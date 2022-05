+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0745 -0,3% 1,0778 1,0782 -5,5%

EUR/JPY 137,54 -0,0% 137,57 137,49 +5,1%

EUR/CHF 1,0315 -0,1% 1,0441 1,0323 -0,6%

EUR/GBP 0,8519 +0,0% 0,8517 0,8519 +1,4%

USD/JPY 128,00 +0,3% 127,64 127,50 +11,2%

GBP/USD 1,2613 -0,3% 1,2654 1,2659 -6,8%

USD/CNH 6,6766 +0,1% 6,6706 6,6717 +5,1%

Bitcoin

BTC/USD 31.685,32 -0,3% 31.785,10 30.577,73 -31,5%

Am Devisenmarkt gab der Dollar nach. Der Dollar-Index fiel um 0,3 Prozent. Die Spekulation über eine Pause der US-Notenbank in ihrem Zinserhöhungszyklus in den kommenden Monaten bei gleichzeitigem Start der Zinserhöhungen der EZB treibt laut den Analysten der ING den Euro an. Der Gemeinschaftswährung dürfte aber im Bereich um 1,08 Dollar erstmal die Luft ausgehen. Der Euro stieg um 0,4 Prozent auf 1,0780 Dollar.

Der Dollar neigt am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft weiter zur Schwäche, wenngleich der Greenback zu Euro und Yen zulegt. Die Yen-Schwäche wird mit besser als befürchtet ausgefallenen China-Daten begründet. Diese reduzierten die Risikoaversion etwas, heißt es im Handel.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 118,82 115,07 +3,3% 3,75 +63,3%

Brent/ICE 123,34 121,67 +1,4% 1,67 +62,3%

Mögliche Angebotsverknappungen und die Spekulation auf eine steigende Nachfrage trieben die Erdölpreise auf die höchsten Stände seit über zwei Monaten. Händler verwiesen auf die gelockerten Corona-Beschränkungen in China und die Stimuli dort zur Ankurbelung der Konjunktur. Die besonders hart getroffene Wirtschaftsmetropole Schanghai will bis Juni alle Beschränkungen im produzierenden Gewerbe aufheben. Laut den Analysten von DNB Markets werden damit Nachfragespekulationen am Markt entfacht.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.851,81 1.856,57 -0,3% -4,76 +1,2%

Silber (Spot) 21,86 21,97 -0,5% -0,11 -6,2%

Platin (Spot) 961,98 962,00 -0,0% -0,02 -0,9%

Kupfer-Future 4,35 4,31 +1,0% +0,04 -2,1%

Der Goldpreis profitierte vom schwächeren Dollar. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,2 Prozent auf 1.857 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Russland ist nach den Worten von Präsident Wladimir Putin zu einer Zusammenarbeit mit der Türkei bereit, um den freien Warenverkehr im Schwarzen Meer zu ermöglichen. Bei einem Telefonat mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan betonte Putin nach Angaben eines Kreml-Sprechers am Montag die Bereitschaft "mit den türkischen Partnern den Schiffsverkehr ohne Beschränkungen zu erleichtern". Dies beziehe auch "den Export von Getreide aus ukrainischen Häfen" mit ein.

- Der russische Energiekonzern Gazprom stoppt nach Angaben des niederländischen Energieversorgers Gasterra seine Gaslieferungen an das Unternehmen. Grund dafür sei die Weigerung von Gasterra, Lieferungen in Rubel zu zahlen, teilte das niederländische Unternehmen am Montag in Groningen mit. Als Reaktion darauf habe Gazprom erklärt, "die Lieferung mit Wirkung zum 31. Mai 2022 einzustellen".

IRAN-KONFLIKT

Die USA und Griechenland haben den Iran aufgefordert, zwei festgesetzte griechische Öl-Tanker unverzüglich freizugeben. Der Iran müsse die beiden Schiffe, ihre Ladung und die Besatzung umgehend freigeben, forderten US-Außenminister Antony Blinken und sein griechischer Kollege Nikos Dendias. Die fortgesetzte "Belästigung" fremder Schiffe und Einmischung in den Schiffsverkehr durch den Iran seien "eine Bedrohung der maritimen Sicherheit und globalen Wirtschaft", erklärte US-Außenamtssprecher Ned Price. Die iranischen Revolutionsgarden hatten die griechischen Tanker am Freitag beschlagnahmt.

KONJUNKTUR JAPAN

Industrieproduktion Apr -1,3% (PROG: -0,2%) gg Vm

Arbeitslosenquote Apr 2,5% (PROG: 2,6%)

Einzelhandelsumsatz Apr +2,9% gg Vorjahr

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Index Frühindikatoren Apr 99,3 (März: 99,6)

WIRTSCHAFTSPRÜFER GROßBRITANNIEN

Nach mehreren Finanzskandalen will die britische Regierung Wirtschaftsprüfer strenger regulieren. Sie erklärte, sie wolle "das Risiko eines plötzlichen Konkurses großer Unternehmen verringern, Arbeitsplätze schützen und den Ruf des Vereinigten Königreichs stärken". Allerdings sind die Regierungspläne gegenüber den ursprünglichen Ambitionen deutlich entschärft, was Medienberichten zufolge auf den starken Einfluss der Finanzbranche zurückzuführen ist.

TABAKBRANCHE

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat der Tabakindustrie vorgeworfen, einer der "größten Umweltverschmutzer der Welt" zu sein. In ihrem zum Weltnichtrauchertag veröffentlichten Bericht forderte die UN-Agentur, die Industrie für die Umweltschäden durch Abholzung, Emissionen und Zigarettenstummel zur Kasse zu bitten. Die Zigarettenhersteller sind demnach für den Verlust von etwa 600 Millionen Bäumen pro Jahr verantwortlich - 5 Prozent der weltweiten Entwaldung.

ADLER GROUP

Der skandalgeschüttelte Immobilienkonzern hat im ersten Quartal wegen des Verkaufs zahlreicher Objekte deutlich weniger eingenommen als im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich stand wegen hoher Aufwendungen etwa wegen Wertberichtigungen ein Verlust. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte die Adler Group, die nach einer Nullrunde für 2022 wieder eine Dividende anpeilt. Die Nettomieterträge sanken in den drei Monaten auf 71,1 Millionen Euro von 84,3 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der FFO 1 ging auf 28,7 Millionen Euro von 32,2 Millionen Euro zurück.

CELLNEX

Die Cellnex Telecom SA prüft den Erwerb einer Beteiligung an dem Betreiber von Telekominfrastruktur der Deutschen Telekom AG in Deutschland und Österreich. Das spanische Unternehmen teilte mit, dass ein möglicher Erwerb einen anderen Investitionspartner einbeziehen könnte, wie bereits im April angekündigt.

ZUR ROSE

Betül Susamis Unaran, Chief Strategy and Digital Officer sowie Mitglied der Konzernleitung, verlässt Zur Rose. Die Entwicklung strategischer Partnerschaften soll unter der Leitung von Anouk Robert, Group Director Partnerships and Branding, fortgeführt werden.

