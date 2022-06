+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 0,00 110,65 0% 0,00 +52,0%

Brent/ICE 111,24 114,65 -3,0% -3,41 +47,5%

Die Ölpreise zogen etwas an. Der Preis für das Barrel der Sorte WTI erhöhte sich um 0,9 Prozent, der Brent-Preis notierte 0,4 Prozent fester. Jüngste chinesische Daten, die für Mai einen Rekord an Ölimporten ausweisen, deuteten darauf hin, dass die Nachfrage weiterhin stark ist, wie Marktstratege Jeffrey Halley von Oanda anmerkte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.825,53 1.833,01 -0,4% -7,49 -0,2%

Silber (Spot) 21,38 21,69 -1,4% -0,31 -8,3%

Platin (Spot) 938,50 942,04 -0,4% -3,54 -3,3%

Kupfer-Future 3,97 4,04 -1,8% -0,07 -10,8%

Gold stand im Schatten riskanterer Anlagen und gab leicht nach.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

WIRTSCHAFT DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor einer schweren wirtschaftlichen Krise gewarnt. "Es besteht die Gefahr einer sehr ernstzunehmenden Wirtschaftskrise aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise, aufgrund der Lieferketten-Probleme, aufgrund auch der Inflation", sagte er am Dienstagabend im ZDF-heute journal.

INTERNATIONALE ENERGIE-AGENTUR (IEA)

Die Investitionen in die weltweite Energieversorgung werden nach Einschätzung der Internationalen Energie-Agentur (IEA) in diesem Jahr stark steigen, angeführt von einer Ausweitung der sauberen Energien. Dennoch werden sich die Ausgaben aus ihrer Sicht als unzureichend erweisen, um die globalen Klimaziele zu erreichen oder die rasant steigenden Energiepreise in den Griff zu bekommen. Die jüngsten Zahlen, die Agentur in ihrem Jahresbericht veröffentlichte, deuten darauf hin, dass die Energieinvestitionen in beiderlei Hinsicht Probleme haben. "Die heutigen Trends bei den Energieinvestitionen zeigen, dass die Welt bei den Klimazielen und bei zuverlässiger und erschwinglicher Energie zurückbleibt", heißt es in dem Bericht.

ENERGIEPOLITIK DEUTSCHLAND

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat vor harten Folgen eines möglichen Lieferstopps von russischem Gas gewarnt, die schlimmer sein könnten als in der Corona-Krise. "Wenn wir nur mit halb vollen Speichern in den Winter gehen und der Gashahn abgedreht wird, dann reden wir über eine schwere Wirtschaftskrise, die Deutschland trifft, und über politische Maßnahmen, die schwer einschneiden, wo man nichts mehr richtig machen kann", erklärte er beim Tag der Industrie in Berlin.

TARIFEINIGUNG ZEITARBEITSBRANCHE

der Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns im Oktober haben sich die Tarifpartner in der Zeitarbeitsbranche auf neue Löhne geeinigt. Wie der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen (iGZ) am Dienstagabend mitteilte, soll der tarifliche Mindestlohn für Leiharbeiter in der Entgeltgruppe 1 von derzeit 10,88 Euro auf 12,43 Euro ansteigen. In der Entgeltgruppe 2a steigt der Lohn demnach von 11,60 Euro auf 12,63 Euro, in der Entgeltgruppe 2b von 12,20 Euro auf 12,93 Euro.

POLITIK ITALIEN

Italiens Außenminister Luigi Di Maio ist nach parteiinternen Streitigkeiten aus der Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) ausgetreten.

FED

Der Präsident der Richmond Fed, Thomas Barkin, hat seine Unterstützung für eine Zinserhöhung im Juli um 50 bis 75 Basispunkte signalisiert. Ein solcher Zinsschritt fühle sich "ziemlich vernünftig" an, sagte Barkin bei einem Gespräch, das von der National Association for Business Economics gesponsert wurde.

CREDIT SUISSE

Die Credit Suisse kommt möglicherweise um eine millionenschwere Entschädigungszahlung an einen reichen Kunden herum. Die Lebensversicherungstochter der Schweizer Großbank auf den Bermudas teilte mit, sie müsse aufgrund eines Schlupflochs im Gesellschaftsrecht der Bermudas die gerichtlich verhängte Summe von 607 Millionen US-Dollar nicht zahlen. Sollte ihre Anfechtungsklage in letzter Minute erfolgreich sein, würde das die Credit Suisse von einer hohen Verbindlichkeit befreien.

EASYJET

droht in Juli ein mehrtägiger Arbeitskampf in Spanien. Die in London börsennotierte Billigfluggesellschaft teilte mit, sie sei über einen neuntägigen Streik des Kabinenpersonals in Spanien, insbesondere an den Basen in Barcelona, Malaga und Palma de Mallorca, informiert worden.

GENERAL ELECTRIC

Bestimmte Investoren von General Electric können nun Ansprüche auf Entschädigung aus dem GE Fair Fund geltend machen. Aus dem Fonds werden Investoren entschädigt, die durch das Versäumnis des Konzerns, "wesentliche" Informationen im Zusammenhang mit seinem Energie- und Versicherungsgeschäft offenzulegen, "geschädigt" wurden. Dies betrifft den Angaben zufolge bestimmte Anleger, die zwischen dem 16. Oktober 2015 und dem 16. Januar 2018 GE-Aktien gekauft haben.

