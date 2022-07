Der Dollar schwächelt am Morgen erneut, der Dollarindex gibt weitere 0,1 Prozent ab. Auch im asiatisch geprägten Geschäft ist die Rede davon, dass die Fed nach Mittwoch in ihren geldpolitischen Straffungskurs nachlassen werde. Händler verweisen auf die zuletzt schwachen Konjunkturdaten in den USA.

Der nachgebende Dollar und die überwiegend positive Tendenz der Aktienmärkte gaben dem Ölpreis Rückenwind. Beobachter sprachen auch von einer Gegenbewegung auf die bisher im Juli verzeichneten Preisrückgänge am Ölmarkt. Der TTF-Gaspreis legte zweistellig zu, nachdem der russische Gaskonzern Gazprom eine Reduktion der Liefermenge angekündigt hat, die durch die Nord-Stream-Pipeline fließt.

Gestiegene Marktzinsen belasteten den Goldpreis.

Der Hausärzteverband ist gegen eine Änderung der Isolationsdauer. Wer einen positiven Test habe, sollte einige Tage zu Hause bleiben, auch wenn er sich ganz gut fühle, hieß es.

Der Personaldienstleister hat auch im zweiten Quartal weiter von einer dynamischen Entwicklung in der Personalvermittlung profitiert. Der Ausblick auf das laufende Jahr bestätigt das Unternehmen. Der Konzernumsatz stieg im Zeitraum Januar bis Juni um 12,7 Prozent auf 201,1 Millionen Euro. Das operative Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (operatives EBITA) lag mit 29,8 Millionen Euro rund 1 Prozent über dem Vorjahresergebnis. Der Periodengewinn stieg um 12,5 Prozent auf 17,4 Millionen Euro.

Der Baumaschinenhersteller hat mit hohen Kosten und Lieferengpässen zu kämpfen. Bei einem deutlich höheren Umsatz verdiente der SDAX-Konzern im zweiten Quartal spürbar weniger als im Vorjahreszeitraum. Allerdings hatten Analysten einen stärkeren Rückgang prognostiziert. Bei der Margenprognose für das Gesamtjahr wird das Unternehmen etwas vorsichtiger. Im zweiten Quartal steigerte Wacker Neuson den Umsatz auf 548,1 (Vj. 494,3) Millionen Euro. Analysten hatten mit 546,1 Millionen Euro gerechnet. Das EBIT lag mit 48,3 Millionen Euro zwar unter dem Vorjahreswert von 56,5 Millionen Euro, jedoch deutlich über der Markterwartung von 43,2 Millionen Euro. Die EBIT-Marge sackte auf 8,8 von 11,4 Prozent ab. Die Prognose der Analysten hatte allerdings auf 7,9 Prozent gelautet.

ist im zweiten Quartal kräftig gewachsen. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, stieg der Umsatz nach vorläufigen Zahlen um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 126 Millionen Euro. Das EBIT legte um 35 Prozent auf 13 Millionen Euro zu. In den ersten sechs Monaten kletterte der Umsatz um 23 Prozent auf 262 Millionen Euro, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 38 Prozent auf 30 Millionen Euro.

hat ihren Gewinn im zweiten Quartal leicht gesteigert, ist aber aufgrund der schwierigen Marktbedingungen hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Die Schweizer Großbank erzielte einen Nettogewinn von 2,11 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu 2,01 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Die Einnahmen legten leicht von 8,90 Milliarden auf 8,92 Milliarden Dollar zu. Analysten hatten im Konsens mit Einnahmen von 9,43 Milliarden Dollar und einem Nettogewinn von 2,40 Milliarden Dollar gerechnet.

hat im ersten Geschäftsquartal weniger verdient und weniger umgesetzt und senkt die Prognose für das Gesamtjahr. Das IT-Unternehmen rechnet für das laufende Geschäftsjahr nun mit einem Umsatzminus anstatt Umsatzzuwächsen und einem Gewinnrückgang. Die Aktienrückkäufe sollen hochgefahren werden. Im ersten Geschäftsquartal 2022/23 betrug der Umsatz 1,16 Milliarden US-Dollar, währungsbereinigt ein Minus von 9 Prozent. Der operative Gewinn (GAAP) ging um 43 Prozent auf 115 Millionen Dollar zurück. Der operative Gewinn (non-GAAP) ging ebenfalls zurück, um 38 Prozent auf 146 Millionen US-Dollar. Unter dem Strich verdiente die Logitech 100,8 Millionen Dollar nach 186,8 Millionen bzw. je Aktie 0,61 Dollar nach 1,09 Dollar.

Die Aktien von Walmart sind nachbörslich um 8 Prozent gefallen, nachdem der Einzelhandelsriese seine Gewinnprognose gesenkt hatte. Er teilte weiter mit, dass das Unternehmen aufgrund der Inflation mehr Preisnachlässe vornehmen müsse. Walmart erwartet nun einen Rückgang des bereinigten Gewinns pro Aktie um 8 bis 9 Prozent für das zweite Quartal und 11 bis 13 Prozent für das Gesamtjahr. Die vorherige Prognose von Walmart sah einen gleichbleibenden bis leicht steigenden Gewinn pro Aktie im zweiten Quartal und einen Rückgang von 1 Prozent für das Gesamtjahr vor.

Der chinesische Online-Händler Alibaba strebt eine Erstnotierung seiner Aktien in Hongkong an, um sich angesichts des wachsenden regulatorischen Drucks auf beiden Seiten des Pazifiks abzusichern.

