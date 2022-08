Indizes in diesem Artikel MDAX 27.364,6

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0126 +0,1% 1,0222 1,0126 -10,0%

EUR/JPY 138,32 -0,6% 136,18 138,32 +3,5%

EUR/CHF 0,9753 -0,0% 1,0507 0,9753 -6,3%

EUR/GBP 0,8421 -0,0% 0,8393 0,8421 -0,1%

USD/JPY 136,60 -0,7% 133,23 136,60 +15,0%

GBP/USD 1,2024 +0,1% 1,2178 1,2024 -9,9%

USD/CNH 6,7691 +0,2% 6,7462 6,7691 +6,4%

Bitcoin

BTC/USD 20.837,45 -0,7% 23.573,44 20.837,45 -49,4%

Der schwächelnde Dollar erholte sich etwas nach dem überraschend deutlich gestiegenen Arbeitskostenindex. Allerdings lastete das schwache US-BIP vom Vortag weiter auf dem Greenback. Die wieder gestiegene Risikobereitschaft der Anleger minderte überdies das Interesse an "sicheren Häfen", zu denen auch die US-Währung gerechnet wird. Der Dollarindex lag 0,4 Prozent im Minus.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 97,32 98,62 -1,3% -1,30 +36,0%

Brent/ICE 102,93 103,97 -1,0% -1,04 +38,2%

Am Ölmarkt ging es mit den Preisen derweil deutlich nach oben. Hier stütze die Annahme einer Angebotsknappheit, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.761,88 1.766,20 -0,2% -4,32 -3,7%

Silber (Spot) 20,13 20,35 -1,1% -0,22 -13,7%

Platin (Spot) 897,40 898,97 -0,2% -1,57 -7,5%

Kupfer-Future 3,57 3,57 -0,2% -0,01 -19,5%

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

ASIENREISE PELOSI

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat ihre Asien-Reise bestätigt, ohne Angaben zu einem eventuellen Taiwan-Besuch zu machen. Ihr Büro erklärte am Sonntag, sie werde mit einer sechsköpfigen Delegation des US-Kongresses nach Singapur, Malaysia, Südkorea und Japan reisen. Ein anvisierter Besuch in Taiwan hatte zuvor zu diplomatischen Spannungen mit China geführt.

INDUSTRIE-PMIS CHINA

- Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist entgegen den Erwartungen im Juli gesunken und in den Kontraktionsbereich gerutscht. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 49,0 (Juni: 50,2), wie aus Daten der nationalen Statistikbehörde und der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) hervorgeht. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 50,3 Punkten prognostiziert.

- In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juli verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,4 (Juni: 51,7) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

ATOMENERGIE DEUTSCHLAND

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat einen kurzfristigen Weiterbetrieb des bayerischen Atomkraftwerks Isar 2 nicht ausgeschlossen. Dies hänge aber vom Ergebnis des laufenden Stresstests zur Energiesicherheit ab, sagte sie der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

SONNTAGSFRAGE

Die Ampel-Koalition kann in den Umfragen ihre Mehrheit ausbauen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, können SPD (19 Prozent) und FDP (9 Prozent) jeweils 1 Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche zulegen. Zusammen mit den Grünen, die in dieser Woche auf 22 Prozent (-1) kommen, käme die Ampel damit auf 50 Prozent der Stimmen. Die Union verliert 1 Punkt im Vergleich zur Vorwoche, bleibt aber mit 26 Prozent stärkste Kraft. Die AfD bleibt bei 12 Prozent, die Linke bei 5 Prozent.

GASVERSORGUNG LETTLAND

Der russische Energiekonzern Gazprom hat nach eigenen Angaben die Gaslieferungen nach Lettland eingestellt. Das Unternehmen verwies in einem Eintrag im Online-Dienst Telegram am Samstag auf "Verstöße gegen die Bedingungen für die Gasentnahme".

BAYER

will die Schlagzahl seiner Pharmasparte bei der Entwicklung neuer Medikamente deutlich erhöhen. Bislang werden zwei bis drei Arzneimittelkandidaten jährlich aus der Forschung in die klinische Phase gebracht, künftig soll es eine zweistellige Zahl sein, sagte Pharmavorstand Stefan Oelrich der Welt am Sonntag. "Das bedeutet ganz klar ein höheres Risiko, aber eben auch ein anderes Kostenprofil pro entwickeltem Produkt. Ich glaube, dass uns das inhaltlich komplett verändern wird."

