Jahre 2,91 +8,0 2,83 101,0

Am Anleihemarkt erholten sich die Renditen deutlich vom kräftigen Rückgang der vergangenen Tage. Die Zehnjahresrendite stieg um gut 9 Basispunkte auf 2,82 Prozent. Konjunktursorgen und die politische Großwetterlage hatten die Notierungen zuletzt nach oben getrieben. Nun wurden Kursgewinne mitgenommen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0502 -0,5% 1,0555 1,0537 -7,6%

EUR/JPY 136,39 +0,6% 135,60 135,30 +4,2%

EUR/CHF 1,0207 -0,2% 1,0322 1,0217 -1,6%

EUR/GBP 0,8398 -0,2% 0,8416 0,8415 -0,1%

USD/JPY 129,88 +1,1% 128,47 128,38 +12,8%

GBP/USD 1,2506 -0,3% 1,2541 1,2514 -7,6%

USD/CNH 6,6467 +0,9% 6,5895 6,5935 +4,6%

Bitcoin

BTC/USD 39.287,82 +0,1% 39.229,33 38.737,08 -15,0%

Der Dollar war als Fluchtwährung in Krisenzeiten erneut gesucht. Stützend wirkten ferner die anstehenden Zinserhöhungen der US-Notenbank. Der Dollar-Index stieg um 0,7 Prozent. Der Euro rutschte unter 1,06 Dollar, auch belastet von den russischen Gaslieferstopps. Im asiatischen Handel legt der Dollar weiter zu, der Euro liegt nur noch knapp über der Marke von 1,05 Dollar.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 100,26 102,02 -1,7% -1,76 +36,7%

Brent/ICE 103,91 105,32 -1,3% -1,41 +35,7%

Die Ölpreise legten minimal zu. Zwar hatte die staatliche Energy Information Administration einen Anstieg der US-Rohölvorräte gemeldet. Doch andererseits stützte der russische Gaslieferstopp.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.875,82 1.886,41 -0,6% -10,60 +2,5%

Silber (Spot) 23,06 23,28 -0,9% -0,22 -1,1%

Platin (Spot) 914,75 921,05 -0,7% -6,30 -5,7%

Kupfer-Future 4,42 4,46 -0,9% -0,04 -0,8%

Der Goldpreis gab deutlich nach, gedrückt von der Aussicht auf höhere Zinsen. im asiatischen Handel fiel der Goldpreis weiter und rutscht weiter unter die Marke von 1.900 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Pläne der EU begrüßt, für Waren aus der Ukraine vorerst keine Einfuhrzölle mehr zu erheben. Dies werde es dem Land ermöglichen, seine Wirtschaftsaktivität und die Produktion trotz des russischen Angriffskrieges so weit wie möglich aufrechtzuerhalten, sagte Selenskyj in einem Video.

GAS-EMBARGO POLEN

Polens Regierung sieht sich auf den russischen Gas-Lieferstopp gut vorbereitet. "Wir haben uns schon seit Jahren gut auf dieses Szenario vorbereitet und schon seit 2015 schrittweise unsere Abhängigkeit von russischem Erdgas um etwa 20 Prozent zurückgefahren", sagte der polnische Vizeaußenminister Szymon Szynkowski vel Sek den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist stark gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Donnerstagmorgen mit 826,0 an. Am Vortag hatte er bei 887,6 gelegen, vor einer Woche bei 720,6.

- Die EU-Kommission sieht Europa am Ende der "akuten" Phase der Corona-Pandemie angelangt.

DEUTSCHE POST

Fitch hat den Rating-Ausblick auf positiv von stabil geändert.

HELLOFRESH

hat im ersten Quartal unter dem Strich deutlich weniger verdient. Der Gewinn nach Anteilen Dritter lag bei 27 Millionen Euro, gegenüber einem Gewinn von 102 Millionen Euro im Vorjahr. Je Aktie betrug er 0,16 Euro, nach zuvor 0,59 Euro. Wie das Berliner Unternehmen weiter mitteilte, lag die bereinigte EBITDA-Marge bei 5,2 Prozent, gegenüber 11,0 Prozent im Vorjahr. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q22 ggVj 1Q22 ggVj 1Q21

Umsatz 1.915 +33% 1.841 +28% 1.443

EBITDA bereinigt 99 -38% 68 -57% 159

EBITDA-Marge bereinigt 5,2 -- 3,7 -- 11,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten 27 -73% -- -- 102

Ergebnis je Aktie 0,16 -73% -- -- 0,59

KION

Der Gabelstaplerhersteller hat im ersten Quartal trotz höherer Einnahmen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Deutlich höhere Beschaffungskosten und Störungen in den weltweiten Lieferketten belasteten die Profitabilität. Die angespannte Situation habe sich mit dem Krieg in der Ukraine nochmals verschärft, und hinzu kamen erneute Corona-Lockdowns, insbesondere in Asien. Die Prognose hatte die Kion Group AG deshalb bereits kassiert, will aber im Jahresverlauf eine neue Prognose geben.

NEMETSCHEK

Das Bausoftware-Unternehmen ist nach einem besser als am Markt erwarteten Jahresstart weiter optimistisch für 2022. Im laufenden Jahr sollen die währungsbereinigten Umsätze um 12 bis 14 Prozent zulegen, bekräftigte das Münchener Unternehmen bei Vorlage guter Quartalszahlen den Ausblick. Die EBITDA-Marge soll 2022 zwischen 32 und 33 Prozent liegen. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q22 ggVj 1Q22 ggVj 1Q21

Umsatz 192 +21% 187 +18% 158

EBITDA 70 +41% 60 +21% 50

Ergebnis nach Steuern/Dritten 43 +45% 36 +24% 29

Ergebnis je Aktie 0,37 +48% 0,33 +32% 0,25

WACKER CHEMIE

hat nach dem ersten Quartal die Umsatzprognose angehoben und ist auch optimistischer beim operativen Gewinn. Der Konzern hat im Auftaktquartal unter anderem dank Preiserhöhungen und Kostendisziplin die Gewinne deutlich und überproportional zum Umsatz gesteigert. Im ersten Quartal konnte der Konzern das EBITDA auf rund 644 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Der Umsatz kletterte um 53 Prozent auf 2,08 Milliarden Euro. Nach Steuern ergab sich ein Gewinn von 403 Millionen Euro. Je Aktie kletterte der Gewinn auf 7,92 Euro von 2,29 Euro.

PSI SOFTWARE

plant den Wechsel ihrer Rechtsform in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaeas, SE).

IPO / EV DIGITAL INVEST AG

hat den endgültigen Angebotspreis für ihren Börsengang auf 14,00 Euro je Aktie festgelegt.

RENAULT

verhandelt einem Bericht russischer Staatsmedien zufolge mit der russischen Regierung über die Abgabe seines 68-prozentigen Anteils an Russlands größtem Automobilhersteller Avtovaz an eine staatlich unterstützte Einrichtung. Es werde erwartet, dass die Renault SA ihre Avtovaz-Beteiligung für den symbolischen Kaufpreis von einem Rubel an NAMI verkauft, wird der russische Industrieminister Denis Manturov von der Nachrichtenagentur Ria Novosti zitiert.

STANDARD CHARTERED

hat ihren Gewinn im ersten Quartal mit Hilfe steigender Zinserträge und besserer Kosteneffizienz um 4 Prozent verbessert. Dabei hat die Bank ihre Wertberichtigungen für Kredite angesichts der Risiken im chinesischen Immobiliensektor und der möglichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges deutlich erhöht.

TOTAL

