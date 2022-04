Fester - Extrem volatil reagierten Delivery Hero (+5,9%) auf die endgültigen Zahlen des Lieferdienstes: Der Verlust war höher ausgefallen als in den vorläufigen Zahlen berichtet, positiv beurteilt wurde aber der Ausblick. Hellofresh gewannen 4,8 Prozent nach besser als erwartet ausgefallenen Erstquartalszahlen. Linde (+0,7%) hatte leicht bessere Zahlen vorgelegt und die Jahresprognose erhöht. Hapag-Lloyd (+7,8%) hatte neben einem deutlichen Gewinnanstieg auch eine erhöhte Jahresprognose vermeldet. Deutz (+3,6%) überzeugte mit Zahlen und einem guten Orderbestand. Bei Vossloh stimmte eine bestätigte Jahresprognose zuversichtlich und trieb die Aktien um 3,4 Prozent. Drägerwerk gaben hingegen um 2,3 Prozent nach. Der Medizintechnik-Konzern ist im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht.

XETRA-NACHBÖRSE

Am Gesamtmarkt kam es im nachbörslichen Geschäft zu Aufschlägen, da die Wall Street noch deutlich nach oben lief. Auffallende Bewegungen bei Einzelwerten gab es aber nicht.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Überzeugende Quartalsausweise einiger bedeutender heimischer Unternehmen drängten enttäuschende Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt in den Hintergrund. Getrieben wurde der Nasdaq-Composite vom Quartalsausweis der Facebook-Mutter Meta (+17,6%). Dieser sei zwar durchwachsen ausgefallen, aber nicht so schlecht wie befürchtet. Positiv wurden die Zahlen von Qualcomm (+9,7%) aufgenommen. Pinterest (+13,7%) überzeugte mit einem Umsatzwachstum von 18 Prozent und einem geringeren Quartalsverlust. Licht und Schatten enthielten Zahlen und Ausblick von Paypal (+11,5%), doch nach über 50 Prozent Minus in der Aktie in diesem Jahr kauften Schnäppchenjäger. Amgen (-4,3%) hat zwar mehr umgesetzt und verdient als erwartet, muss aber 7 Milliarden Dollar Steuern nachzahlen. Twitter legten um 1 Prozent zu. Der Kurznachrichtendienst hat Umsatz und Nutzerzahlen im ersten Quartal gesteigert. Merck & Co (+4,9%) hat im ersten Quartal von starken Umsätzen mit seinem Corona-Medikament profitiert.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,63 +5,7 2,58 190,3

5 Jahre 2,85 +2,5 2,83 159,1

7 Jahre 2,87 +0,7 2,86 142,7

10 Jahre 2,83 -0,1 2,83 132,1

30 Jahre 2,90 -2,3 2,92 99,9

Staatsanleihen tendierten uneinheitlich. Am kurzen Ende waren sie angesichts der Kursgewinne am Aktienmarkt und der erwarteten straffen Geldpolitik nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen notierte dagegen unverändert.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0513 +0,1% 1,0499 1,0524 -7,5%

EUR/JPY 137,30 -0,1% 137,39 137,70 +4,9%

EUR/CHF 1,0212 +0,1% 1,0288 1,0214 -1,6%

EUR/GBP 0,8421 -0,1% 0,8427 0,8448 +0,2%

USD/JPY 130,59 -0,2% 130,86 130,85 +13,5%

GBP/USD 1,2485 +0,2% 1,2459 1,2457 -7,7%

USD/CNH 6,6698 +0,2% 6,6583 6,6637 +5,0%

Bitcoin

BTC/USD 39.481,97 -0,9% 39.837,17 39.727,88 -14,6%

Die politische und wirtschaftliche Unsicherheit in Verbindung mit den bevorstehenden Fed-Zinserhöhungen trieb die Anleger in den Dollar, der als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt. Der Dollar-Index stieg um 0,6 Prozent auf den höchsten Stand seit gut 19 Jahren. Der Euro rutschte zeitweilig unter 1,05 Dollar. Neben der divergierenden Geldpolitik in den USA und der EU verunsichert aktuell der von Russland verhängte Gaslieferstopp für Polen und Bulgarien und verstärkt den Druck auf die Gemeinschaftswährung. Und während in den USA die Geldpolitik schon gestrafft wird, befindet sich die EZB noch mehr im Planungsmodus. Im asiatischen Handel gibt der Dollar-Index einen Teil der jüngsten Gewinne wieder ab.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 105,89 105,36 +0,5% 0,53 +44,3%

Brent/ICE 108,00 107,59 +0,4% 0,41 +41,0%

Am Ölmarkt drehten die Preise deutlich ins Plus, nachdem zunächst der feste Dollar belastet hatte. Hier stützte die Meldung, dass Deutschland bereit ist, kein russisches Öl mehr zu kaufen und damit den Weg für ein Verbot von Rohölimporten aus Russland durch die Europäische Union freimacht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.904,11 1.894,44 +0,5% +9,67 +4,1%

