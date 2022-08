USA - AKTIEN

Leichter - Es habe insgesamt Zurückhaltung vor Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise für Juli am Mittwoch geherrscht, hieß es. Hier erhoffen sich Anleger Hinweise über das weitere Zinstempo der US-Notenbank. Die klar über Erwartung gestiegenen Lohnstückkosten ließen den Markt derweil kalt. Und das obwohl die Daten ein mögliches Indiz dafür sind, dass die Verbraucherpreise auch höher ausfallen könnten. Der Technologie-Sektor gab mit der Prognose-Senkung von Chip-Hersteller Micron (-3,7%) deutlicher nach. Erst am Vortag hatte Chip-Hersteller Nvidia den Markt mit schwachen vorläufigen Ergebnissen für das zweite Quartal verschreckt. Der Halbleiter-Sektor im S&P-500 war mit einem Minus von 3,9 Prozent erneut Schlusslicht. Die Nvidia-Aktie verlor nach den Abgaben am Vortag weitere 4,0 Prozent. Der US-Impfstoffhersteller Novavax (-29,6%) hat im zweiten Quartal überraschend den Verlust ausgeweitet, deutlich weniger umgesetzt als erwartet und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr halbiert. Der Kurs brach um 29,6 Prozent ein. Im Gefolge fielen Moderna und Biontech um 6,5 bzw. 7,1 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,25 +5,0 3,20 252,1

5 Jahre 2,97 +5,6 2,91 170,7

7 Jahre 2,89 +4,4 2,85 145,1

10 Jahre 2,79 +3,6 2,76 128,2

30 Jahre 3,01 +2,0 2,99 110,8

Anleihen gaben nach der leichten Erholung am Vortag wieder nach. Die Rendite zehnjähriger Titel stieg um 3,6 Basispunkte auf 2,79 Prozent. Auch hier sind die Blicke auf die US-Verbraucherpreise gerichtet. Für die nächste Sitzung der US-Notenbank wird von einer weiteren Zinsanhebung um 75 Basispunkte ausgegangen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0215 +0,0% 1,0213 1,0223 -10,2%

EUR/JPY 137,92 -0,1% 138,02 137,98 +5,4%

EUR/CHF 1,0482 +0,0% 1,0484 1,0492 -6,1%

EUR/GBP 0,8455 -0,0% 0,8459 0,8458 +0,6%

USD/JPY 135,03 -0,1% 135,10 134,96 +17,3%

GBP/USD 1,2081 +0,0% 1,2076 1,2087 -10,7%

USD/CNH 6,7611 +0,1% 6,7554 6,7558 +6,4%

Bitcoin

BTC/USD 22.940,58 -1,1% 23.194,87 23.125,37 -50,4%

YTD zu Vortag

Der Dollar gab leicht nach, der Dollar-Index reduzierte sich um 0,1 Prozent. Der Greenback befand sich vor den anstehenden US-Inflationsdaten in einer Warteschleife, so Devisen-Analyst Ivan Asensio von der Silicon Valley Bank. Eine höhere Teuerung als erwartet dürfte die Zinserwartungen weiter antreiben, was die Stimmung an den Aktienmärkten weiter trüben und den Dollar steigen lassen könnte. Schwächere Daten könnten dem Markt jedoch signalisieren, dass eine weiche Landung der US-Konjunktur möglich ist - ein ermutigendes Zeichen für die Aktienmärkte, das beim Dollar für Abgaben sorgen dürfte.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,91 90,50 -0,7% -0,59 +25,6%

Brent/ICE 95,92 96,31 -0,4% -0,39 +28,8%

Die Ölpreise zeigten sich nach der leichten Erholung am Vortag wenig verändert. Andauernde Sorgen wegen der wirtschaftlichen Aussichten belasteten weiter. Durch den südlichen Strang der Druschba-Pipeline fließt nach Angaben der Betreiberfirma Transneft seit Donnerstag kein russisches Erdöl mehr nach Europa, was die Preise etwas stützte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.789,47 1.794,22 -0,3% -4,75 -2,2%

Silber (Spot) 20,40 20,53 -0,6% -0,13 -12,5%

Platin (Spot) 929,57 937,12 -0,8% -7,55 -4,2%

Kupfer-Future 3,56 3,59 -0,6% -0,02 -19,6%

Der Goldpreis legte moderat zu und erreichte zwischenzeitlich das höchste Niveau seit Ende Juni. Die Blicke seien gespannt auf die US-Inflationsdaten am Mittwoch gerichtet, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

NATO-BEITRITT FINNLAND/SCHWEDEN

US-Präsident Joe Biden hat die Ratifizierung des Nato-Beitritts von Finnland und Schweden durch den US-Senat mit seiner Unterschrift bestätigt. Der US-Senat hatte den Nato-Beitritt von Finnland und Schweden vergangene Woche mit einer überwältigenden Mehrheit ratifiziert.

