+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0433 +0,2% 1,0409 1,0434 -8,2%

EUR/JPY 140,46 +0,4% 139,92 139,96 +7,3%

EUR/CHF 1,0383 -0,0% 1,0024 1,0399 +0,1%

EUR/GBP 0,8556 -0,2% 0,8577 0,8578 +1,8%

USD/JPY 134,62 +0,1% 134,42 134,14 +16,9%

GBP/USD 1,2194 +0,5% 1,2136 1,2165 -9,9%

USD/CNH 6,7504 -0,5% 6,7810 6,7702 +6,2%

Bitcoin

BTC/USD 22.151,14 -3,8% 23.017,80 23.100,82 -52,1%

Die Verunsicherung trieb Anleger weiter in den als Fluchtwährung in Krisenzeiten beliebten Dollar - auch getrieben durch die gestiegenen Marktzinsen. Der Dollarindex schoss um weitere 1 Prozent empor. Kryptowährungen wurden derweil heftig abverkauft.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 120,74 120,93 -0,2% -0,19 +65,9%

Brent/ICE 122,11 122,27 -0,1% -0,16 +61,9%

Die Ölpreise wurden zunächst belastet von Spekulationen über eine nachlassende Nachfrage angesichts der drohenden Rezession, aber auch durch neuerliche Lockdowns in China. Darüber hinaus wurde spekuliert, US-Präsident Joe Biden könnte in Saudi-Arabien darauf dringen, dass das Erdölkartell Opec mehr fördert und so die Preise drückt. Doch sorgten Berichte über eine drastische Förderreduzierung in Libyen für eine Erholung der Erdölpreise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.826,83 1.819,20 +0,4% +7,63 -0,2%

Silber (Spot) 21,21 21,08 +0,6% +0,13 -9,0%

Platin (Spot) 945,17 936,28 +1,0% +8,90 -2,6%

Kupfer-Future 4,22 4,21 +0,3% +0,01 -4,9%

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer ist nach Einschätzung der US-Arzneimittelbehörde FDA bei Kleinkindern unter fünf Jahren sicher und wirksam.

POLEN

hat eine der EU versprochene Reform des umstrittenen Disziplinarsystems für Richter gesetzlich umgesetzt. Präsident Andrzej Duda unterzeichnete am Montag das entsprechende Gesetz, mit dem eine Disziplinarkammer für Richter am Obersten Gerichtshofsystem abgeschafft wird.

VEREINIGUNG COCKPIT

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit zieht unter das Dach des DBB Beamtenbundes. Der DBB-Bundesvorstand beschloss die Aufnahme des Berufsverbandes mit seinen rund 9.600 Mitgliedern, wie der DBB als Dachverband von Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes und des privaten Dienstleistungssektors mitteilte.

ZALANDO

kauft sich in den Berliner Streetware-Blog Highsnobiety ein. Der Online-Modehändler übernimmt die Mehrheit an der Medienplattform mit angeschlossenem Online-Shop, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung beider Seiten heißt. Highsnobiety-Gründer David Fischer bleibt mit einer Minderheitsbeteiligung an Bord. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

FRAPORT

Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen hat im Mai einen neuen Höchstwert seit Ausbruch der Corona-Pandemie erreicht. Wie der Betreiber Fraport mitteilte, flogen im vergangenen Monat rund 4,6 Millionen Passagiere über den Flughafen Frankfurt, und damit 267,4 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Getrieben wurde das Passagieraufkommen vor allem von der anhaltend hohen Nachfrage nach Urlaubsflügen. Allerdings lagen die Passagierzahlen noch 26,4 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von Mai 2019.

HORNBACH

kann seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr wegen Lieferkettenproblemen und hoher Preise nicht halten. Das bereinigte EBIT dürfte 2022/23 um einen niedrigen zweistelligen Prozentwert sinken, teilte die Hornbach Holding AG & Co. KGaA mit. Bisher hatte das im SDAX notierte Unternehmen für die zwölf Monate per Ende Februar mit einem leichten Rückgang gerechnet. Der Umsatz soll wie geplant leicht steigen.

RYANAIR

Spanische Gewerkschaften haben Ryanair-Mitarbeiter zum Beginn der Sommerferien zum Streik aufgerufen. Die spanischen Beschäftigten der irischen Billigairline sollten vom 24. Juni bis 2. Juli die Arbeit niederlegen, teilten die Gewerkschaften USO und SITCPLA mit. Die Gewerkschaften fordern "menschenwürdige Arbeitsbedingungen für das gesamte Personal" der Fluggesellschaft.

AMAZON

will in einer Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien mit der Paketlieferung per Drohne beginnen. "Später in diesem Jahr" könnten sich die Einwohner der Stadt Lockerford "für eine kostenlose Lieferung per Drohne anmelden", erklärte der Konzern am Montag.

===