Silber (Spot) 23,27 23,15 +0,5% +0,12 -0,2%

Platin (Spot) 927,52 922,98 +0,5% +4,55 -4,4%

Kupfer-Future 4,41 4,41 -0,1% -0,01 -1,0%

Der Goldpreis erholte sich leicht von den jüngsten Verlusten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Während UN-Generalsekretär António Guterres die ukrainische Hauptstadt Kiew besucht hat, sind in der Nähe russische Raketen eingeschlagen. Es handelte sich um den ersten russischen Luftangriff auf Kiew seit rund zwei Wochen.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut stark gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert am Freitagmorgen mit 758,5 (Vorwoche: 733,4) an. Am Vortag hatte er bei 826,0 gelegen.

SPANIEN

Die spanische Regierung hat trotz des Widerstandes der katalanischen Separatisten ihr Hilfspaket zur Abfederung der Folgen der hohen Inflation und des Ukraine-Krieges durch das Parlament gebracht.

EEG-UMLAGE DEUTSCHLAND

Der Bundestag hat die Abschaffung der EEG-Umlage zum 1. Juli beschlossen. Das Parlament billigte einen entsprechenden Gesetzentwurf, teilte der Bundestag auf seiner Internetseite mit.

BASF

Vor allem eine von hohen Preisen unterstützte Entwicklung im Geschäft mit Basischemikalien hat BASF zum Jahresauftakt zu den bereits bekannten unerwartet starken operativen Zahlen verholfen. Auch die Segmente Industrial Solutions, Materials sowie Nutrition & Care zeigten deutliche Ergebnisverbesserungen, wie der Chemieriese mitteilte. Die deutlich geringere Nachfrage aus der Automobilindustrie drückte dagegen das EBIT vor Sondereinflüssen im Segment Surface Technologies. Die Jahresprognose für 2022 und die ihr zugrundliegenden makroökonomischen Angaben bestätigte BASF. Für das erste Quartal wurden folgende Zahken bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET

1. QUARTAL 1Q22 ggVj 1Q21

Umsatz 23.083 +19% 19.400

EBIT vor Sondereffekten 2.818 +21% 2.321

EBIT 2.785 +21% 2.311

Ergebnis vor Steuern 1.878 -16% 2.247

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 1.221 -29% 1.718

Ergebnis je Aktie 1,34 -28% 1,87

* zurückzuführen auf Wertberichtigungen der Wintershall Dea, die BASF als Sonderaufwand im Beteiligungsergebnis anteilig (72,7%) mit etwa 1,1 Mrd Euro berücksichtigt hat.

RWE

Die Hauptversammlung lehnte einen Investorenantrag auf Abspaltung der Kohlesparte ab.

SAINT-GOBAIN

ist im ersten Quartal 2022 dank höherer Preise so stark gewachsen, dass er den Anstieg der Energie- und Rohstoffkosten damit ausgleichen konnte. Der Umsatz legte von Januar bis März auf 12,01 Milliarden Euro zu von 10,38 Milliarden vor Jahresfrist. Auf vergleichbarer Basis kletterten die Erlöse um 16 Prozent.

FUCHS PETROLUB

hat im ersten Quartal zwar mehr umgesetzt, wegen höherer Kosten und einem schwächeren Geschäft in China infolge der Lockdown-Maßnahmen aber weniger verdient. Angesichts weiter steigender Preise für Vorleistungen und anhaltender Lieferkettenprobleme grenzte der Schmierstoffhersteller den Gewinnausblick auf das untere Ende der bisherigen Prognose ein. Das EBIT soll 2022 laut der Mitteilung nun das Vorjahresniveau erreichen, als der Konzern 363 Millionen Euro operativ verdient hat. Bisher wurde ein EBIT zwischen 360 Millionen und 390 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q22 ggVj 1Q22 ggVj 1Q21

Umsatz 808 +16% 796 +14% 697

EBIT 93 -8% 90 -11% 101

Ergebnis nach Steuern 67 -6% 63 -11% 71

Ergebnis je Vorzugsaktie 0,48 -6% 0,46 -10% 0,51

VOLTABOX

erwartet 2022 einen Umsatz von rund 2,5 Millionen Euro, nachdem es im Vorjahr in fortgeführten Geschäftsbereichen noch 3,5 Millionen Euro waren. Voltabox verwies zur Begründung auf Probleme mit Lieferketten. Das EBITDA erwartet die Gesellschaft mit minus 2,5 Millionen Euro.

CAIXABANK

hat im ersten Quartal zwar deutlich weniger verdient als im Vorjahr, das von einem milliardenschweren positiven Sondereffekt im Zusammenhang mit der Bankia-Übernahme geprägt war. Bereinigt schnitt sie jedoch besser ab als im Vorjahr und übertraf die Analystenerwartungen. Zudem stellte das Kreditinstitut einen Rückkauf von bis zu 10 Prozent seiner Aktien in Aussicht.

SAINT-GOBAIN