CORONA-PANDEMIE

- Die Gesundheitsminister der Länder sehen Nachbesserungsbedarf beim Entwurf des Bundes für das künftige Infektionsschutzgesetz. Die vorgesehenen Ausnahmen von der Maskenpflicht in Innenräumen für frisch Geimpfte und Genesene seien "in der praktischen Umsetzung nur schwer kontrollier- und umsetzbar", hieß es in einer nach den Beratungen der Gesundheitsministerkonferenz veröffentlichten Erklärung.

INFLATION CHINA

Die Verbraucherpreise in China sind im Juli auf den höchsten Stand seit zwei Jahren geklettert. Sie stiegen zum Vorjahr um 2,7 Prozent, Volkswirte hatten den Anstieg auf 2,9 Prozent geschätzt. Verglichen mit dem Vormonat wurde ein Anstieg um 0,5 Prozent verzeichnet. Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich im vergangenen Monat um 6,3 Prozent zum Vorjahr. Die Erzeugerpreise legten auf Jahressicht um 4,2 Prozent zu, hier war eine Zunahme um 4,5 Prozent erwartet worden. Im Vergleich zum Juni gingen die Erzeugerpreise um 1,3 Prozent zurück.

HALBLEITER-INDUSTRIE USA

US-Präsident Joe Biden hat am Dienstag das Gesetz für eine dutzende Milliarden Dollar umfassende Investitionsoffensive unterzeichnet, mit der heimische Schlüsselindustrien im Wettbewerb mit China gestärkt werden sollen.

ÖLLAGERDATEN USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,2 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ebenfalls ein Plus von 2,2 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,6 Millionen Fass nach minus 0,2 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte bei Rohöl eine Zunahme von 0,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,5 Millionen Barrel.

BRENNTAG

hat seinen Gewinn im zweiten Quartal mehr als verdoppelt und die Markterwartungen insgesamt deutlich übertroffen. Das Transformationsprogramm Project Brenntag werde seine Ziele bereits Ende 2022, ein Jahr früher als geplant, erreichen, teilte der Konzern mit. Brenntag bestätigte den Mitte Juni erhöhten Jahresausblick und geht nun davon aus, dass die Ergebnisse für das Gesamtjahr im oberen Bereich der Prognosespanne liegen werden.

Nachfolgend die Zahlen zum zweiten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q22 ggVj 2Q21

Umsatz 5.061 +46% 4.741 +37% 3.470

Rohertrag 1.145 +36% 1.103 +32% 839

Operatives EBITDA 534 +50% 508 +43% 355

Ergebnis nach Steuern/Dritten 288 +114% 268 +100% 134

Ergebnis je Aktie 1,86 +114% 1,73 +99% 0,87

EVONIK

ist im zweiten Quartal bei leicht rückläufigen Mengen mit Hilfe von Preiserhöhungen und positiver Währungseffekte um fast ein Drittel gewachsen. Angesichts gestiegene Kosten für Rohstoffe, Logistik und Energie stieg das bereinigte operative Ergebnis um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 728 Millionen Euro. Evonik bestätigte die Gewinnprognose für das Gesamtjahr, Finanzchefin Ute Wolf hält jedoch das obere Ende der Zielspanne für das bereinigte EBITDA von 2,5 bis 2,6 Milliarden Euro "für gut erreichbar".

Die Zahlen zum zweiten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q22 ggVj 2Q21

Umsatz 4.772 +31% 4.445 +22% 3.636

EBITDA bereinigt 728 +12% 700 +8% 649

EBIT bereinigt 456 +15% 428 +8% 398

Ergebnis nach Steuern/Dritten 297 +36% 266 +22% 218

Ergebnis je Aktie 0,64 +36% 0,58 +23% 0,47

Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 351 +39% 300 +19% 253

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,75 +39% 0,66 +22% 0,54

LEG IMMOBILIEN

hat im zweiten Quartal operativ mehr verdient und dabei vom Anstieg der Nettokaltmieten sowie einem höheren Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung profitiert. Unter dem Strich ergab sich ein leichter Rückgang beim Gewinn. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Wohnimmobilienkonzern.

Nachfolgend die Zahlen zum zweiten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und FFO je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET

2. QUARTAL 2Q22 ggVj 2Q21

Nettokaltmiete 199 +17% 170

EBITDA bereinigt 149 +10% 135

Ergebnis nach Steuern/Dritten 905 -4% 938

Ergebnis je Aktie 12,41 -5% 13,00

FFO I 120,0 +5% 114,1

FFO I je Aktie 1,64 +4% 1,58

- FFO = Funds from operations

LEONI

