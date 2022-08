Der Dollar korrigierte und gab nach den kräftigen Aufschlägen am Freitag etwas nach. Der Dollar-Index verlor 0,2 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 90,87 90,76 +0,1% 0,11 +27,0%

Brent/ICE 96,45 96,65 -0,2% -0,20 +29,5%

YTD zu Vortag

Die Ölpreise erholten sich etwas von der schwachen Vorwoche, in der sie rund 10 Prozent verloren hatten. Die Gewinne lagen bei bis zu 1,8 Prozent. Am Markt herrschte aber weiter die Sorge vor einem möglichen Überangebot. Vor diesem Hintergrund wird auch auf die möglichen neuen Atom-Gespräche mit dem Iran geschaut. Sollte es doch zu einer Einigung kommen, dann dürfte mehr Öl aus dem Iran an den Markt kommen und das Überangebot weiter verschärfen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.786,34 1.789,00 -0,1% -2,66 -2,4%

Silber (Spot) 20,69 20,67 +0,1% +0,02 -11,3%

Platin (Spot) 940,17 943,93 -0,4% -3,76 -3,1%

Kupfer-Future 3,58 3,59 -0,2% -0,01 -19,2%

YTD zu Vortag

Gold war nach seiner Schwäche zum Wochenausklang gesucht. Teilnehmer verwiesen neben dem schwachen Dollar auch auf den Status des Edelmetalls als sicherer Hafen. So hätten sich zuletzt die Beziehungen zwischen den USA und China nach dem Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, in Taiwan deutlich verschlechtert.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

UKRAINE-KRIEG

- Der ukrainische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben einen Anschlag russischer Spione auf Verteidigungsminister Oleksij Resnikow und den Chef des Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, vereitelt. Es seien "Mörder der russischen Spezialdienste verhaftet worden, die Attentate planten", teilte der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU am Montag auf dem Onlinedienst Telegram mit.

- Die USA wollen die Ukraine mit zusätzlicher Militärhilfe im Umfang von einer Milliarde Dollar (rund 980 Millionen Euro) unterstützen. Dies gab am Montag das US-Verteidigungsministerium bekannt.

- Bei Moskaus Angriffskrieg in der Ukraine sind nach Ansicht des US-Verteidigungsministeriums bereits bis zu 80.000 russische Soldaten getötet oder verletzt worden. "Die Russen haben vermutlich 70.000 bis 80.000 Opfer in weniger als sechs Monaten erlitten", sagte am Montag der hochrangige Pentagon-Vertreter Colin Kahl vor Journalisten in Washington.

ENERGIEPOLITIK EU

Der Gas-Notfallplan der EU ist in Kraft getreten. Nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der EU am Montag erlangte der Plan am Dienstag Gültigkeit. Die Verordnung sieht freiwillige Erdgas-Einsparungen im Winter in Höhe von 15 Prozent pro Land vor, verglichen mit dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre dieser Periode.

ABRÜSTUNG USA / RUSSLAND

Moskau stoppt vorerst die im Rahmen des New-Start-Abkommens vorgesehenen Inspektionen russischer Militäranlagen durch US-Experten. Die US-Regierung sei über diesen Schritt in Kenntnis gesetzt worden, teilte das russische Außenministerium am Montag mit. New Start ist die einzige noch bestehende atomare Abrüstungsvereinbarung zwischen den USA und Russland.

POLITIK CHINA / TAIWAN

Taiwan hat nach Tagen massiver chinesischer Militärmanöver seinerseits Übungen zur Abwehr eines möglichen Angriffs begonnen. Dabei wurde am Dienstag in Taiwans südlichstem Landkreis Pingtung scharfe Artillerie-Munition abgefeuert, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichtete. Ein Armeesprecher bestätigte den Beginn der Übung.

GROßBRITANNIEN

Trotz einer Rekordinflation in Großbritannien und immer drängenderer Rufe nach staatlicher Hilfe für die Bevölkerung will Premierminister Boris Johnson bis zu seinem Ausscheiden aus dem Amt in einem Monat keine grundlegenden Entscheidungen mehr treffen. Der Regierungschef wolle dies seinem Nachfolger beziehungsweise seiner Nachfolgerin überlassen, sagte sein Sprecher am Montag.

