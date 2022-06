- Die Sanktionen des Kreml gegen Gazprom Germania und deren Tochterfirmen könnten deutsche Steuerzahler und Gasverbraucher laut einem Zeitungsbericht mit Zusatzkosten von mehr als 5 Milliarden Euro im Jahr belasten. Weil Russland nicht mehr an die deutsche Firma liefert, muss Ersatz beschafft werden. Ein Teil der dabei entstehenden Mehrkosten soll ab Oktober in Form einer Gas-Umlage auf die Energieversorger und damit die Endkunden abgewälzt werden, berichtet die Welt am Sonntag. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wollte die konkrete Höhe der Kosten, die durch die Gegensanktionen Moskaus entstehen, gegenüber der Welt am Sonntag nicht kommentieren.

- Die Schweiz hat ihre Blockadehaltung beim Export von schweizerischen Waffen über Drittländer an die Ukraine bekräftigt. Aufgrund "des neutralitätsrechtlichen Gleichbehandlungsgebots" könne Bern der Lieferung von Munition und Radschützenpanzern aus Deutschland und Dänemark an Kiew nicht zustimmen, teilte der Bundesrat mit.

SINGULUS

hat im vergangenen Geschäftsjahr vorläufige und ungeprüfte Umsatzerlöse von 64 bis 68 (Vorjahr 29,9) Millionen Euro erzielt bei einem EBIT von minus 12 bis minus 16 (Vorjahr: minus 39) Millionen Euro. Der Auftragseingang lag bei 111,5 (83,9) Millionen Euro. Im ersten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 21,4 (14,6) Millionen Euro und das EBIT bei plus 0,1 (minus 3,3) Millionen Euro. Der Auftragseingang erreichte 6,5 (7,9) Millionen Euro.

BOEING

Probleme in der Lieferkette veranlassen Boeing dazu, die Produktion der 737 Max für etwa 10 Tage zu pausieren, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Dem Flugzeughersteller erschwert das, die Nachfrage nach neuen Flugzeugen zu befriedigen.

STELLANTIS

Fiat Chrysler hat sich im Dieselskandal des Betrugs für schuldig bekannt und der Zahlung einer Geldstrafe von 300 Millionen Dollar zugestimmt. Fiat Chrysler wurde beschuldigt, "Abschalteinrichtungen" in Dieselautos eingebaut zu haben, um Abgasnormen zu umgehen.

