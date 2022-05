Unternehmens belasteten. Wayfair brachen um 25,7 Prozent ein, der Haushaltswareneinzelhändler verschreckte mit einem höher als ohnehin befürchtet ausgefallenen Verlust.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,69 +3,7 2,65 195,7

5 Jahre 3,00 +9,6 2,90 174,0

7 Jahre 3,06 +8,3 2,97 161,5

10 Jahre 3,04 +10,7 2,94 153,3

30 Jahre 3,14 +10,4 3,04 124,0

Nach der Rally am Vortag setzte auch bei den Anleihen eine massive Gegenbewegung ein und die Renditen zogen mit der Aussicht auf weiter schnell und stark steigende Leitzinsen deutlich an. Die Zehnjahresrendite sprang wieder über die Marke von 3 Prozent. Sie erklomm das höchste Niveau seit November 2018.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0529 -0,1% 1,0541 1,0517 -7,4%

EUR/JPY 137,51 +0,2% 137,27 137,05 +5,1%

EUR/CHF 1,0393 +0,1% 1,0150 1,0374 +0,2%

EUR/GBP 0,8518 -0,1% 0,8530 0,8509 +1,4%

USD/JPY 130,62 +0,3% 130,21 130,28 +13,5%

GBP/USD 1,2362 +0,0% 1,2359 1,2362 -8,7%

USD/CNH 6,7137 +0,5% 6,6826 6,6845 +5,7%

Bitcoin

BTC/USD 36.451,82 +0,0% 36.436,78 38.061,77 -21,2%

Der Dollar machte seine Vortagesverluste mehr als wett, der Dollar-Index schoss um 0,9 Prozent in die Höhe. Den Greenback stützten nicht nur die weiter steigenden Marktzinsen, sondern auch sein Ruf als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Denn die Konjunktur trübe sich von China über Europa bis in die USA ein, hieß es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 108,56 108,26 +0,3% 0,30 +48,0%

Brent/ICE 111,33 110,90 +0,4% 0,43 +46,5%

Die Konjunktursorgen erfassten auch den Erdölmarkt, wo die Preise mehrfach die Vorzeichen wechselten. Letztlich kletterten die Preise um bis zu 0,7 Prozent, der für Brent auf den höchsten Stand seit fast drei Wochen. Gestützt wurden die Preise von Berichten, wonach die USA ihre strategischen Ölreserven wieder auffrischen wollten. Zudem hatte die Opec+ nur eine sehr bescheidene Anhebung der täglichen Produktionsmenge angekündigt. Die Konjunktursorgen verhinderten einen schärferen Preisanstieg.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.876,04 1.877,12 -0,1% -1,08 +2,5%

Silber (Spot) 22,41 22,53 -0,5% -0,12 -3,9%

Platin (Spot) 957,95 985,19 -2,8% -27,24 -1,3%

Kupfer-Future 4,27 4,29 -0,3% -0,01 -4,1%

Dollarstärke und gestiegene Marktzinsen belasteten das Gold(-0,2%) leicht.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-BLOG

- Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht gesunken auf 553,2 von 566,8 am Vortag und 758,5in der Vorwoche. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden lag bei bei 85.073, nach 96.167 am Vortag und 101.610 vor einer Woche. Gemeldet wurden zudem 214 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

- Die US-Arzneimittelbehörde hat den Zugang zu dem Covid-Impfstoff von Johnson & Johnson eingeschränkt. Künftig sollen nur noch Erwachsene den Impfstoff erhalten, die die wirksameren mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder Moderna nicht erhalten können oder wollen. Grund ist das erhöhte Risiko schwerer Blutgerinnsel.

UKRAINE-BLOG

- Die Bundesregierung plant einen Ringtausch mit Tschechien, um die Ukraine mit Waffen zu beliefern. Tschechien könne Waffen aus ehemaligen sowjetischen Beständen an die Ukraine liefern, die "unmittelbar nützlich sind" für die ukrainischen Truppen, sagte Bundeskanzler Scholz. Im Gegenzug könne Deutschland Tschechien mit Waffen beliefern und dafür sorgen, "dass die tschechische Armee die notwendige Kraft behält".

- Die britische Regierung hat die Vermögenswerte des in Großbritannien ansässigen Stahl- und Bergbauunternehmens Evraz eingefroren, an dem der russische Oligarch Roman Abramowitsch Hauptanteilseigner ist.

