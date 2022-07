Etwas fester - Nach einer Gewinnwarnung fielen Adidas um 5,1 Prozent. Die Wettbewerbertitel Puma kamen nach Zahlenvorlage im späten Handel unter Druck und verloren 4,1 Prozent. Die Geschäftszahlen der Deutschen Bank (-1,6%) wurden zwar positiv aufgenommen, doch missfiel der Ausblick. MTU verloren nach Zahlenvorlage 2,7 Prozent. Die Zweitquartalszahlen der Deutschen Börse (+2,3%) fielen besser als erwartet aus. Trotz hoher Energie- und Rohstoffpreise hob BASF (-1,3%) nach guten Halbjahreszahlen die Prognosen an. Die Gaskrise belastete. Mercedes-Benz (+3,6%) steigerte im zweiten Quartal trotz rückläufiger Autoverkäufe sowohl den Umsatz als auch den bereinigten operativen Gewinn überraschend kräftig. Den Jahresausblick erhöhte der Konzern. Qiagen schlossen 0,9 Prozent höher, die Geschäftszahlen waren besser als erwartet. RWE (+2,6) hob den Gewinnausblick für dieses Jahr deutlich an und wird wohl den für 2023 später im Jahr ebenfalls anheben.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem lebhaften Geschäft berichtete eine Händlerin von Lang & Schwarz. Im Gleichklang mit der Wall Street sei der Gesamtmarkt nach oben gelaufen. Airbus verbilligten sich nach Zahlen um 3,5 Prozent. Airbus hat im zweiten Quartal deutlich weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahreszeitraum. Knorr-Bremse gaben um 2 Prozent nach. Das Unternehmen kann seine Margenprognose für das laufende Jahr nicht halten.

USA - AKTIEN

Kräftige Aufschläge - Während der Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell weiteten die Indizes ihre Aufschläge aus, Anleihen rückten ebenfalls vor. Der Dollar geriet unter Druck. Teilnehmer sagten, es habe keine explizit falkenhaften Äußerungen gegeben. Powell deutete vielmehr an, dass es angemessen sein könne, das Tempo der Zinserhöhungen zu verlangsamen. Wie erwartet erhöhte der Offenmarktausschusss der Fed zur Bekämpfung der Inflation den Leitzins um 75 Basispunkte, und zwar einstimmig. Derweil wartete die Bilanzsaison mit einer Flut von Quartalsausweisen auf. Hier kamen Nachrichten von namhaften Unternehmen aus der Technologiebranche. Alphabet (+7,7%), Microsoft (+6,7%) und Texas Instruments (+6,7%) haben sich wacker geschlagen, wenn auch nicht immer die Erwartungen ganz erfüllt. Das lasse hoffen, dass die Unternehmen mit steigenden Zinsen und einer schwächeren Konjunktur zurechtkämen, meinte Pierre Veyret, Technischer Analyst bei Activtrades. Im Lebensmittelsektor haben Mondelez (+1,1%) und Kraft Heinz (-6%) überraschend gute Zahlen vorgelegt. Mondelez hat für das restliche Jahr einen eher verhaltenen Ausblick gegeben. Kraft Heinz hat seine Prognosen angehoben, doch werden hier wohl Gewinne mitgenommen, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn gegen die negative Markttendenz um über 7 Prozent zugelegt hat. Die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US (+5,2%) hat zwar durchwachsene Zahlen vorgelegt, rechnet aber für das laufende Jahr mit mehr Postpaid-Kunden als bisher.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,02 -3,2 3,05 228,6

5 Jahre 2,86 -5,4 2,91 160,0

7 Jahre 2,86 -3,1 2,89 141,7

10 Jahre 2,80 -0,9 2,80 128,5

30 Jahre 3,07 +4,6 3,03 117,2

Staatsanleihen waren gefragt und weiteten während der Powell-Pressekonferenz ihre Gewinne aus. Bereits zuvor hatte Konjunkturpessimismus Anleger zu den Festverzinslichen greifen lassen, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0126 +0,0% 1,0201 1,0126 -10,3%

EUR/JPY 138,32 -0,8% 139,31 138,32 +5,6%

EUR/CHF 0,9753 -0,0% 1,0423 0,9753 -5,7%

EUR/GBP 0,8421 +0,0% 0,8389 0,8421 -0,2%

USD/JPY 136,60 -0,8% 136,58 136,60 +17,7%

GBP/USD 1,2024 +0,0% 1,2158 1,2024 -10,1%

USD/CNH 6,7691 +0,0% 6,7438 6,7691 +6,2%

Bitcoin

BTC/USD 20.837,45 +1,6% 22.726,26 20.837,45 -50,1%

Der Dollar geriet während der Powell-Äußerungen unter Druck, der Euro kletterte wieder über 1,02 US-Dollar. Im asiatisch geprägten Geschäft verteidigt der Euro seine Aufschläge zum Dollar, der Dollarindex gibt weitere 0,1 Prozent ab. Laut DBS-Analysten könnte der Greenback sein Hoch in diesem Jahr bereits gesehen haben. Die US-Konjunktur präsentiere sich nicht mehr so stark wie zu Beginn des Zinserhöhungszyklus. Das Tempo der Zinsanhebungen könnte nachlassen, heißt es passend im Handel.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 98,28 97,26 +1,0% 1,02 +37,3%

