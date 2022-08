Die Demokratische Partei (PD), Italiens größte Mitte-Links-Partei, hat nach ihren Zusammenschluss mit Linken und Grünen ein anderes Mitglied ihres Wahlbündnisses schon wieder verloren. "Ich möchte das Bündnis mit der PD nicht fortsetzen", sagte der Chef der kleinen Zentrumspartei Azione, Carlo Calenda, im Sender Rai 3. Er habe PD-Chef Enrico Letta bereits über seine Entscheidung informiert.

POLITIK CHINA / TAIWAN

China hat am Montag nach Angaben Pekings weitere Militärmanöver vor Taiwan durchgeführt. Die chinesische Armee habe "weiterhin gemeinsame praktische Übungen und Schulungen im See- und Luftraum um die Insel Taiwan" umgesetzt, der Schwerpunkt habe "auf der Organisation gemeinsamer U-Boot-Abwehr- und Seeangriffsoperationen" gelegen, erklärte das östliche Kommando des Militärs in einer Mitteilung.

KONJUNKTUR CHINA

Chinas Exporte haben im vergangenen Monat an Dynamik zugelegt. Wie die Zollverwaltung mitteilte, stiegen die Auslandslieferungen im Juli um 18 Prozent auf 332,9 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresmonat und damit leicht stärker als im Juni mit 17,9 Prozent. Das Ergebnis übertraf den Ökonomenkonsens eines Anstiegs von 15,6 Prozent. Die Einfuhren stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent auf 231,7 Milliarden Dollar und lagen damit über dem im Juni verzeichneten Anstieg von 1 Prozent, aber unter dem von den Ökonomen erwarteten Wachstum von 3,8 Prozent.

RATING FRANKREICH

Die Ratingagentur Fitch hat die Kreditwürdigkeit für Frankreich mit "AA" bestätigt - bei negativem Ausblick.

FED

Fed-Gouverneurin Michelle Bowman sagte, sie unterstütze die jüngste Zinserhöhung um 75 Basispunkte im vergangenen Monat nachdrücklich. "Ähnlich große Erhöhungen sollten auf dem Tisch liegen, bis wir einen konsistenten, bedeutsamen und dauerhaften Rückgang der Inflation sehen", sagte die Geldpolitikerin.

HAFENSTREIK GROSSBRITANNIEN

Die Arbeiter in Großbritanniens größtem Containerhafen Felixstowe haben einen gut einwöchigen Streik angekündigt. Mehr als 1.900 der 2.500 Hafenarbeiter legten die Arbeit vom 21. bis zum 29. August nieder, teilte die Gewerkschaft Unite mit.

LUFTHANSA

sieht im aktuellen Flugchaos das Schlimmste als überwunden an. "Die Talsohle ist durchschritten, der Flugbetrieb ist weitgehend stabilisiert", sagte Konzernvorständin Christina Foerster im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zur Bewältigung der Probleme hülfen unter anderem 500 Mitarbeiter aus der Verwaltung an den Flughäfen aus. "Aber dennoch haben wir es in diesem Sommer mit einem Krankenstand zu tun, der sich nicht so einfach kompensieren lässt", sagte Foerster. Die Situation bleibe herausfordernd.

HELLA

Judith Buss und Andreas Renschler sollen als unabhängige Mitglieder in den Gesellschafterausschuss und Aufsichtsrat von des Autozulieferers Hella GmbH & Co. KGaA einziehen.

SIEMENS ENERGY

will seine operativen Jahresziele schaffen, obwohl die Windkrafttochter Siemens Gamesa auch zuletzt hohe Verluste geschrieben und die Risiken im angestammten Kraftwerksgeschäft Gas and Power zugenommen haben. Wegen der Kosten für die Restrukturierung des Russlandgeschäfts verbuchte Siemens Energy im dritten Geschäftsquartal einen Nettoverlust von 533 Millionen Euro nach einem Minus von 307 Millionen im Jahr zuvor. Der Konzernumsatz lag mit 7,28 Milliarden Euro dank Rückenwinds von der Währungsseite leicht über Vorjahr.

BERTRANDT

verzeichnete im dritten Geschäftsquartal nach Anteilen Dritter einen Gewinn von 1,191 (Vorjahr: 0,134) Millionen Euro. Je Aktie waren es 0,12 (Vj 0,01) Euro. Im Neumonatszeitraum stieg der Gewinn auf 12,0 Millionen Euro von zuvor 3,5 Millionen. Der Umsatz stieg im Quartal auf 252,2 (212,8) Millionen Euro, im Neunmonatszeitraum auf 739,2 (628,4) Millionen Euro.

BHP

Oz hat ein unverbindliches Übernahmeangebot der BHP Group Ltd abgelehnt. Die Ablehnung begründete die Oz Minerals damit, dass das australische Kupfer- und Goldbergbauunternehmen sich in dem Angebot deutlich unterbewertet fühlt.

AMAZON

übernimmt für 1,7 Milliarden Dollar iRobot, einen Hersteller von Staubsaugerrobotern. Der Kaufpreis entspricht einem Aufschlag von 22 Prozent auf den Schlusskurs von iRobot am Donnerstag.

BERKSHIRE HATHAWAY

verbuchte aufgrund der Börsenturbulenzen im zweiten Quartal einen Verlust von 43,8 Milliarden Dollar bzw. 29.754 Dollar je A-Aktie. Dem steht ein Gewinn von 28,1 Milliarden Dollar oder 18.488 Dollar je Schein im Vorjahreszeitraum gegenüber. Das Betriebsergebnis, das einige Investitionsergebnisse ausklammert, stieg auf 9,3 (Vorjahr: 6,7) Milliarden Dollar.

CVS HEALTH / SIGNIFY HEALTH

CVS Health erwägt nach Angaben von Insidern den Erwerb des US-Unternehmens Signify Health, um sich im Bereich häusliche Gesundheitsdienste zu verstärken. Signify Health Inc. mit Sitz in Dallas, Texas, prüft derzeit strategische Optionen, darunter auch einen Verkauf, wie das Wall Street Journal in der vergangenen Woche berichtet hatte. Erste Angebote sind in der nächsten Woche fällig. Der US-Apotheken- und Versicherungsriese CVS Health Corp plant, ein solches Angebot abzugeben, sagten mehrere Personen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2022 01:36 ET (05:36 GMT)