Sehr fest - Für Bayer ging es um 6,2 Prozent nach unten wegen einer ungünstigen Entwicklung im Glyphosat-Fall Hardeman in den USA. Allianz zogen um 5,9 Prozent an. "Der Markt setzt auf einen Schlussstrich bei den Entschädigungszahlungen in den USA", so ein Händler mit Blick auf eine weitere Rückstellung. Positiv kam an, dass dies die Dividendenpolitik nicht berühren soll. Auch erste Geschäftszahlen fielen positiv aus. Eon (+3,8%) verdiente operativ zwar weniger, das war aber so erwartet worden. Citi zeigte sich derweil überrascht vom Ausmaß der Prognosesenkung bei Siemens Energy, die Aktie gab um 2,7 Prozent nach. Thyssenkrupp (+11,2%) hob nach starken Gewinnzuwächsen die Prognose teilweise an. Investitionen sowie gestiegene Aufwendungen führten bei Evotec zu einem Rückgang des operativen Gewinns, die Aktie fiel um 10,6 Prozent. Corestate brachen nach dem Kursrutsch des Vortags mit Refinanzierungsproblemen um weitere 30 Prozent ein.

Mit der stark nachgebenden Wall Street geriet der deutsche Markt nachbörslich unter Druck. Instone sackten um 7,4 Prozent ab. Das Unternehmen hat seine Finanzprognose für das laufende Jahr zurückgezogen. Lang & Schwarz fielen um 11,6 Prozent. Der Vorstandsvorsitzende Andre Bütow ist vom Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung "aus wichtigem Grund" abberufen worden. Dies steht den weiteren Angaben zufolge im Zusammenhang mit der laufenden steuerlichen Prüfung von Geschäften der Jahre 2007 bis 2011.

Schwach - Nach einem volatilen Handelstag schlossen die Indizes klar im Minus, nachdem die US-Inflationsdaten für April im Tagesverlauf zunehmend negativ interpretiert worden waren. Electronic Arts stiegen um 8 Prozent. Zwar waren die Geschäftszahlen wenig überzeugend ausgefallen, die Anleger konzentrierten sich aber auf die neuen Spiele, die das Unternehmen zugleich ankündigte. Roblox zogen um 3,4 Prozent an, nachdem der Anbieter von Online-Spielen für das erste Quartal einen höheren Verlust ausgewiesen hatte als erwartet, aber auch neue Geschäftsfelder in Aussicht stellte. Unity Software (-37%) traf zwar mit den Erstquartalszahlen die Erwartungen getroffen, doch gab der Entwickler von Software für Videospiele eine enttäuschende Umsatzprognose ab. Abseits der Spielebranche legte auch das Steuerberatungsunternehmen H&R (+19,5%) Block Geschäftszahlen vor, die gut ankamen. Dagegen reagierte die Aktie von Eastman Kodak (-22%) negativ auf die Erstquartalszahlen.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,65 +3,3 2,61 191,8

5 Jahre 2,89 -2,6 2,91 162,9

7 Jahre 2,94 -5,0 2,99 149,9

10 Jahre 2,92 -7,0 2,99 141,2

30 Jahre 3,03 -10,5 3,13 112,5

Die US-Renditen tendierten uneinheitlich. Am kurzen Ende legten sie nach den etwas stärker als gedacht gestiegenen Verbraucherpreisdaten für April und daher weitere zu erwartende kräftige Leitzinserhöhungen zu, im mittleren und längeren Bereich gaben sie nach, weil Sicherheit gesucht war. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 7 Basispunkte.

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 18:55 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0513 -0,0% 1,0516 1,0530 -7,5%

EUR/JPY 136,32 -0,3% 136,66 136,72 +4,2%

EUR/CHF 1,0473 +0,2% 1,0062 1,0444 +1,0%

EUR/GBP 0,8611 +0,3% 0,8584 0,8574 +2,5%

USD/JPY 129,66 -0,2% 129,97 129,82 +12,6%

GBP/USD 1,2208 -0,4% 1,2252 1,2282 -9,8%

USD/CNH 6,7941 +0,5% 6,7581 6,7526 +6,9%

BTC/USD 27.046,30 -6,6% 28.971,41 30.175,79 -41,5%

Der Dollar absolvierte eine Berg- und Talfahrt, je nach Interpretation der Inflationsdaten. Am Ende notierte der Dollar-Index gut behauptet.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 104,04 105,71 -1,6% -1,67 +41,8%

Brent/ICE 105,99 107,51 -1,4% -1,52 +39,5%

Die Erdölpreise zogen massiv an um rund 5 Prozent. Sollten in China die Lockdowns gelockert oder gar aufgehoben werden, dürfte dies die Nachfrage nach ÖL beflügeln, hieß es. Und sollte der EU ein Embargo russischen Öls gelingen, wären russische Unternehmen gezwungen, die Förderung zu drosseln, denn das Land könne nicht seine EU-Exporte komplett umlenken, weil dafür die die Infrastruktur fehle. Daher dürfte sich das globale Angebot verknappen, hieß es weiter.