Brent/ICE 107,34 106,62 +0,7% 0,72 +43,3%

Am Ölmarkt tendierten die Preise sehr fest, nachdem Daten der staatlichen Energy Information Administration eine markante Abnahme der US-Öl- und Benzinvorräte vermeldet haben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.736,33 1.734,14 +0,1% +2,19 -5,1%

Silber (Spot) 19,26 19,18 +0,4% +0,09 -17,4%

Platin (Spot) 893,01 890,10 +0,3% +2,91 -8,0%

Kupfer-Future 3,49 3,43 +1,7% +0,06 -21,4%

YTD zu Vortag

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK BULGARIEN

Im politisch instabilen Bulgarien stehen aller Voraussicht nach im Oktober zum vierten Mal in anderthalb Jahren Neuwahlen an. Die sozialistische Partei räumte das Scheitern ihres Versuchs ein, eine Minderheitenregierung zu bilden. Es wird erwartet, dass Präsident Rumen Radew in Kürze das Parlament auflöst. Dies zieht Neuwahlen innerhalb von zwei Monaten nach sich.

AIRBUS

hat im zweiten Quartal deutlich weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahreszeitraum. Geschuldet war dies einer geringeren Anzahl an ausgelieferten Flugzeugen. Zudem drückte eine Belastung aus Währungsabsicherungen auf das Ergebnis. Der Luft- und Raumfahrtkonzern bestätigte die Jahresprognose für Umsatz und Ergebnis, wird bei den geplanten Auslieferungen aufgrund von Lieferkettenproblemen aber etwas vorsichtiger. Airbus peilt nun die Auslieferung von rund 700 Verkehrsflugzeugen an. Bisher waren 720 angestrebt worden. Hintergrund sind Lieferkettenprobleme, die den Hochlauf beim A320 beeinträchtigen. Im vergangenen Jahr hatte der Konzern 611 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben.

Nachfolgend die Zahlen zum zweiten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q22 ggVj 2Q21

Umsatz 12.810 -10% 13.700 -3% 14.177

EBIT bereinigt 1.382 -31% 1.328 -34% 2.009

EBIT 1.150 -49% 1.349 -40% 2.265

Ergebnis nach Steuern/Dritten 682 -64% 946 -49% 1.869

Ergebnis je Aktie 0,87 -63% 1,22 -49% 2,38

Free Cashflow* 1.742 +105% 994 +17% 849

-* vor M&A und Kundenfinanzierungen

BEFESA

Das Recycling-Unternehmen hat im zweiten Quartal von einer hohen Auslastung und der Mengenentwicklung bei Stahlstaub profitiert. Umsatz und Ergebnis des Konzerns legten kräftig zu. Die höheren Basismetallpreise hätten die Energieinflation und die höheren Zinkschmelzlöhne ausgeglichen, teilte die Befesa SA mit. So kletterte der Umsatz um 62,4 Prozent auf 311 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA legte um gut ein Viertel auf 56,9 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 23 Millionen Euro, knapp 11 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

BERTRANDT

Der Entwicklungsdienstleister hat nach einem starken dritten Geschäftsquartal die Prognose für die Gesamtleistung und die Investitionen im Geschäftsjahr 2021/22 angehoben. Bertrandt rechnet im laufenden Geschäftsjahr nun mit einer Gesamtleistung zwischen rund 990 Millionen und 1,02 Milliarden Euro. Bislang waren zwischen 950 und 990 Millionen Euro in Aussicht gestellt worden. Im dritten Geschäftsquartal belief sich die Gesamtleistung auf rund 252 (Vorjahr 214,2) Millionen Euro. Das EBIT stieg auf rund 5 (1,794) Millionen Euro. Weitere Details sollen am 8. August veröffentlicht werden.

DEUTSCHE LUFTHANSA

Der Warnstreik des Bodenpersonals der Lufthansa ist am Donnerstagmorgen wie angekündigt zu Ende gegangen. Der am frühen Mittwochmorgen begonnene Warnstreik sei "seit 06.00 Uhr beendet", erklärte Verdi-Vertreter Marvin Reschinsky gegenüber AFP. "Die Beschäftigten haben ihre Arbeit wieder aufgenommen und der Flugbetrieb kann regulär stattfinden."

HEIDELBERGCEMENT

