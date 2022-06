- Nach Deutschland wollen nun auch die Niederlande wegen der gedrosselten russischen Gaslieferungen verstärkt auf Kohlekraftwerke setzen. Energieminister Rob Jetten kündigte am Montag in Den Haag die Aufhebung aller zuvor beschlossenen Beschränkungen für Kohlekraftwerke an. Die Kraftwerke "können damit wieder mit voller Kapazität laufen statt mit maximal 35 Prozent", sagte er. Die Regierung rief zudem die erste Phase einer Gas-Krise, die Frühwarnung, aus.

- Die USA und verbündete Staaten verhandeln nach Angaben von US-Finanzministerin Janet Yellen über eine Preisobergrenze für Erdöl, um die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs einzudämmen und Russlands Einnahmen aus Öl-Exporten zu senken. Die Partner verhandelten darüber, wie sie "negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft verhindern" könnten, sagte Yellen bei einem Besuch in Kanada. Dänemark gab indes aus Sorge um seine Gasvorräte eine Frühwarnung heraus.

BEIERSDORF

Portugals Wettbewerbsbehörde hat gegen Beiersdorf sowie drei Supermarktketten Kartellstrafen im Zusammenhang mit Vorwürfen von Preisabsprachen im Einzelhandel verhängt. Wie die Autoridade da Concorrencia (AdC) am Montag mitteilte, soll der Nivea-Hersteller 4,4 Millionen Euro zahlen.

NORDEX

hat für das erste Quartal folgende Zahlen vorgelegt (in Millionen Euro, Ergebnis/Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET

1. QUARTAL 1Q22 ggVj 1Q21

Umsatz 933 -25% 1.251

EBITDA -89 -- 10

EBIT -131 -- -28

Konzernergebnis -151 -- -55

Ergebnis je Aktie k.A. -- -0,47

GENERALI

sucht offenbar nach einem Kompromisskandidaten für die Besetzung eines freien Sitzes im Board bei der anstehenden Sitzung am Mittwoch. "Am Mittwoch geht es vor allem darum, einen Kompromiss zu finden, mit dem sowohl die Mehrheit als auch die Minderheit im Verwaltungsrat zufrieden sind", sagte eine informierte Person. Ersetzt werden soll die Position von Francesco Gaetano Caltagirone, dem zweitgrößten Investor, der im Mai aus dem Board ausgetreten war.

IPO / DE NORA

Der italienische Elektrodenhersteller Industrie De Nora SpA strebt bei seinem geplanten Börsengang an der Euronext Mailand eine Bewertung von bis zu 3,28 Milliarden Euro an. Das Unternehmen teilte mit, es habe die indikative Preisspanne für das Emissionsangebot auf 13,50 bis 16,50 Euro pro Stammaktie festgelegt. Das impliziert eine Marktkapitalisierung nach der Kapitalerhöhung von etwa 2,72 bis 3,28 Milliarde Euro.

MONDELEZ

übernimmt den Energieriegel-Hersteller Clif Bar für mindestens 2,9 Milliarden US-Dollar.

JETBLUE AIRWAYS

hat sein Angebot für Spirit Airlines um 2 Dollar erhöht auf 33,50 Dollar. Spirit Airlines wird damit mit rund 3,64 Milliarden Dollar bewertet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2022 01:32 ET (05:32 GMT)