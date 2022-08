Ausblick: Die Rally-Runde am deutschen Aktienmarkt setzt sich am Donnerstag voraussichtlich fort. Der DAX wird vorbörslich etwa 0,4 Prozent im Plus erwartet bei gut 13.640 Punkten. Gestützt wird die Stimmung von günstigen Vorlagen aus den USA, einem günstigen Verlauf der Berichtssaison und dem kräftigen Rückgang der Ölpreise. Im Blick steht auch am Donnerstag weiterhin die Berichtssaison - allein aus dem DAX legen mit Zalando, Bayer, Merck, Beiersdorf und Hannover Rück gleich fünf Unternehmen ihre Zahlen auf den Tisch. Daneben steht die Bank of England im Blick, sie wird die Leitzinsen voraussichtlich um einen weiteren halben Prozentpunkt erhöhen. Der deutsche Auftragseingang könnte Aufschlüsse über die konjunkturelle Entwicklung vermitteln und die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe könnte die Zinsspekulationen beeinflussen.

Rückblick: Fest - Gute Daten aus den USA stützten am Nachmittag. Zudem gaben die Ölpreise nach. Positive Signale kamen auch vom chinesischen Einkaufsmanagerindex für den Service-Bereich. Deutlich besser als erwartet fielen die Geschäftszahlen des schweizerischen Mischkonzerns Oerlikon aus, der Kurs gewann 4,2 Prozent. Societe Generale legten um 3,1 Prozent zu. In allen Geschäftsbereichen habe es ein gutes Wachstum gegeben, hieß es. AXA (+5,7%) hat bei Einnahmen und Ergebnis die Markterwartungen übertroffen. Mit einem Kurssprung um knapp 44 Prozent reagierten Avast auf die Nachricht, dass die CMA der Übernahme durch NortonLifeLock zugestimmt hat.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Mit einem Minus von 5,6 Prozent stellte die Aktie von BMW den größten DAX-Verlierer. Im Gegensatz zu dem Wettbewerber Mercedes-Benz hatte BMW die Margenprognose gesenkt. Siemens Healthineers schlossen nach Zahlenausweis 1,1 Prozent tiefer. Auch hier wurde auf die steigenden Kosten verwiesen. Vonovia (+0,5%) legte einmal mehr ein solides Zahlenwerk vor. Die Commerzbank (+2,5%) kehrte in die Gewinnzone zurück. Infineon stiegen um knapp 5 Prozent. "Sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnkennziffern liegen klar über den Erwartungen", sagte ein Marktteilnehmer. Hugo Boss setzten ihren Kursaufschwung mit einem Plus von 2,1 Prozent fort. Die finalen Geschäftszahlen zeigten, dass sich der Gewinn zuletzt mehr als verdoppelt hat. Auto1 erholten sich um knapp 13 Prozent. Von RBC hieß es, der Umsatz habe die Markterwartung um 12 Prozent übertroffen. Shop Apotheke gaben nach finalen Geschäftszahlen 2,1 Prozent ab. Bei Rational (-8,1%) wurde der Ausblick bemängelt.

XETRA-NACHBÖRSE

Es habe eigentlich nur die Geschäftszahlen von Morphosys nach Börsenschluss gegeben, "doch dafür hat sich niemand interessiert - da tat sich nichts", sagte ein Händler von Lang & Schwarz.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Überzeugende Konjunkturdaten und Erleichterung über die reibungslose Taiwan-Visite der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi haben die Wall Street gestützt. Trotz heftiger chinesischer Proteste und militärischer Drohgebärden endete der Pelosi-Besuch auf der Insel ohne die befürchteten Zwischenfälle. Für Kauflaune sorgten überraschend positive Konjunkturdaten, die das Schreckgespenst der Rezession zumindest etwas vertrieben. Paypal machten einen Kurssprung um 9,2 Prozent, nachdem sich der aktivistische Investor Elliott am Zahlungsdienstleister beteiligt hatte. AMD ermäßigten sich um 1,2 Prozent, nachdem der Halbleiterkonzern einen Umsatz unter Marktprognose in Aussicht gestellt hatte. Bei Starbucks (+4,3%) hatten höhere Lohnkosten und andere inflationäre Einflüsse das Ergebnis belastet. Die gestiegenen Kosten hätten jedoch teilweise durch höhere Preise ausgeglichen werden können, hieß es. Moderna hatte seinen Umsatz um 9 Prozent gesteigert und damit die Erwartung übertroffen. Die Aktie sprang um knapp 16 Prozent in die Höhe. Poseida Therapeutics schossen um 85,6 Prozent in die Höhe. Das Unternehmen hatte mit Roche eine lukrative Kooperation an Land gezogen. Ford stiegen nach äußerst positiven Absatzzahlen um 3,5 Prozent.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,07 +4,1 3,03 234,4

5 Jahre 2,83 -1,4 2,84 157,0

7 Jahre 2,79 -2,9 2,82 134,8

10 Jahre 2,71 -3,6 2,75 120,5

30 Jahre 2,95 -6,2 3,01 104,6

Zinserhöhungsfantasien wurden mit den deutlich gesunkenen Erdölpreisen etwas ausgepreist. Schließlich stellen die Engiepreise einen der wichtigsten Inflationstreiber.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi., 18:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0126 -0,1% 1,0170 1,0126 -10,6%

