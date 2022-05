Etwas fester - Ein Teil der Eröffnungsgewinne ging im Handelsverlauf wieder verloren. Händler sprachen von einer wenig kraftvollen Erholungsbewegung, nachdem unter anderem der S&P-500 in den vergangenen drei Handelstagen insgesamt 7,2 Prozent eingebüßt hatte, gedrückt von Stagflationsängsten. Unter den Einzelaktien standen Pfizer (+1,7%) mit einem Milliarden-Deal im Blick. Der Pharmakonzern kauft Biohaven Pharmaceutical (+68%) für 11,6 Milliarden Dollar. Groupon sackten um 12,5 Prozent ab, nachdem der Gutscheinvermittler im ersten Quartal in die Verlustzone gerutscht war. Mit einem Plus von 6,1 Prozent reagierten Microchip Technology auf die Geschäftszahlen. International Flavors & Fragrances (IFF) reagierten auf Geschäftszahlen und Ausblick mit einem Plus von 5 Prozent. Peloton Interactive stürzten um 8,7 Prozent ab. Die Gesellschaft verschreckte mit sinkenden Umsätzen und steigenden Verlusten.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,61 +0,4 2,60 187,6

5 Jahre 2,91 -3,6 2,95 165,3

7 Jahre 3,00 -3,6 3,03 155,8

10 Jahre 2,99 -4,9 3,04 147,9

30 Jahre 3,12 -3,2 3,16 122,3

Neben dem Dollar profitierten erneut die US-Renten von der übergeordnet zuletzt stark eingetrübten Marktstimmung. Trotz der Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen fielen die Renditen mit anziehenden Anleihekursen. Die Zehnjahresrendite fiel wieder unter die Marke von 3 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:32 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0549 +0,2% 1,0531 1,0534 -7,2%

EUR/JPY 137,49 +0,1% 137,35 137,25 +5,1%

EUR/CHF 1,0488 +0,0% 1,0041 1,0485 +1,1%

EUR/GBP 0,8549 -0,0% 0,8551 0,8564 +1,7%

USD/JPY 130,31 -0,1% 130,44 130,26 +13,2%

GBP/USD 1,2340 +0,2% 1,2315 1,2298 -8,8%

USD/CNH 6,7398 -0,1% 6,7473 6,7606 +6,1%

Bitcoin

BTC/USD 31.607,84 +4,5% 30.236,20 31.149,37 -31,6%

Der Dollar legte zu, der Dollarindex gewann 0,3 Prozent. JP Morgan glaubt weiter an die Dollarstärke. Denn der Greenback profitiere neben der geldpolitischen Straffungen in den USA auch von der globalen Konjunkturschwäche. "Die jüngsten Dollaraufschläge sind ein Einpreisen des nachlassenden Wachstums außerhalb der USA (...)", so die Analysten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 102,01 99,76 +2,3% 2,25 +39,0%

Brent/ICE 104,88 102,46 +2,4% 2,42 +38,0%

Die Erdölpreise zeigten mit den herrschenden Konjunktursorgenweiter Schwäche. Brent und WTI fielen um jeweils über 3 Prozent. Am Vortag waren die Preise mit dem höchsten Tagesverlust seit über fünf Wochen eingeknickt. Vor allem die Konjunkturschwäche in China sorge für Nachfragesorgen, hieß es, aber auch die Straffung der Geldpolitik.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.838,20 1.838,46 -0,0% -0,26 +0,5%

Silber (Spot) 21,51 21,27 +1,1% +0,24 -7,8%

Platin (Spot) 979,65 968,43 +1,2% +11,23 +0,9%

Kupfer-Future 4,17 4,15 +0,3% +0,01 -6,4%

Der Goldpreis gab nach mit der Perspektive höherer Zinsen und gebremst vom weiter festen Dollar um knapp 1 Prozent nach.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-BLOG

- Die ukrainischen Streitkräfte haben Geländegewinne rund um die zweitgrößte Stadt Charkiw im Osten des Landes vermeldet. "Die Besatzer werden nach und nach aus Charkiw zurückgedrängt", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj. "Die Ortschaften Tscherkassy Tyschky, Rusky Tyschky, Rubischne und Bayrak wurden befreit", erklärte der ukrainische Generalstab auf Facebook.

- Der US-Kongress hat am Dienstag den ersten Schritt zur Freigabe eines neuen Hilfspakets von fast 40 Milliarden Dollar für die Ukraine getan. Die Abgeordneten des Repräsentantenhauses stimmten für das Gesetz.

CHINA -KONJUNKTUR

Höhere Nahrungsmittelpreise haben im April für einen beschleunigten Anstieg der Verbraucherpreise in China gesorgt. Der Verbraucherpreisindex stieg um 2,1 Prozent, nachdem er im März um 1,5 Prozent zugelegt hatte. Ökonomen hatten mit einem Anstieg um 2,0 Prozent gerechnet. Der Erzeugerpreisindex erhöhte sich um 8,0 Prozent zum Vorjahr nach einem Anstieg um 8,3 Prozent im März. Volkswirte hatten hier mit einem Plus von 7,8 Prozent gerechnet.

