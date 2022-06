Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI fiel um 0,7 Prozent auf 120,67 Dollar. Die Akteure befürchteten einen abnehmenden Ölbedarf, sollten die sich abzeichnenden Zinserhöhungen die Konjunktur abwürgen. Außerdem wurden neue Lockdowns aus Schanghai gemeldet. Diese dürften die Nachfrage aus China drücken.

Konjunktursorgen stützten den Goldpreis, trotz anziehender Marktzinsen und des sehr festen Greenback. Die Feinunze verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 1.872 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG UND FOLGEN

- Bundeskanzler Olaf Scholz hat Ostdeutschland Unterstützung

bei der Bewältigung der Folgen aus den Russland-Sanktionen zugesagt. "Wir haben von Beginn an gesagt: Wir tun nichts, was uns mehr schadet als Putin", sagte Scholz am Sonntagabend beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow laut vorab verbreitetem Redetext. "Dabei haben wir immer auch Ostdeutschland im Blick, das aufgrund seiner Geschichte und Geographie natürlich andere Voraussetzungen hat in Sachen Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit von Energie."

- Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) plant einem Medienbericht zufolge noch vor dem G7-Gipfel Ende Juni eine gemeinsame Reise nach Kiew mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi.

- EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist zu Gesprächen über die EU-Beitrittsbewerbung der Ukraine in Kiew eingetroffen. Gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wolle sie eine "Bestandsaufnahme der gemeinsamen Arbeit machen, die mit Blick auf den Wiederaufbau und die Fortschritte der Ukraine auf ihrem europäischen Weg nötig sind", schrieb von der Leyen am Samstag bei ihrer Ankunft in Kiew.

- BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller ist einer der heftigsten Gegner eines Gasembargos gegen Russland. Es gehe ihm dabei nicht nur um BASF, sondern um die industrielle Stärke Deutschlands, sagte er der Süddeutschen Zeitung (SZ - Wochenendausgabe). Für das russische Gas gäbe es so schnell keinen Ersatz.

BMW

Der BMW-Konzern prüft eine Ausweitung seiner Autoexporte aus China. Nach Informationen des Handelsblatts aus Konzernkreisen knnte der gemeinsam mit Great Wall geplante elektrische Mini auch in die USA exportiert werden. Bislang sollten die in China gebauten Autos vornehmlich in China verkauft werden.

RHEINMETALL

Aufgrund der hohen Nachfrage nach militärischer Ausrüstung will Rheinmetall die Kapazitäten erhöhen. "Wir rechnen mit deutlich steigenden Umsätzen in der Größenordnung von bis zu 20 Prozent im Jahr und sind nun dabei, unsere Kapazitäten hochzufahren", sagte Vorstandsvorsitzender Armin Pappberger der Zeitung "Bild am Sonntag".

HAPAG-LLOYD

sieht nach dem Anstieg der Frachtraten erste Zeichen für eine abkühlende Nachfrage. Generell habe sich die Entwicklung bei den Frachtraten etwas entspannt, sagte CEO Rolf Habben Jansen.

TOTALENERGIES

hat von Katar als erstes ausländisches Unternehmen den Zuschlag für die gemeinsame Erschließung des größten Erdgasfeldes der Welt erhalten. Wie Katars Energieminister Saad Scherida al-Kaabi am Sonntag mitteilte, wird TotalEnergies 6,25 Prozent der Anteile an dem Projekt halten, durch das Katar seine Erdgasförderung bis 2027 um 60 Prozent steigern will.

