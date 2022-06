Die australische Zentralbank hat ihren Leitzins stärker als erwartet angehoben und damit Entschlossenheit gezeigt, auf die sich verschlechternden Inflationsaussichten zu reagieren. Zugleich signalisierte die Reserve Bank of Australia, dass weitere Straffungen bevorstehen. Der Leitzins wurde um 50 Basispunkte auf 0,85 Prozent angehoben. Die Erhöhung folgte auf eine Anhebung im Mai, die erste der RBA seit mehr als zehn Jahren. Die meisten Ökonomen hatten nur eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet.

ISRAEL -Politik

Die Opposition hat Israels Ministerpräsident Naftali Bennett bei einer Routine-Abstimmung im Parlament eine Niederlage beigefügt. Am Montag stimmten 58 Abgeordnete gegen die Verlängerung eines Gesetzes, das Siedlern im besetzten Westjordanland die gleichen Rechte wie Bürgern im Rest des israelischen Territoriums einräumt. Beobachtern zufolge handelte es sich vielmehr um einen Versuch des ehemaligen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, die Regierung zu schwächen.

UKRAINE-BLOG

US-Außenminister Antony Blinken hat den Verdacht geäußert, dass Russland ukrainisches Getreide für den eigenen Profit stiehlt. Berichte, wonach Russland ukrainisches Getreide beschlagnahmt, um dieses selbst zu verkaufen, nannte Blinken "glaubwürdig". Er erhob außerdem den Vorwurf, dass Moskau durch die Blockade ukrainischer Getreideausfuhren die Welt "erpressen" wolle.

- Im Kampf um die strategisch wichtige Stadt Sjewjerodonezk in der Ostukraine erscheint die Lage der ukrainischen Kräfte zunehmend schwierig. Der Bürgermeister der Stadt, Oleksandr Striuk, erklärte, die Lage ändere sich "stündlich". Es gebe "intensive Straßenkämpfe", die russischen Truppen setzten zudem "Luftschläge und schwere Artillerie ein".

APPLE

will ab Herbst US-Kunden den Kauf mit Ratenzahlung anbieten. Nutzer des Zahlungsdienstes Apple Pay sollen einen Kauf in vier Raten über sechs Wochen hinweg "ohne Zinsen oder Gebühren jeglicher Art" bezahlen können. Apple will dafür mit dem Zahlungsdienstleister Mastercard zusammenarbeiten. Auf dem Markt für Ratenzahlungen tummeln sich bereits zahlreiche Anbieter wie Affirm, Afterpay, Klarna und PayPal.

MEDIASET ESPANA

Die MFE-Mediaforeurope NV erhöht ihr Angebot zur Übernahme aller verbleibenden Anteile an der spanischen Tochtergesellschaft Mediaset Espana Comunicacion SA. Deren Vorstand habe zugestimmt, das neue Angebot zu empfehlen, teilte der italienische Fernsehsender mit. MFE erhöht den Baranteil des Angebots von zuvor 1,86 Euro auf 2,16 Euro pro Aktie, um die Kontrolle über die verbleibenden rund 44 Prozent der Anteile an Mediaset Espana zu übernehmen, die das Unternehmen noch nicht besitzt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2022 01:33 ET (05:33 GMT)