GELDPOLITIK USA

Nach Einschätzung von Fed-Gouverneur Christopher Waller ist die US-Wirtschaft aktuell stark genug, um Zinserhöhungen zu verkraften, und trotz höherer Kreditkosten weiter zu wachsen.

USA/CHINA

US-Präsident Joe Biden erwägt im Kampf gegen die hohe Inflation eine Aufhebung der unter seinem Vorgänger Donald Trump verhängten Strafzölle gegen China. "Wir besprechen das derzeit", sagte Biden auf eine entsprechende Journalistenfrage.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,3 Millionen Barrel.

BAYER

Die Vertreterin der US-Regierung beim Obersten Gerichtshof hat sich laut Bayer gegen eine Annahme des Rechtsstreits um den glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup ausgesprochen. Die endgültige Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, ob er den Fall prüfen will oder nicht, steht demnach noch aus. Bayer betont stets, dass das Mittel bei sachgerechter Anwendung sicher sei und verweist auf die entsprechende Einschätzung unter anderem der US-Umweltbehörde EPA.

BRENNTAG

hat im ersten Quartal Umsatz, Rohertrag und Gewinn deutlich stärker gesteigert als am Markt erwartet. Die Jahresprognose bestätigte Brenntag, warnte aber, dass angesichts der geopolitischen Unsicherheiten eine Prognose für die Entwicklung im zweiten Halbjahr derzeit kaum möglich sei. Der Umsatz stieg um 44,7 Prozent auf 4,53 Milliarden Euro. Der Rohertrag legte um 30,8 Prozent auf 1,04 Milliarden Euro zu,das EBITDA um 54,2 Prozent auf 463 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 4,2 Milliarden, einem Rohertrag von 991 Millionen Euro und einem operativen EBITDA von 422 Millionen Euro gerechnet.

AAREAL BANK

hat im ersten Quartal trotz der anhaltenden Covid-19-Pandemie und der bisherigen Folgen des Kriegs in der Ukraine die Erwartungen erfüllt. Allerdings haben die Wiesbadener eine zusätzliche Risikovorsorge für das im Abbau befindliche verbliebene Russland-Geschäft gebildet. Den Ausblick hat die Bank, die sich derzeit im zweiten Übernahmeversuch durch die Finanzinvestoren Advent International und Centerbridge Partners befindet, zwar bekräftigt - jedoch beim Konzernbetriebsergebnis am unteren Ende der erwarteten Spanne. Das Konzernbetriebsergebnis belief sich im ersten Quartal auf 30 (Vorjahr: 32) Millionen Euro. Darin enthalten sind rund 60 Millionen Euro Risikovorsorge für das Russland-Geschäft.

BILFINGER

hat sein operatives Ergebnis im saisonal schwachen ersten Quartal trotz einer Rückstellung von 10 Millionen Euro für die Beendigung des Russland-Geschäftes auf dem Niveau des Vorjahres gehalten. Der Industriedienstleister wies ein EBITA von 9 Millionen Euro aus. Im ersten Quartal legte der Konzernumsatz 15 Prozent auf 961 Millionen Euro zu. Entsprechend belief sich die EBITA-Marge auf 0,9 (Vorjahr: 1,1) Prozent. Das Konzernergebnis belief sich auf minus 6 (Vorjahr: plus 10) Millionen Euro. Der Auftragseingang legte um 12 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro zu. Bilfinger bestätigte den Ausblick.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

hat im ersten Quartal weniger verdient und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Der Vorsteuergewinn der Bank sank auf 42 (52) Millionen Euro. Unter dem Strich blieben 36 Millionen Euro übrig. Die Einnahmen stiegen leicht auf 149 (146) Millionen Euro. Die Risikovorsorge stieg auf 18 (10) Millionen Euro. Im laufenden Jahr rechnet die Bank mit weiterhin einem Vorsteuergewinn von 200 bis 220 (242) Millionen Euro. Sie plant dabei mit höheren Aufwendungen für den Ausbau des Geschäfts.

K+S

hat mit Hilfe von teils erheblichen Preiserhöhungen trotz erhöhter Kosten für Energie, Logistik und Material seinen Gewinn zum Jahresauftakt stark gesteigert. Das EBITDA fiel mit 524 Millionen Euro im ersten Quartal mehr als vier Mal so hoch aus wie im Vorjahr (126 Millionen Euro). Analysten hatten mit 514 Millionen Euro gerechnet. Die kurz vor Ostern angehobene Jahresprognose von 2,3 bis 2,6 Milliarden Euro EBITDA bestätigte K+S. Voraussetzung sei allerdings, dass es nicht zu Einschränkungen bei der Gasversorgung komme.

LEG IMMOBILIEN

hat im ersten Quartal operativ mehr verdient und dabei von einem höheren Ergebnisbeitrag aus Vermietung und Verpachtung profitiert. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bestätigt mit einem operativen Gewinn vor laufenden Zinsen und Steuern (FFO I) von 475 bis 490 Millionen Euro. Im ersten Quartal stieg der FFO I auf 121,4 (104,1) Millionen Euro.

SIEMENS ENERGY