AUTOMARKT CHINA

Die Autoverkäufe in China haben sich im Juli weiter erholt, da die Produktion nach Unterbrechungen durch die Covid-19-Sperrungen wieder hochgefahren wurde und die chinesischen Behörden Kaufanreize boten. Die Pkw-Verkäufe stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 20,4 Prozent auf 1,81 Millionen Fahrzeuge, teilte der chinesische Pkw-Verband mit. Im Vergleich zum Juni sanken die Verkäufe um 6,5 Prozent. Der Juli ist in der Regel ein schwächerer Monat für Autoverkäufe, da die Hitze die Kunden davon abhält, in die Geschäfte zu gehen, so der Verband.

AIRBUS

hat im Juli 46 Maschinen an 30 Kunden übergeben. Damit wurden in diesem Jahr bislang 343 Flugzeuge an 62 Kunden ausgeliefert, wie der europäische Boeing-Konkurrent mitteilte. Zudem erhielt Airbus im vergangenen Monat 401 Flugzeugaufträge, auch dank der Branchenmesse im britischen Farnborough. Seit Jahresanfang erhielt der Hersteller netto 656 Flugzeugaufträge.

FRAPORT

wird dank der guten Verkehrsentwicklung optimistischer. Das Unternehmen erwartet nun ein Konzern-EBITDA auf Jahressicht von 850 bis 970 Millionen statt wie bislang von 760 bis 880 Millionen Euro. Das EBIT soll nunmehr bei rund 400 bis etwa 520 Millionen Euro liegen statt bei 320 bis rund 440 Millionen Euro). Für das zweite Quartal legte der Flughafenbetreiber folgende Zahlen vor (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q22 ggVj 2Q21

Umsatz 809 +90% 807 +89% 426

EBITDA 338 +14% 262 -11% 295

EBIT 223 +20% 142 -24% 186

Ergebnis nach Steuern 65 -30% k.A. -- 93

Ergebnis nach Steuern/Dritten 59 -31% 82 -4% 85

Ergebnis je Aktie 0,64 -30% k.A. -- 0,92

SARTORIUS

Der Laborausrüster stärkt sein Portfolio an innovativen Lösungen für neuartige Therapien mit der Übernahme der britischen Albumedix Ltd für etwa 415 Millionen Pfund. Das 1984 gegründete Unternehmen ist ein Anbieter von branchenführenden Lösungen, die auf rekombinantem Albumin basieren.

ALSTRIA OFFICE REIT-AG

hat im ersten Halbjahr trotz höherer Einnahmen und eines verbesserten operativen Ergebnisses netto weniger verdient. Die Jahresprognose bestätigte der Büroimmobilienmanager, der nach einem Übernahmeangebot mehrheitlich dem kanadischen Investor Brookfield gehört. Das Unternehmen will den Aktionären eine höhere Sonderdividende zahlen als bislang geplant. Der Vorstand habe beschlossen, der für den 31. August 2022 einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung von 550 Millionen Euro statt 500 Millionen Euro vorzuschlagen.

BOEING

Die 787 Dreamliner dürfen nach einem mehr als einjährigen Flugverbot bald wieder abheben. Der Flugzeughersteller hat die endgültige Genehmigung der US-Aufsicht Federal Aviation Administration (FAA) erhalten. Damit können auch die Auslieferungen wieder aufgenommen werden.

NEWS CORP

Der Konzernumsatz stieg im vierten Geschäftsquartal um 7,3 Prozent auf 2,67 Milliarden US-Dollar, wie das Medienunternehmen mitteilte, zu dem neben dem Wall Street Journal auch Nachrichtenorganisationen in Großbritannien und Australien und diese Nachrichtenagentur gehören. Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 110 Millionen Dollar, verglichen mit einem Verlust von 14 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum, was zum Teil auf einen höheren Steuervorteil zurückzuführen ist.

NOVAVAX

hat im zweiten Quartal überraschend den Verlust ausgeweitet, deutlich weniger umgesetzt als erwartet und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr halbiert. Wie der US-Impftstoffhersteller weiter mitteilte, rechnet er nun für 2022 mit einem Umsatz von 2 bis 2,3 Milliarden US-Dollar anstatt 4 bis 5 Milliarden.

===