EUR/JPY 138,32 -0,1% 136,12 138,32 +3,9%

EUR/CHF 0,9753 -0,0% 1,0410 0,9753 -5,8%

EUR/GBP 0,8421 -0,1% 0,8375 0,8421 -0,5%

USD/JPY 136,60 -0,1% 133,84 136,60 +16,2%

GBP/USD 1,2024 +0,0% 1,2147 1,2024 -10,2%

USD/CNH 6,7691 +0,0% 6,7613 6,7691 +6,4%

Bitcoin

BTC/USD 20.837,45 -0,9% 23.296,18 20.837,45 -50,0%

Der Dollarindex drehte 0,1 Prozent ins Plus. Bereits am Vortag hatten die Spannungen zwischen den USA und China dem als vermeintlich sicheren Hafen geltenden Dollar Zulauf beschert.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,02 90,66 +0,4% 0,36 +27,2%

Brent/ICE 97,08 96,78 +0,3% 0,30 +30,3%

Die Ölpreise drehten kräftig ins Minus, US-Leichtöl der Sorte WTI schloss auf dem tiefsten Stand seit dem 10. Februar (-3,9%/Brent -3,4%). Die Lobbygruppe Opec+ hatte sich auf eine moderate Erhöhung der Ölförderung geeinigt. Angesichts der globalen Rezessions- und Nachfragesorgen sei auch eine nur kleine Fördermengenerhöhung kein Signal für höhere Preise, hieß es. Zudem drückten überraschend gestiegene Rohöllagerbestände in den USA die Preise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.770,97 1.765,30 +0,3% +5,67 -3,2%

Silber (Spot) 20,02 20,06 -0,2% -0,04 -14,1%

Platin (Spot) 900,31 902,25 -0,2% -1,94 -7,2%

Kupfer-Future 3,46 3,47 -0,2% -0,01 -21,9%

Zurückgekommene Marktzinsen stützten den Goldpreis (+0,3%).

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

TAIWAN-KONFLIKT

China hat seine angekündigten Militärmanöver nahe Taiwan nach Angaben des chinesischen Staatsfernsehens begonnen. "Die Übungen beginnen", erklärte der Sender CCTV am Donnerstag im Online-Netzwerk Weibo. Taiwans Verteidigungsministerium erklärte, die Lage genau zu beobachten. Die Streitkräfte des Inselstaates würden gemäß dem Prinzip handeln, sich "auf einen Krieg vorzubereiten, ohne einen Krieg zu wollen". Es werde auch keine "Eskalation des Konflikts" gesucht. China reagiert mit den Manövern in den Gewässern um Taiwan auf einen Taiwan-Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi am Dienstag und Mittwoch.

BRASILIEN LEITZINS

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins Selic das zwölfte Mal in Folge angehoben. Für ihre nächste Sitzung ist laut der Notenbank eine weitere Zinserhöhung möglich. Der geldpolitische Ausschuss, bekannt als Copom, erhöhte den Selic-Satz um einen halben Punkt auf 13,75 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit mehr als fünf Jahren.

MERCK KGAA

hat im zweiten Quartal den Kostensteigerungen bei Rohstoffen und Logistik getrotzt und mit Wachstum bei Umsatz und Ergebnis die Markterwartungen übertroffen. Der Technologiekonzern bestätigte die organischen Wachstumsziele, rechnet allerdings mit stärkerem Rückenwind von der Währungsseite und hob die Erwartungen für die absoluten Ergebnisziele 2022 an. So wird der Umsatz im Gesamtjahr nun zwischen 21,9 und 23,0 statt zwischen 21,6 und 22,8 Milliarden Euro gesehen, das bereinigte EBITDA - das sogenannte EBITDA pre - zwischen 6,75 und 7,25 statt zwischen 6,6 und 7,1 Milliarden Euro und das bereinigte Ergebnis je Aktie zwischen 9,85 und 10,75 statt zwischen 9,60 bis 10,50 Euro. Organisch soll der Umsatz weiter um 6 bis 9 Prozent und das bereinigte EBITDA um 5 und 9 Prozent zulegen.

Ein Vergleich der Zahlen mit den Prognosen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

Merck KGaA, Darmstadt

. BERICHTET PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q22 ggVj Zahl 2Q21

Gesamtumsatz 5.568 +14% 5.423 +11% 24 4.870

EBITDA pre 1.782 +13% 1.706 +8% 24 1.576

EBITDA-pre-Marge 32,0 -- 31,5 -- -- 32,4

Ergebnis nach Steuern/Dritten pre 1.147 +18% 1.077 +11% 5 973

Ergebnis nach Steuern/Dritten 867 +16% 922 +24% 4 745

Ergebnis je Aktie pre 2,64 +18% 2,52 +13% 24 2,24

Ergebnis je Aktie 1,99 +16% 2,11 +23% 5 1,71

ZALANDO