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.851,93 1.852,46 -0,0% -0,54 +1,2%

Silber (Spot) 21,38 21,58 -0,9% -0,20 -8,3%

Platin (Spot) 990,50 994,78 -0,4% -4,28 +2,1%

Kupfer-Future 4,15 4,21 -1,5% -0,06 -6,8%

Der Goldpreis (+0,8%) legte zu, weil das Edelmetall als klassischer Inflationsschutz gefragt gewesen sei, so Teilnehmer.

- Das international isolierte Nordkorea hat den ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie vor über zwei Jahren vermeldet. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA erklärte am Donnerstag, es handle sich um einen "schweren nationalen Notfall". Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un kündigte landesweite Lockdowns an.

- Die Bundesregierung verzögert offenbar die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, indem sie die Regierung in Kiew über die Abläufe im Unklaren lässt. Bislang hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) der ukrainischen Regierung zumindest nicht mitgeteilt, dass Kiew die Flugabwehrpanzer Gepard selbst bei dem Rüstungskonzern Krauss-Maffei Wegmann (KMW) bestellen müsste, so die Zeitung Welt mit Verweis auf Kiewer Regierungskreise.

- Russland hat Sanktionen gegen mehr als 30 Energiefirmen in der Europäischen Union (EU), den USA und in Singapur verhängt. Auf der am Mittwoch vom Kreml veröffentlichten Liste finden sich unter anderem eine ganze Reihe von Unternehmen von Gazprom Germania. Für den deutschen Tochterkonzern des staatlichen russischen Energieriesen Gazprom hatte das Bundeswirtschaftsministerium Anfang April die Bundesnetzagentur vorübergehend als Treuhänderin eingesetzt.

Der Präsident der Fed von St. Louis, James Bullard, ist mit dem Plan zufrieden, die Zinssätze bei den nächsten beiden Sitzungen um jeweils 50 Basispunkte anzuheben. Bullard gehörte in diesem Jahr zu den führenden Befürwortern aggressiver Zinserhöhungen. "Ich denke, das ist ein guter Richtwert für den Moment", sagte er und würde es gerne sehen, wenn der Leitzins bis Ende des Jahres auf 3,5 Prozent steigen würde.

ALLIANZ

Im Auftaktvierteljahr sank der operative Gewinn nicht so deutlich wie von Analysten befürchtet, wie Allianz bereits am Vortag bekanntgegeben hatte. Die neuerliche Rückstellung schmälerte den Nettogewinn um 1,6 Milliarden Euro. Er fiel auf 669 Millionen Euro von 2,6 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis sank dagegen nur leicht auf 3,24 von 3,34 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 3 Milliarden gerechnet. Allianz rechnet 2022 weiter mit einem operativen Gewinn auf Vorjahresniveau von 13,4 Milliarden Euro, wobei Abweichungen von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind.

DEUTSCHE BANK

hält trotz des höheren Kostendrucks an ihrer Renditeerwartung von 8 Prozent für 2022 fest. "Wir sind weiterhin zuversichtlich, dieses Ziel auch am Jahresende zu erreichen", sagte CEO Sewing.

HEIDELBERGCEMENT

ist zu Jahresbeginn mit Hilfe von Preiserhöhungen zwar deutlich gewachsen, der starke Anstieg der Kosten für Energie und Transport sorgte jedoch für rückläufige Gewinne. Heidelbergcement bestätigte die Prognose für 2022 und rechnet auf vergleichbarer Basis weiter mit deutlichem Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr (18,7 Milliarden Euro) sowie einem leichten Plus beim Ergebnis des laufenden Geschäfts. Das Unternehmen will zur Eindämmung der steigenden Kosten die Preise noch deutlich stärker anheben als im vergangenen Herbst angekündigt.

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und Konsensschätzungen im Überblick (in Millionen Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q22 ggVj 1Q22 ggVj 1Q21

Umsatz 4.427 +12% 4.301 +9% 3.958

Ergebnis laufendes Geschäft* 394 -27% 363 -33% 538

Ergebnis laufendes Geschäft-Marge* 8,9 -- 8,4 -- 13,6

Ergebnis laufendes Geschäft 91 -59% 51 -77% 223

- * vor Abschreibungen

MERCK KGAA

Nachfolgend die Erstquartalszahlen und Konsensschätzungen im Überblick (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q22 ggVj 1Q22 ggVj 1Q21

Gesamtumsatz 5.198 +12% 5.179 +12% 4.631

EBITDA* 1.629 +8% 1.623 +7% 1.511

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 1.047 +10% 1.032 +9% 949

Ergebnis nach Steuern/Dritten 880 +18% 880 +18% 747

Ergebnis je Aktie* 2,41 +11% 2,36 +8% 2,18

Ergebnis je Aktie 2,02 +17% 2,03 +18% 1,72

- * vor Sondereinflüssen

