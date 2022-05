Etwas leichter - Siemens Healthineers stiegen um 3,1 Prozent. Nach einem starken zweiten Quartal wurde erneut die Prognose angehoben. VW (-1,1%) hatte bereits Eckdaten veröffentlicht und hat die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Allerdings habe VW auch gewarnt, dass es noch zu früh sei, die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine und der Covid-19-Pandemie abschließend zu bewerten und in den Ausblick einzubeziehen, so die Citigroup. Für Traton ging es nach Zahlen um 0,4 Prozent nach unten. Fresenius Medical Care verloren 4 Prozent. Die Zahlen zum ersten Quartal wurden im Handel als "in line" eingestuft. Fresenius stiegen nach besseren Zahlen um 3,1 Prozent. Delivery Hero (-6,4%) belastete neben einer deutlichen Kurszielsenkung durch die Deutsche Bank auch das negative Umfeld für Aktien mit Internet-Geschäftsmodell. Hellofresh brachen um 10,1 Prozent ein. Hugo Boss schlossen trotz guter Zahlen zum ersten Quartal 2,7 Prozent tiefer. Hier seien viele Erwartungen an einen Turnaround bereits eingepreist, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Bei hohen Umsätzen wurden Airbus 5 Prozent fester getaxt. Der Flugzeugbauer hatte im ersten Quartal deutlich mehr verdient als am Markt erwartet. Mit den Geschäftszahlen von Morphosys wussten Anleger dagegen nichts anzufangen. "Die Titel wurden auf beiden Seiten gehandelt, aber bei wenig Umsatz", sagte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA - AKTIEN

Rally - US-Notenbankpräsident Jerome Powell entfachte ein Kursfeuerwerk bei Aktien und Renten. Die Fed erwäge aktuell keine Anhebung der Leitzinsen um 75 Basispunkte, teilte Powell nach der Zinsentscheidung mit. Doch genau auf einen solchen "großen" Zinsschritt hatten Marktakteure mehrheitlich im Hinblick auf die nächste Fed-Sitzung bislang gesetzt. Die US-Notenbank hatte ihren Leitzins wie erwartet um 50 Basispunkte angehoben. Die Ölpreisrally beflügelte die entsprechenden Branchenwerte (+4,1%), Halbleitertitel (+4%) profitierten von gesunkenen Marktzinsen. AMD legten um 9,2 Prozent zu. Der Chiphersteller verbuchte einen Rekordumsatz und erhöhte den Jahresausblick. Der Kurs wurde aber auch durch gesunkene Marktzinsen gestützt. Starbucks (+9,8%) hatte Umsatz und Gewinn erhöht. Airbnb (+7,7%) setzte mehr um und dämmte den Verlust stärker ein als erwartet. Moderna (+5,8%) hatte deutlich mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Lyft brachen um knapp 30 Prozent ein, nachdem der Fahrdienstvermittler mit der Gewinn- und Umsatzprognose enttäuscht hatte. Der Aktienkurs des Wettbewerbers Uber rutschte um 4,6 Prozent ab. Uber hatte den Umsatz mehr als verdoppelt. Unter dem Strich stand allerdings wegen Investitionen ein Milliardenverlust.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,63 -13,4 2,76 190,0

5 Jahre 2,90 -12,8 3,02 163,6

7 Jahre 2,95 -8,0 3,03 151,2

10 Jahre 2,92 -4,7 2,97 141,0

30 Jahre 3,00 -0,6 3,01 110,4

Am Rentenmarkt zogen die Notierungen mit den Powell-Aussagen kräftig an, die Renditen stürzten gerade bei den kürzeren Laufzeiten ab.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0613 -0,1% 1,0625 1,0545 -6,7%

EUR/JPY 137,06 -0,1% 137,24 137,08 +4,7%

EUR/CHF 1,0328 -0,1% 1,0278 1,0363 -0,5%

EUR/GBP 0,8445 +0,4% 0,8409 0,8438 +0,5%

USD/JPY 129,15 -0,0% 129,19 129,98 +12,2%

GBP/USD 1,2569 -0,5% 1,2634 1,2496 -7,1%

USD/CNH 6,6272 +0,2% 6,6169 6,6574 +4,3%

Bitcoin

BTC/USD 39.683,06 -0,1% 39.739,21 38.772,94 -14,2%

Die Aussicht auf weniger forsche Zinsanhebungen belastete den Dollar, der Dollarindex verlor 0,8 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 108,01 107,81 +0,2% 0,20 +47,2%

