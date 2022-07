Die Preise folgten laut Händlern dem Euro nach oben, der vom 20-Jahreshoch zurückgekommene Dollar habe die Erdölpreise gestützt. IEA-Direktor Fatih Birol warnte indes: "Wir erleben die erste wirklich globale Energiekrise in der Geschichte" und die IEA warne seit "vielen Monaten, dass die Situation in Europa besonders gefährlich ist." Zudem zeigten Daten, dass die strategischen Erdölreserven der US-Regierung auf das niedrigste Niveau seit 1985 gesunken waren.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.710,85 1.709,37 +0,1% +1,48 -6,5%

Silber (Spot) 18,78 18,70 +0,4% +0,08 -19,5%

Platin (Spot) 864,55 866,43 -0,2% -1,88 -10,9%

Kupfer-Future 3,29 3,35 -1,8% -0,06 -25,9%

YTD zu Vortag

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

GROßBRITANNIEN

Im Rennen um die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson hat dessen früherer Finanzminister Rishi Sunak seinen Vorsprung vor den anderen Kandidaten vergrößert. In einer erneuten Abstimmung unter den Tory-Abgeordneten erhielt Sunak 115 Stimmen und lag damit deutlich vor den anderen Bewerbern. Auf dem letzten Platz landete der Abgeordnete Tom Tugendhat, der damit aus dem Rennen um die Johnson-Nachfolge ausscheidet. Damit sind noch vier Bewerber im Rennen. Neben Sunak die frühere Verteidigungsministerin Penny Mordaunt, Außenministerin Liz Truss und die frühere Gleichberechtigungsministerin Kemi Badenoch.

APPLE

will angesichts eines möglichen Wirtschaftsabwungs im kommenden Jahr die Personalneueinstellungen in bestimmten Bereichen verlangsamen. Der iPhone-Hersteller wolle in unsicheren Zeiten vorsichtiger agieren, berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Die Pläne beträfen nicht alle Teams. Apple plane zudem eine aggressive Produktoffensive.

BHP

will im gerade angelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 die Produktion von Rohstoffen wie Kupfer und Kohle wieder steigern, nachdem sie im abgelaufenen Jahr durch schwere Regenfälle und Arbeitskräftemangel beeinträchtigt war, sich aber im Schlussquartal erholte.

NOVARTIS

hat belastet von Wertminderungen und Restrukturierungskosten im zweiten Quartal bei nahezu stabilen Umsätzen einen Gewinnrückgang verzeichnet, den Konzernausblick aber bekräftigt. Die Prognose für die Generikatochter Sandoz wurde leicht angehoben. Der Umsatz sank um 1 Prozent auf 12,78 Milliarden Dollar, zu konstanten Wechselkursen entsprach das einem Plus von 5 Prozent. Der operative Betriebsgewinn sackte um 36 Prozent bzw. zu konstanten Wechselkursen um 30 Prozent auf 2,23 Milliarden Dollar ab. Der Reingewinn sank um 41 beziehungsweise 34 Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Dollar.

SAS

Der seit zwei Wochen andauernde Pilotenstreik bei der skandinavischen Fluggesellschaft SAS ist nach einer Einigung zwischen Unternehmensführung und Gewerkschaften beendet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2022 01:39 ET (05:39 GMT)