LUFTHANNSA

- Die Gewerkschaft Verdi und die Deutsche Lufthansa setzen auf eine schnelle Einigung im Tarifstreit beim Bodenpersonal. Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann sagte der Bild am Sonntag vor den Verhandlungen am Mittwoch und Donnerstag, dass die eigentlichen Verhandlungen bislang konstruktiv geführt worden seien. Sein Unternehmen sei zu einer schnellen Einigung bereit und sieht beide Seiten "in der Sache auch nicht zu weit auseinander". Eine Verdi-Sprecherin sagte der Zeitung, es werde in der nächsten Woche keine Streiks geben.

- Bei der Urabstimmung haben die Mitglieder der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) Rückendeckung für deren Forderungen in der laufenden Tarifrunde mit der Deutschen Lufthansa gegeben. Streiks wurden vorerst noch nicht angekündigt. Diese positive Urabstimmung führe noch nicht zwangsläufig zu Streikmaßnahmen, teilte VC mit. Aber das Ergebnis sei "ein unüberhörbares Signal an die Lufthansa, die Bedürfnisse des Cockpitpersonals ernst zu nehmen". Bei einer hohen Wahlbeteiligung hatten sich bei der Lufthansa 97,6 Prozent bzw bei Lufthansa Cargo 99,3 Prozent der Abstimmenden für das VC-Vorgehen ausgesprochen.

THYSSENKRUPP

Die Chefin der Krupp-Stiftung würde einen Einstieg des Landes Nordrhein-Westfalen bei der Stahlsparte von Thyssenkrupp begrüßen. "Eine Beteiligung des Landes könnte eine denkbare Option sein", sagte die Kuratoriumsvorsitzende Ursula Gather der Rheinischen Post.

VARTA

Der Batteriespezialist Varta hat die Jahresprognose für Gewinn und Umsatz gesenkt, nachdem er im ersten Halbjahr die eigenen Gewinnerwartungen verfehlt und einen Umsatzrückgang verzeichnet hat. Die Varta AG verwies zur Begründung auf die im Jahresverlauf gestiegenen Unsicherheiten. In der ersten Jahreshälfte sei es zu Verzögerungen bei Kundenprojekten gekommen. Zudem sei die Situation bei Rohstoff- und Energiepreisen anhaltend angespannt und belastet durch hohe Transportkosten. Die Umsatzplanung des im MDAX und TecDAX gelisteten Unternehmens sieht jetzt einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 200 bis 225 statt 260 bis 280 Millionen Euro bei einem Umsatz von 880 bis 920 Millionen (bisher 950 Millionen bis 1 Milliarde) Euro vor. 2021 hatte das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA von 283 Millionen Euro erzielt und 903 Millionen Euro umgesetzt.

Im Mai bei Vorlage der Erstquartalszahlen hatte Varta betont, "trotz globaler Krisen an den Jahreszielen festzuhalten".

In den sechs Monaten des Jahres sackte das bereinigte EBITDA auf 68,9 (112,3) Millionen Euro und lag damit "unterhalb unserer Erwartungen", wie Varta betonte. Der Umsatz ging um gut 5 Prozent auf 376,8 Millionen Euro zurück.

DERMAPHARM HOLDING

will rund 450 Millionen Euro in den Kauf der französischen Arkopharma-Gruppe investieren, die auf natürliche OTC-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert ist. Dazu hat der Arzeimittelhersteller ein verbindliches Angebot zur Komplettübernahme von deren Holding Apharma TopCo SAS vorgelegt.

TWITTER

Elon Musk hat Gegenklagen gegen Twitter eingereicht und offiziell auf die Klage des Unternehmens geantwortet, die darauf abzielt, ihn zum Vollzug seiner 44 Milliarden Dollar teuren Übernahme der Social-Media-Plattform zu zwingen. Die am Freitag eingereichte Klageschrift wurde vertraulich behandelt und ist für die Öffentlichkeit nicht einsehbar.