Brent/ICE 110,52 110,14 +0,3% 0,38 +45,5%

Die Ölpreise legten um über 5 Prozent zu. Die EU will beim Embargo gegen russisches Erdöl Ernst machen, obwohl mit Ungarn, der Slowakei und Tschechien gleich drei Staaten Einwände vorbrachten. Doch will die EU für diese Staaten eine Ausnahmeregelung auf den Weg bringen, so dass für die übrigen EU-Staaten das Importverbot gelten würde. Dadurch verknappte sich das Angebot, was die Preise befeuerte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.900,87 1.881,21 +1,0% +19,66 +3,9%

Silber (Spot) 23,12 22,98 +0,6% +0,14 -0,8%

Platin (Spot) 1.002,95 994,60 +0,8% +8,35 +3,3%

Kupfer-Future 4,41 4,33 +2,0% +0,08 -0,9%

Der Goldpreis (+1%) erholte sich im Tagesverlauf deutlich - gestützt von gesunkenen Marktzinsen und einem schwachen Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

US-NOTENBANK

Ehemalige hochrangige Fed-Offizielle glauben nicht, dass die Federal Reserve in der Lage sein wird, die Inflation unter Kontrolle zu bringen, ohne die Wirtschaft in eine Rezession zu stürzen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Zinssätze lange Zeit so niedrig gewesen seien, würden sich Zinserhöhungen jetzt wahrscheinlich "ziemlich stark" auf die Wirtschaft auswirken und für diejenigen, die viele Schulden hätten, eine Herausforderung darstellen, sagte Randal Quarles, der von 2017 bis 2018 bei der Fed für die Bankenregulierung zuständig war. Die ehemaligen Chefs der Federal Reserves von Richmond und Philadelphia sind ebenfalls der Meinung, dass die Maßnahmen, die die Fed ergreifen müsse, um die Inflation von herunterzubringen, eine Rezession verursachen würden.

CHINA DIENSTLEISTUNGSSEKTOR

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im April weiter verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 36,2 (März: 42,0) Punkte. Das ist der niedrigste Stand seit Beginn der Pandemie im Februar 2020. Die Verschärfung der Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus belastete die Kundennachfrage stark.

BRASILIEN LEITZINS

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins Selic um 1 Prozentpunkt auf 12,75 Prozent angehoben. Das ist der höchste Stand seit fünf Jahren. Die politischen Entscheidungsträger erklärten, sie werden ihre Strategie so lange fortzusetzen, bis sich die rasante Inflation im Lande abschwäche. Allerdings sollte der Selic bei der nächsten Sitzung im Juni mit einer geringeren Rate steigen.

AIRBUS

hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als am Markt erwartet. Der Konzern bestätigte die Jahresprognose und stellte für das laufende Jahr weiteres Wachstum in Aussicht. Für das erste Quartal wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 2022 1Q22 ggVj 1Q22 ggVj 1Q21

Umsatz 12.000 +15% 12.051 +15% 10.460

EBIT bereinigt 1.263 +82% 719 +4% 694

EBIT 1.429 +209% 704 +52% 462

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.219 +237% 460 +27% 362

Ergebnis je Aktie 1,55 +237% 0,61 +33% 0,46

Free Cashflow 213 -82% 124 -90% 1.202

VONOVIA

hat diese Zahlen zum ersten Quartal ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und FFO je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET

1. QUARTAL 1Q22 ggVj 1Q21

Gesamtumsatz 1.633 +43% 1.146

EBITDA bereinigt total 730 +44% 506

Ergebnis nach Steuern -29 -- 247

Ergebnis nach Steuern/Dritten -65 -- 235

Ergebnis je Aktie -0,08 -- 0,39

FFO 564 +44% 391

FFO je Aktie 0,73 +12% 0,65

ZALANDO

hat diese Zahlen zum ersten Quartal ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q22 ggVj 1Q22 ggVj 1Q21

Umsatz 2.205 -1% 2.194 -2% 2.238

GMV* 3.183 +1% 3.194 +1% 3.152

EBIT bereinigt -52 -- -52 -- 93

Ergebnis nach Steuern -61 -- 1,6 -95% 35

Ergebnis je Aktie -0,24 -- 0,01 -93% 0,14

-* Bruttowarenwert

LUFTHANSA

hat diese Zahlen zum ersten Quartal ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q22 ggVj 1Q22 ggVj 1Q21

Umsatz 5.363 +109% 5.117 +100% 2.560

EBIT bereinigt -591 -- -558 -- -1.048

Ergebnis nach Steuern/Dritten -584 -- -505 -- -1.049

Ergebnis je Aktie -0,49 -- -0,39 -- -1,75

Free Cashflow bereinigt 780 -- -132 -- -953

MORPHOSYS