- Die Bundesregierung will mit einem zweistufigen Gesetz die Jagd auf das Vermögen russischer Oligarchen in Deutschland verstärken.

FRANKREICH

Der Nationalrat der Sozialistischen Partei Frankreichs (PS) hat das Bündnis der Linksparteien für die Parlamentswahlen im Juni gebilligt. Damit gehört die Partei zum linken Block und steht nicht an die Seite von Präsident Emmanuel Macron. Zuvor hatte sich die Führung der PS mit der Bewegung des Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon darauf verständigt, gemeinsam zur Parlamentswahl anzutreten. Das Bündnis komplettieren die Grünen und die Kommunisten.

FRANKREICH

Die Partei des wiedergewählten französischen Präsidenten Emmanuel Macron ändert ihren Namen: La République en Marche (LREM, Die Republik in Bewegung) heiße künftig Renaissance (Wiedergeburt), sagte der Parteivorsitzende Stanislas Guerini.

ADIDAS/FOOT LOCKER

Adidas und Foot Locker haben eine langfristige strategische Partnerschaft vereinbart, die bei Adidas bereits im laufenden Jahr zu bis zu 100 Millionen Euro zusätzlichem Umsatz führen soll.

EVONIK

Nachfolgend die Erstquartalszahlen (in Millionen Euro, Ergebnis in Euro):

Evonik Industries AG, Essen

BERICHTET*

1. QUARTAL 2022 1Q22 ggVj 1Q21

Umsatz 4.498 +34% 3.358

EBITDA bereinigt 735 +25% 588

EBIT bereinigt 472 +40% 336

Ergebnis nach Steuern/Dritten 314 +69% 186

Ergebnis je Aktie 0,67 +68% 0,40

Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 356 +49% 239

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,76 +49% 0,51

Free Cashflow 133 -57% 312

* Evonik hat bereits am 21. April 2022 Umsatz, bereinigtes EBITDA,

bereinigtes Ergebnis je Aktie und freien Cashflow mitgeteilt

SAF-HOLLAND

ist im ersten Quartal kräftig gewachsen und erwartet für das laufende Jahr nun einen höheren Umsatz als bisher und eine Marge etwas unter Vorjahr. Die bereinigte EBIT-Marge soll bei 6,5 bis 7,0 Prozent liegen. Bislang hatte die Margenprognose auf "deutlich unter Vorjahr" gelautet, als SAF 7,5 Prozent erzielte. Den Umsatz sieht SAF nun bei 1,2 bis 1,35 statt 1,15 bis 1,3 Milliarden Euro. Im ersten Quartal kletterte der Umsatz um fast 30 Prozent auf 369,7 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT stieg auf 23,5 von 22 Millionen Euro. Die Marge verschlechterte sich damit auf 6,4 von 7,7 Prozent.

ADESSO

hat im ersten Quartal von einer anhaltend hohen Nachfrage nach IT-Dienstleistungen profitiert. Der Umsatz stieg um 29 Prozent auf 209,8 Millionen Euro, das EBTIDA sank aber um 22 Prozent, was einem hohen Einmaleffekt aus einem Unternehmensverkauf im Vorjahr geschuldet war. Bereinigt wäre das Ergebnis um knapp ein Viertel gestiegen. Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 11,1 Prozent. Adesso hatte ein geringeres operatives Ergebnis erwartet. Das Nachsteuerergebnis fiel auf 12,5 von 23,5 Millionen Euro. Im laufenden Jahr rechnet Adesso weiterhin mit einem EBITDA von 90 bis 95 Millionen Euro.

AXA

hat seine Einnahmen dank guter Geschäfte im Schaden- und Unfallgeschäft im ersten Quartal gesteigert. Die Bruttoeinnahmen wuchsen auf 31,31 (30,73) Milliarden Euro. Mit Blick auf die weiteren Aussichten sei es für eine konkrete Prognose noch zu früh, teilte Axa mit, geht aber davbon aus, dass die versicherungstechnischen Belastungen aufgrund der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine einem mittelgroßen Naturkatastrophen-Ereignis entsprechen würden.

NOVARTIS

hat die Produktion von zwei Onkologie-Medikamenten an Standorten in Italien und New Jersey (USA) aufgrund möglicher Qualitätsprobleme im Herstellungsprozess ausgesetzt.

