METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.853,78 1.853,43 +0,0% +0,35 +1,3%

Silber (Spot) 22,11 22,06 +0,2% +0,05 -5,2%

Platin (Spot) 1.007,49 1.009,50 -0,2% -2,01 +3,8%

Kupfer-Future 4,43 4,45 -0,6% -0,03 -0,3%

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

BULGARIEN - Politik

In Bulgarien ist der Streit in der Regierungskoalition eskaliert. Die populistische ITN-Partei verkündete ihren Rückzug aus dem von Ministerpräsident Kiril Petkow angeführten Vierer-Bündnis, der Regierungschef schlug daraufhin die Bildung einer Minderheitsregierung vor.

CHINA - Konjunktur

Mit dem Herunterfahren der coronabedingten Lockdown-Maßnahmen haben sich auch die chinesischen Exporte erholt. Die Ausfuhren stiegen im Mai um 16,9 (April: 3,9) Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ökonomen hatten mit 8,0 Prozent gerechnet. Die Importe legten im Mai um 4,1 Prozent zu nach einer Stagnation im Vormonat. Hier hatten die Volkswirte 2,5 Prozent prognostiziert.

NIEDERLANDE - Inflation

Die Inflationsrate in den Niederlanden erreichte im Mai 8,8 Prozent, nach 9,6 Prozent im April.

SPANIEN / MAROKKO / ALGERIEN

Im Streit über die von Marokko kontrollierte Westsahara hat Algerien ein seit 2002 bestehendes Abkommen mit Spanien aufgekündigt. Das Abkommen sollte zur Intensivierung der politischen, wirtschaftlichen, finanziellen und verteidigungspolitischen Zusammenarbeit dienen. Madrid hatte im März den marokkanischen Autonomie-Plan für die Westsahara anerkannt.

AUTOMOBILINDUSTRIE

Ein Ende des Verbrennungsmotors für Pkw ist wahrscheinlicher geworden. Das EU-Parlament stimmte dafür, ab 2035 nur noch Privat-Pkw und leichte Nutzfahrzeuge ohne Diesel- oder Benzinantrieb neu zuzulassen.

MERCK KGAA

hat Anleihen im Volumen von 1,0 Milliarden Euro platziert.

HOCHTIEF

hat den Platzierungspreis für die neuen Aktien aus der am Vorabend angekündigten Kapitalerhöhung auf je 57,50 Euro festgelegt. Mit der Ausgabe von rund 7,065 Millionen Aktien erlöst der Konzern rund 406 Millionen Euro. Dem Mehrheitsaktionär ACS wurden 85 Prozent der neuen Aktien zugeteilt. Die Einnahmen sollen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis verwendet werden, indem ein Teil der für die vollständige Übernahme der australischen Tochter Cimic aufgenommenen Finanzierung zurückgeführt wird.

CUREVAC

übernimmt für 32 Millionen Euro in Curevac-Aktien Frame Cancer Therapeutics, ein biopharmazeutisches Übernehmen, das sich "auf fortschrittliche Genomik und Bioinformatik konzentriert, um sowohl einzigartige als auch verbreitete Neoantigene für verschiedene Krebsarten zu identifizieren".

CREDIT SUISSE / STATE STREET

Der US-Finanzdienstleister State Street hat es abgelehnt, einen Bericht über ein mögliches Übernahmeangebot für die Credit Suisse Group weiter zu kommentieren. Das Schweizer Finanzportal Inside Paradeplatz hatte zuvor berichtet, dass State Street den Credit-Suisse-Aktionären 9 Franken pro Aktie bieten könnte.

FERRERO

Im Rahmen ihrer Untersuchungen wegen eines Salmonellen-Ausbruchs bei Kinder-Schokoladenprodukten haben belgische und luxemburgische Ermittlungsbehörden am Mittwoch mehrere Standorte des Süßwarenkonzerns durchsucht.

INTEL

Der Chipriese passt angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheit einige kurzfristige Ausgabenpläne an. Als Teil der Beschränkungen seiner Ausgaben hat Intel einen temporären Einstellungsstopp bei seiner Client Computing Group verhängt, wie ein Informant sagt. Dieser Konzernbereich stellt Chips für Produkte wie Laptops her, deren Nachfrage derzeit schwächelt. Der Marktforscher International Data Corp hat seinen Ausblick für die globalen PC-Verkäufe in diesem Jahr um 7 Prozent gesenkt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2022 01:32 ET (05:32 GMT)