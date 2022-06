Staatsanleihen waren angesichts der Rezessionssorgen als sichere Häfen gefragt. Die Rendite 10-jähriger Papiere fiel bei steigenden Notierungen um 12,9 Basispunkte auf 3,15 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

Am Devisenmarkt gab der Dollar mit den Aussagen von Powell nach. Der Dollarindex fiel um 0,3 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

Die Ölpreise gaben mit den Rezessionssorgen deutlich nach. Der Preis für das Barrel der Sorte WTI fiel um 3,9 Prozent, der Brent-Preis notierte 3,3 Prozent niedriger. US-Präsident Joe Biden plant derweil nach Angaben hochrangiger Regierungsbeamter, eine dreimonatige Aussetzung der Bundessteuern auf Benzin und Diesel zu fordern, um gegen die rekordhohen Benzinpreise im Land vorzugehen.

METALLE

Der Goldpreis bewegte sich auf dem Niveau des Vortags.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

WIRTSCHAFT DEUTSCHLAND

Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach Überzeugung von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) bereits in einer krisenhaften Lage. "Mein Eindruck ist, wir haben längst eine Wirtschaftskrise", sagte Lindner bei der 77. Bankwirtschaftlichen Tagung der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Berlin. Angesichts der Inflationsentwicklung könne der Preis nicht mehr seine marktwirtschaftliche Funktion erfüllen und für Effizienz sorgen. "In dieser Situation muss für die Politik die Bekämpfung der Inflation Priorität haben", hob Lindner hervor.

US- GELDPOLITIK

Der Bericht über die Verbraucherpreisinflation im Mai war laut Charles Evans, Präsident der Chicagoer Fed, eine "schlechte Nachricht". Sie hätten die Anhebung des Leitzinses um 0,75 Prozentpunkte, die größte Erhöhung seit 1994, rechtfertigt. Auf die Frage nach der nächsten Zinserhöhung der Fed im Juli sagte Evans, dass ein Schritt von 75 Basispunkten "ein sehr vernünftiger Ort für eine Diskussion" sei. Er sagte, eine Zinserhöhung um 1 Prozentpunkt sei nicht erforderlich. Die Daten könnten darauf hindeuten, dass ein Schritt von 50 Basispunkten "in Ordnung wäre".

FRANKREICH

Drei Tage nach der Schlappe seines Wahlbündnisses bei der Parlamentswahl hat sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zuversichtlich gezeigt, mit der starken Opposition bei wichtigen Themen zusammenarbeiten zu können. Es gebe eine große Bereitschaft, "bei wichtigen und dringenden Themen voranzukommen", sagte Macron in einer TV-Ansprache am Mittwoch in Paris. Vertreter der Opposition hätten die Bereitschaft signalisiert, bei Themen wie den Lebenshaltungskosten, Arbeitsplätzen oder der Energie- und Klimapolitik Fortschritte zu erzielen.

RUSSLAND

Russlands Staatschef Wladimir Putin dringt angesichts der westlichen Sanktionen gegen sein Land auf engere Beziehungen zu den sogenannten Brics-Ländern, zu denen neben Russland auch Brasilien, Indien, China und Südafrika zählen.

BULGARIEN

In Bulgarien ist die erst seit einem halben Jahr amtierende Regierung von Ministerpräsident Kiril Petkow durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt worden. 123 Abgeordnete votierten am Mittwochabend in Sofia für den von der größten Oppositionspartei Gerb eingebrachten Misstrauensantrag, 116 dagegen, wie Vize-Parlamentspräsident Miroslaw Iwanow mitteilte. Die Stimmen von mindestens 121 der 240 Abgeordneten waren erforderlich gewesen.

US-ÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,6 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 0,7 Millionen Barrel verzeichnet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,2 Millionen Barrel nach minus 2,2 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die wegen technischer Probelme erst am Donnerstag veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 3,7 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,5 Millionen Barrel.

NETFLIX

NBCUniversal und Google haben sich informierten Personen zufolge als Top-Kandidaten für eine Werbepartnerschaft mit Netflix herauskristallisiert, um dem Streaming-Anbieter beim Aufbau einer werbegestützten Ebene seines Dienstes zu helfen. Die Netflix Inc will ihre Einnahmen durch den Verkauf von Werbung im Zusammenhang mit ihren Inhalten steigern. Der Streaming-Dienst befindet sich noch in der frühen Phase dieser Entwicklung und hat in den vergangenen Wochen eine Reihe von Partnerschaften geprüft.

TESLA

Die neuen Tesla-Werke in Grünheide und Texas verlieren laut Konzernchef Elon Musk Milliarden. Unterbrechungen der Lieferketten und Schwierigkeiten bei der Batterieherstellung hinderten den Elektroautohersteller daran, die Produktion zu erhöhen.

===

